مسقط: في إطار التزامه بدعم نمو وازدهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أقام صحار الدولي تعاون استراتيجي مع "ممشى الموج" لتوفير منصة لأكثر من 50 رائد أعمال من أصحاب المشاريع المحلية لعرض منتجاتهم، مما يعزز من جهود الشراكة المجتمعية. واُقيم الحدث تحت مسمى "سوق صحار الدولي – ليالي الموج"، وذلك من يوم الخميس 20 مارس إلى يوم السبت 22 مارس، مقدماً سوقاً حيوياً وتجربة تسوق يلتقي فيها الإبداع والشغف مع دعم وتمكين المشاريع المحلية. كما وفّر صحار الدولي شبكة متكاملة من أنظمة نقاط البيع التي سهلت إجراء المعاملات بشكل آمن وسلس خلال مدة الفعالية، مما أسهم في تحسين تجربة التسوق لدى التجّار والزوّار.

تعليقًا على هذه المبادرة، صرّح الفاضل عبدالواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي قائلاً: "في صحار الدولي، نُدرك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد مزدهر، فهي بدورها تعزز ثقافة الابتكار، وتسعى إلى تُوفّير فرص العمل من خلال دعم وتمكين المواهب والكفاءات المحلية، في سبيل تحقيق النمو المستدام. ومن خلال مبادراتنا مثل سوق صحار الدولي – ليالي الموج، نلتزم بتوفير فرص قيّمة لرواد الأعمال لتوسيع نطاق أعمالهم، وبناء شبكات علاقات متينة، وتمكينهم لتحقيق النجاح المستمر. ومن خلال هذه الجهود، نُؤكد دورنا كمحفّز للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، سعيًا لتحقيق مستقبل مستدام واقتصاد محلي مزدهر يشمل الجميع."

جدير بالذكر أن سوق صحار الدولي – ليالي الموج قد مكّن الزوار من استكشاف مجموعة غنية من المنتجات المتنوعةالمقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كالأطعمة المحلية والمنزلية، والأزياء، والمنتجات الصحية والتجميلية، والإلكترونيات وغيرها الكثير وبكل أريحية في مكان واحد استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك. إضافةً إلى ذلك، تواجد صحار الدولي بالمعرض من خلال رُكن تعريفي تضمن استقبال الضيوف واستضافتهم لتعريفهم بمنتجات وخدمات البنك التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، وقد صاحب السوق أنشطة ترفيهية للأطفال ومسابقات تشمل سحوبات على جوائز قيّمة للزوار.

تُجسّد فعالية "سوق صحار الدولي - ليالي الموج" نهج البنك الاستراتيجي في المشاركة المجتمعية، إذ تُمثّل المنصةً حافزًا لرواد الأعمال المحليين للترويج عن منتجاتهم وتنمية أعمالهم لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. ومن خلال دمج نمو الأعمال مع التفاعلات الهادفة، يُعزّز صحار الدولي التزامه بتمكين بيئة ريادية مزدهرة ، مع ترسيخ دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.

بالإضافة إلى التزامه بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال مبادرات مماثلة، يتميز صحار الدولي بنهجه المبتكر في مجال الخدمات المصرفية والمالية، ويتمتع بمحفظة قوية تشمل حلولاً مصرفية رقمية متطورة، ومنتجات مالية مخصصة، مع تقنيات أمان عالية للمعاملات، مما يجعله دائم التكيف مع احتياجات عملائه المتغيرة والمتنوعة. ويتكامل هذا النهج مع اهتمامه البالغ بالمسؤولية الاجتماعية والنمو المستدام، مما يضمن أن مساهماته تتجاوز حدود العمليات اليومية. فمن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وفلسفته التي تتمحور حول الإنسان، يظل صحار الدولي شريكًا موثوقًا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي وتمكين الأفراد والشركات على حد سواء.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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