مسقط، تأكيدًا على التزامه بتمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق النمو المستدام، اختتم صحار الدولي، بالتعاون مع "شراكة"، برنامج صحار الدولي لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رائدات الأعمال، وقد أقيم حفل التخرّج في فندق كراون بلازا مسقط بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية سعادة المهندس أحمد حسن علوي الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وبالنيابة عن البنك، حضر حفل التخرّج كل من المهندسة عائشة السيفية، رئيسة مجموعة التحول، والفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي، والفاضل عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية المميزة. وقد شكّل الحفل محطة ختامية لمسيرة تحوّلية استمرت ستة أشهر، خاضتها عشر رائدات أعمال عمانيات من مختلف محافظات السلطنة، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز المهارات التجارية الأساسية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستقبلي، مع التركيز على تزويد المشاركات بمهارات عملية في التخطيط المالي، والتمكين الرقمي، والتسويق الاستراتيجي.

وقد انطلقت فعاليات الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها الفاضل فارس الحارثي، مساعد مدير تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في صندوق تنمية مشاريع الشباب، عبّر من خلالها عن أهمية تمكين رائدات الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنوع الاقتصادي. تلتها كلمة للبنك قدّمها الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي، سلط فيها الضوء على دور البنك في دعم المرأة العمانية وتعزيز قدراتها الريادية. كما أتيحت الفرصة لبعض المشاركات في البرنامج لإلقاء كلمات عبّرن فيها عن تجاربهن واستفادتهن من البرنامج، واختُتمت الفعالية بتوزيع شهادات التخرج على المشاركات تقديراً لجهودهن ومثابرتهن طوال فترة البرنامج

وخلال كلمته، صرح الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي، قائلاً: "في صحار الدولي، نولي أهمية لتمكين الكفاءات الوطنية باعتباره استثمارًا بعيد المدى في مسيرة التقدم الوطني. وتُجسد هذه المبادرة التزامنا ببناء اقتصاد مرن وشامل من خلال تزويد رائدات الأعمال العمانيات بالأدوات اللازمة للقيادة والابتكار والنمو. ومن خلال تنمية الكفاءات، فإننا لا ندعم النجاح الفردي فحسب، بل نُسهم أيضًا في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو تنمية اقتصادية مستدامة. عليه فإننا نفخر في صحار الدولي بالإسهام في تنمية قدرات رائدات الأعمال، الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040 المتعلقة بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم النمو الشامل، حيث يعد هذا البرنامج منصة لإحداث تغيير حقيقي وملموس، الأمر الذي يؤكد على التزامنا بمواصلة توسيع مثل هذه الفرص في مختلف أنحاء السلطنة."

وقد تم إطلاق المبادرة في أكتوبر 2024 وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين صحار الدولي و "شراكة"، حيث يتضمن البرنامج مزيج من ورش العمل التفاعلية والجلسات التدريبية الفردية، حيث اكتسبت المشاركات رؤى عملية قيّمة في مجالات إدارة التدفقات النقدية، والتفاعل مع الزبائن، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء أعمالهن. وقد تم تقديم التدريب بأسلوب تشاركي قائم على تبادل الخبرات بين المشاركات، مما أتاح تطبيق المفاهيم بشكل مباشر وتعزيز التعلم المشترك.

من جانبه، علق الفاضل علي أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لـ"شراكة"، قائلاً : "نفخر بالتعاون مع صحار الدولي في هذا البرنامج الاستثنائي، حيث أظهرت المشاركات التزامًا واضحاً، ومن خلال هذا البرنامج حرصنا على تزويدهن بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي. إن ما نشهده اليوم هو بداية فصل جديد لهؤلاء رائدات الأعمال."

وتضمّن البرنامج أيضًا جلسات تشخيص للأعمال وزيارات ميدانية، صُمّم لمساعدة المشاركات على تطوير عروض القيمة الخاصة بهن وتوسيع نطاق حضورهن في السوق، بما يُمهّد لبناء أسس متينة للنمو المستدام وقابلية التوسع على المدى الطويل. ومع اختتام الفعالية، تسلّمت الخريجات شهادات إتمام البرنامج، والتي لم تكن تمثل نهاية الرحلة، بل بداية فصل جديد كرائدات أعمال مُمكَّنات قادرات على إحداث قيمة حقيقية ضمن بيئة عمل ديناميكية ومتطورة.

ومن خلال مثل هذه المبادرات، يواصل صحار الدولي أداء دور محوري في تمكين الكفاءات العُمانية، وتعزيز الابتكار، وبناء القدرات ضمن الفئات الأساسية في المجتمع لا سيما فئتا الشباب والنساء. ومن خلال مواءمة جهوده مع الأولويات الوطنية، يُسهم البنك بشكل فعّال في بناء اقتصاد شامل، مدعومًا بالتحول الرقمي، ومحفَّز بروح ريادة الأعمال، مما يعزز مكانته كمحرّك رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

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