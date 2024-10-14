البوابة الجديدة ترفع القدرة الاستيعابية للشركة في السعودية بنسبة 15%.

البوابة الجديدة تكمل شبكة بوابات الشركة في كل من مدينتَي الرياض والدمام.

الرياض - أعلنت شركة "شيبا للتوصيل" - إحدى شركات أجيليتي - الرائدة في خدمات التوصيل عند الطلب و خدمات الشحن للميل الأول و الميل الأخير عبر دول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق بوابة شحن جديدة للتجارة الإلكترونية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بوابتيها الحاليتين في مدينتَي الرياض والدمام، مما يساهم في تقليل أوقات التوصيل للشحنات الواردة والصادرة.

سوف تسهل بوابة الشحن للتجارة الإلكترونية في مدينة جدة على الشركات التجارية خارج المملكة وتتيح لهم دخول السوق السعودي الآخذ في النمو، مما يعزز تجربة العملاء من خلال تحسين سرعة عمليات التوصيل، كما ستوفّر سعة استيعابية أكبر خلال فترات الذروة وتقلل من الانبعاثات المرتبطة بالتوصيل إلى ممر البحر الأحمر والمنطقة الغربية بالمملكة.

وقد تزامن إعلان "شيبا للتوصيل" عن إطلاق بوابة الشحن الجديدة مع افتتاح المنتدى اللوجستي العالمي المنعقد في الرياض يوم الأحد 12 أكتوبر الجاري والمستمر لغاية 14 أكتوبر والذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبرعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كما يشهد المنتدى مشاركة "أجيليتي" الشركة الأم، والرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، وصاحبة الخبرة الاستثمارية والتشغيلية التي تزيد عن عقدين في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر بدء عمل بوابة الشحن الجديدة في يناير 2025، وسيساهم ذلك في تقليص أوقات التوصيل في المنطقة الغربية بالمملكة بمقدار يتراوح بين 12 و24 ساعة.

في هذه المناسبة قال السيد/ برهان بن مينا الرئيس التنفيذي لشركة "شيبا للتوصيل": "نطلق اليوم بوابتنا الجديدة للشحن في جدة، والتي تعزّز من تنافسية عملائنا عبر تقليص فترة توصيل منتجاتهم، كما أنها تعزز توسع عملياتنا اللوجستية الرائدة بنسبة تصل إلى 15%، مما يخفف من القيود المعهودة خلال فترات الذروة، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يمكننا هذا التطور الإيجابي من إضافة المزيد من المسارات إلى وجهات توصيل أكثر داخل المملكة."

هذا وتشمل شبكة "شيبا للتوصيل" في المملكة أكثر من 18 مركزاً للتوزيع، وما يزيد عن 500 مركبة توصيل. كما توفر منصة الشركة المبتكرة خدمات متكاملة لتتبع الشحنات، بالإضافة إلى خدمات التخليص الجمركي، وإدارة التوصيل، والخدمات اللوجستية للمرتجعات وغيرها من الخدمات التي تعزز من تنافسية العميل.

والجدير بالذكر، أن سوق التجارة الإلكترونية في السعودية يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وأحد أسرع الأسواق نمواً في العالم وفقاً لموقع "إيكونومي ميدل إيست"، حيث يسجل معدل نموه السنوي 13.5% مقارنة بمعدل النمو العالمي للقطاع والبالغ 11.2%.

نبذة عن "شيبا للتوصيل"

توفر "شيبا للتوصيل" لعملائها من الشركات والأفراد خدمات موثوقة وفعالة من حيث التكلفة للتوصيل عند الطلب وفي نفس اليوم وفي اليوم التالي في دول مجلس التعاون الخليجي. خدمات "شيبا للتوصيل" تدعمها أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية والابتكار.

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