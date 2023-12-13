أبوظبي: أعلنت شركة شوري، وسيط التأمين الرائد في المنطقة، وشركة العين الأهلية، إحدى أكبر شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى الارتقاء بتجربة شراء تأمين السيارات، وتزويد العملاء بخيارات مرنة لشراء وثائق التأمين وإدارتها. وقد وقع الاتفاقية كل من السيد سليمان عبد الله الفلاج، المدير العام والشريك المؤسس لشركة شوري والسيد محمد مظهر حمادة، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين.

تعمل هذه الشراكة على تمكين شوري من دمج محفظة تأمين السيارات لشركة العين الأهلية في منصة شوري الإلكترونية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من خطط التأمين على السيارات للتأمين الشامل والتأمين ضد الغير بشكل إلكتروني وبدون تدخل بشري، والحصول على وثائق التأمين بشكل فوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء دفع تكاليف وثائق التأمين بسهولة عبر بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر أو أبل باي أو عبر خيار الشراء الآن والدفع لاحقاً على 4 دفعات بدون فوائد.

باستخدام تطبيق "شوري"، يمكن لعملاء العين الأهلية الاستمتاع بالإصدار الفوري لوثائق التأمين، مع خيارات الدفع المرنة عبر منصة شوري. وتعزز هذه الشراكة تجربة شراء تأمين السيارات، حيث تضمن هذه العملية المُبسطة التي تستغرق أقل من 90 ثانية على تطبيق "شوري، إلى جانب المجموعة الشاملة من حلول تأمين السيارات التي تقدمها العين الأهلية تجربة شراء تأمين سريعة واستثنائية لجميع العملاء.

وتعليقاً على أهمية هذا التعاون قال السيد سليمان عبد الله الفلاّج المدير العام والشريك المؤسس لشركة شوري:" تلتزم شوري بتقديم حلول تأمينية استثنائية لعملائها، ومن خلال توسيع خيارات تأمين السيارات لدينا عبر هذه الشراكة الهامة، فإننا نؤكد على التزامنا بالتميز". وأضاف: "نحن حريصون على الاستفادة من الخبرة العميقة التي تتمتع بها شركة العين الأهلية في قطاع التأمين على السيارات لتوفير حلول تأمينية شاملة ومبتكرة ومصممة خصيصاً لعملائنا."

وأكد السيد محمد مظهر حمادة، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، الدور المحوري للشراكة في الارتقاء بتجربة شراء تأمين السيارات للعملاء. قائلاً: " نحن واثقون أن شراكتنا مع شركة شوري هي فرصة سوف تمنح الطرفين قيمة مضافة “. وأضاف:" بالنظر الى أن استراتيجيتنا تهدف إلى تنويع مصادر الدخل واستمرارية النمو باستخدام حلول مبتكرة، فإن هذه الشراكة سوف تفتح -بدون شك- آفاقا لفرص تعاون أكثر عبر جميع فروع التأمين. كما أود أن أشكر الإدارة وفريق العمل في شوري على تعاونهم ونتطلع إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتعاون مثمر."

سيُقدم هذا التعاون الاستراتيجي بين شوري وشركة العين الأهلية للتأمين خيارات تأمين للسيارات تتناسب بشكل مثالي مع احتياجات الأفراد الذين يبحثون عن تغطية تأمينية موثوقة لمركباتهم. بفضل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة التي تقدمها منصة شوري، والمجموعة الواسعة من حلول تأمين السيارات التي تُقدمها العين الأهلية، سيصبح الحصول على تأمين السيارات أمراً أسرع وأكثر بساطة وسهولة من أي وقت مضى.

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