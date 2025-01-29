شوبا العقارية تقدم أول مجموعة من الشقق المفروشة بالكامل في مشروعها شوبا سوليس وترسي معيارًا جديدًا للفخامة وتعزز نموذج التكامل العكسي الرائد للعلامة

المشروع يضم أول مركز للياقة البدنية يحمل علامة نادي أرسنال لكرة القدم ليوفر للسكان تجربة لياقة بدنية عالمية المستوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شوبا العقارية، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير العقارات الفاخرة، عن إطلاق مشروعها الجديد شوبا سوليس في منطقة موتور سيتي النابضة بالحياة في دبي. ويمثّل شوبا سوليس أول مشاريع شوبا العقارية لعام 2025، ويرسي معايير جديدة من حيث تجارب الحياة النشطة والحيوية. ويضم المشروع 2,316 من الشقق المكونة من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف نوم وبأسعار تبدأ من 1.01 مليون درهم إماراتي.

ويضم شوبا سوليس مجموعة من الشقق المفروشة بالكامل هي الأولى من نوعها من شوبا العقارية، في تجسيد واضح لنموذج التكامل العكسي الذي تشتهر به الشركة، والذي يضمن أعلى معايير المهارة الحرفية والتصميم ومراقبة الجودة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال السيد بي إن سي مينون، مؤسّس مجموعة شوبا: "يشكل إطلاق مشروع شوبا سوليس بداية لعام جديد حافل بالإنجازات. ويركّز المشروع الجديد على تلبية الطلب المتنامي على أسلوب الحياة النشط الذي يترافق مع أعلى مستويات العافية والرفاهية، ضمن واحدة من أبرز الوجهات الحضرية المزدهرة في إمارة دبي. ويوفر الموقع الاستراتيجي للمشروع في موتور سيتي وصولًا سلسًا إلى المواقع والوجهات الرئيسية في دبي. وتم تصميم المشروع بعناية لتلبية متطلبات الحياة النشطة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء ويعكس التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة والتميز".

ويتميز مشروع شوبا سوليس بمجموعة متميزة من المرافق، بما يشمل أول مركز للياقة البدنية يحمل علامة نادي أرسنال لكرة القدم، مما يتيح للسكان الاستمتاع بتجربة لياقة بدنية عالمية المستوى. هذا بالإضافة إلى حمام سباحة فاخر مستوحى من تصميم المنتجعات الراقية، وتحيط به مساحات خضراء توفر ملاذًا هادئًا في قلب موتور سيتي. وتشمل المرافق الإضافية مسارًا للجري وجدار تسلق وملعب تنس وحديقة هادئة ومنطقة مخصصة للحيوانات الأليفة، فضلاً عن حمامات سباحة فاخرة وأخرى مخصصة للأطفال وغيرها الكثير.

ويولي التصميم المعماري للمشروع أهمية كبيرة للضوء الطبيعي والاتساع، حيث يمتاز بمساحاته الكبيرة والنوافذ الممتدة من السقف إلى الأرض وتقنيات العزل الصوتي المتميزة، بالإضافة إلى المطابخ المُجهزة بالكامل بأحدث الأجهزة عالية الجودة، والتي تجمع بين الأناقة والعملية.

وتتميز منطقة موتور سيتي بموقعها الاستراتيجي الذي يضمن سهولة الوصول إلى مختلف المناطق، وتوفر بيئة حضرية حيوية بفضل الكثير من مراكز التسوق والمطاعم ومرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية والوجهات الترفيهية، مما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين، حيث تشير تقارير القطاع بأن متوسط العائد على الإيجار يبلغ حوالي 9%، بالإضافة إلى نمو قيمة رأس المال بنسبة 32% تقريبًا في المنطقة.

وتماشيًا مع التزام شوبا العقارية بالاستدامة، يتضمن المشروع الجديد مزايا صديقة للبيئة، مثل الواجهات المزودة بزجاج مزدوج وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف الموفرة للطاقة ومحطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة تبريد المناطق المتطورة، بينما يسهم استخدام المواد المحلية في الحد من الأثر البيئي للمشروع، مما يعزز التزام شوبا العقارية بالتنمية المسؤولة.

ويجسد شوبا سوليس مفهوم "فن التفاصيل" الذي تنفرد به شوبا العقارية، حيث يجمع بين مفاهيم الفخامة والاستدامة ونمط الحياة النشط العصري، في واحد من أكثر الأحياء الحيوية والمتطورة في دبي.

حول شوبا العقارية

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية. وتمزج الجزيرة بين الراحة والحداثة والعيش الهادئ، ويقدم أحياء سكنية تتيح لقاطنيها وصولًا خاصًا إلى الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أشجار المانغروف الخضراء والأعشاب البحرية والشواطئ الساحرة.

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