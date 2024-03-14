الرياض: في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع الاستدامة والابتكار ضمن قطاع مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية، أعلنت "شنايدر إلكتريك"، الشركة الرائدة عالمياً في إدارة الطاقة والأتمتة، عن تعاونها مع "داتافولت"، المزود الرائد لحلول مراكز البيانات في المملكة، في اتفاقية استراتيجية تم توقيعها على هامش مؤتمر "ليب 2024".

وتعزز الاتفاقية آفاق التعاون في المبادرات المشتركة ضمن استراتيجية الاستدامة وإزالة الكربون، بالتوازي مع الارتقاء بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة وحلول إدارة الطاقة في مراكز البيانات الفائقة بالمملكة.

ويدعم التفاهم بين الجانبين تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة بالاستفادة من حلول "إيكوستركشر" المبتكرة من "شنايدر إلكتريك"، والتي تحسّن كفاءة الطاقة وتقلّص البصمة البيئية.

وقال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لشركة داتافولت: "يسرنا التعاون مع شنايدر إلكتريك، رائدة الاستدامة وتكنولوجيا مراكز البيانات، مما سيمكننا من تسريع مسيرتنا نحو الاستدامة وابتكار حلول متقدمة تلبي الاحتياجات دائمة التطور لسوق مراكز البيانات الفائقة في السعودية".

بدوره، قال محمد شاهين، رئيس مجموعة شنايدر إلكتريك في السعودية والبحرين واليمن وباكستان: "سعداء بشراكتنا مع "داتافولت" لدعم تحقيق أهداف الاستدامة وتقديم الجيل التالي من حلول مراكز البيانات. هذا التعاون يتماشى مع التزامنا بالاستدامة والابتكار، ونثق بأن خبراتنا المشتركة ستقدم مساهمة هائلة في تطوير منظومة مراكز بيانات أكثر كفاءة ورفقاً بالبيئة في المملكة العربية السعودية".

إلى ذلك، تستطلع "شنايدر إلكتريك" و"داتافولت" فرص إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة، وحلول إدارة الطاقة المصممة لتلبية احتياجات مراكز البيانات الفائقة، مما يضمن قابلية التطوير والموثوقية والتميز التشغيلي.

بناء مستقبل مستدام

ويدمج التعاون بين قدرات شنايدر إلكتريك العالمية في مجال الاستدامة وحلول مراكز البيانات من جهة وخبرة داتافولت الإقليمية والتزامها بالابتكار من جهة ثانية، بهدف تعزيز الاستدامة في المملكة من خلال دعم داتافولت لتحقيق أهدافها المرتبطة بإزالة الكربون والمساهمة في تطوير قطاع مراكز بيانات أكثر استدامة في السعودية،

وذلك بالإضافة إلى تمكين الابتكار في السعودية بتطوير حلول جاهزة للمستقبل لمراكز البيانات تلبي الطلب المتنامي على الحوسبة الفائقة، إلى جانب توطيد ممارسات كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية لمراكز البيانات.

أهداف طموحة للمملكة

كما يبرز التعاون التزام شندير إلكتريك بالعمل مع شركاء رائدين مثل داتافولت لإرساء دعائم منظومة مستدامة ومبتكرة ضمن قطاع مراكز البيانات في السعودية، إلى جانب المساهمة، وبالاستفادة من الخبرة المشتركة للجانبين، في تحقيق أهداف المملكة الطموحة ضمن قطاع مراكز البيانات.

وتعدّ داتافولت شركة تكنولوجيا سعودية تركز على تطوير وتشغيل مراكز البيانات المتطورة والصديقة للبيئة. وتهدف إلى تمكين الشركات في المنطقة عن طريق توفير حلول مراكز البيانات الآمنة والمستدامة القابلة للتطوير. وتسهم الشركة، بتركيزها على الابتكار وتقنيات توفير المياه، في تحقيق رؤية المملكة للتحول إلى مركز إقليمي للبيانات مع ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية.

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