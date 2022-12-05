الشراكة الجديدة تستهدف زيادة مبيعات حلول ومنتجات شنايدر إلكتريك المتخصصة في التحكم الآلي للقطاع الصناعي عبر منصة داتكو الإلكترونية

سباستيان رييز: الاتفاقية الأخيرة تعزز تحالفنا القوي مع داتكو كأحد أكبر المراكز المصرية المتخصصة في توزيع وتسويق المنتجات وحلول البرمجيات والخدمات لكبرى الشركات العاملة في القطاع الصناعي في مصر

القاهرة- وقعت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عقد شراكة مع مركز الخدمات الصناعية (داتكو) يتم بمقتضاه توزيع أحدث منتجات وحلول البرمجيات من شنايدر إلكتريك للقطاع الصناعي والتحكم الآلي عبر المنصة الرقمية الجديدة للتجارة الإلكترونية التي أطلقها المركز حيث يعد مركز داتكوأول موزع صناعي متخصص يقوم بإطلاق هذا النوع من المنصات الرقمية لتوفير منتجات شنايدر إلكتريك عبر الإنترنت وتعزيز التوسع في مجال التجارة الإلكترونية.



حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة من شنايدر إلكتريك كل من سباستيان رييز- الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي والمهندس/أحمد مدكور- نائب رئيس شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لقطاع الصناعات، والمهندس/محمد الحفناوي – نائب رئيس شنايدر إلكتريك مصر و شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لتطوير الاعمال، ومن داتكو المهندس/عادل محفوظ – رئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الصناعية، والمهندسة/ نورا حسن - مدير قطاع تطوير الأعمال في المركز، ومحمد سعيد محروس - مدير خدمة العملاء.



وتعليقًا على الشراكة الجديدة، يقول سباستيان رييز-رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "في إطار النمو الهائل في مجال التحول الرقمي، أصبحت التجارة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية والمعاملات التي تتم بين الشركات في قطاعات الأعمال المختلفة، بل أنها تمثل تطورًا طبيعيًا لطرق إتمام الصفقات والمعاملات في العصر الرقمي الذي نعيشه جميعًا. لذا تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز جهودنا لمواكبة التطور في القطاع وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأعمال وتوطيد علاقتنا القوية مع داتكو، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين والمعتمدين لتوزيع منتجاتنا وحلول البرمجيات المبتكرة والموجهة للقطاع الصناعي وتكنولوجيا التحكم الآلي في مصر. إنّ منصة داتكو للتجارة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية كبيرة لتحالفنا القوي وشراكتنا الممتدة مع هذا المركز الهام الذي يتخصص في تقديم أفضل الخدمات الصناعية، حيث من المنتظر أن تساهم المنصة في تعزيز مبيعات شنايدر إلكتريك من حلول القطاع الصناعي والتي تُعد الأفضل في فئتها على الإطلاق."



ومن جانبه، أوضح المهندس/عادل محفوظ – رئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الصناعية (داتكو): "نفخر بالتعاون المستمر مع شركة شنايدر إلكتريك والتي تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول المبتكرة للقطاع الصناعي وحلول التحكم الآلي. وتأتي الاتفاقية التي تم التوقيع عليها كامتداد لعلاقتنا الوثيقة منذ سنوات، حيث تُعد داتكو من أكبر الموزعين المعتمدين لمنتجات وحلول شنايدر إلكتريك المتخصصة، والآن نستعد لتقديم مستوى جديد من الخدمة، حيث ستبدأ داتكو في توزيع وتسويق منتجات شنايدر إلكتريك من خلال منصتنا الرقمية، والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز خدمات تسويق وتوزيع منتجات الشركة خلال الفترة القادمة، خاصة وأنّ التجارة الإلكترونية بين الشركات أصبحت تمثل المستقبل الحقيقي للتجارة والتسويق، هذا إلى جانب تفاديها للمعوقات المادية واللوجستية التي تتضمنها عمليات تداول السلع والخدمات بالصورة التقليدية."



تأسس مركز الخدمات الصناعية (داتكو) كشركة هندسية عام 1994، وهو الوكيل والموزع المعتمد للعديد من المنتجات والحلول الصناعية التي تقدمها كبرى العلامات التجارية العالمية في هذا المجال، والذي أتاح للشركة تقديم خدماتها لمعظم القطاعات الصناعية الرئيسية في السوق المصري، خاصة قطاعات الحديد والصلب والاسمنت والورق وقطاع السيارات. من ناحية أخرى، يسعى فريق العاملين في داتكو لتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائه، من خلال مكتبين في القاهرة والإسكندرية و4 منافذ أخرى لبيع وتسويق المنتجات في وسط القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية.



يختتم المهندس/أحمد مدكور – نائب رئيس شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لقطاع الصناعات بقوله: "يمثل قطاع الصناعة المصري قاطرة التنمية المستدامة في مصر، ولهذا تسعى شنايدر إلكتريك لتقديم أرقى منتجاتها وحلولها لهذا القطاع من خلال تعاوننا مع مجموعة من أفضل الموزعين المعتمدين في السوق المصري والذي يأتي داتكو على رأسهم، نظرًا لعلاقتنا الممتدة في السوق المحلي ومستوى الخدمات الاحترافية التي يقدمها العاملون في هذا المركز الهام. إنّ الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها تدشن لمرحلة جديدة في علاقتنا مع داتكو، ونتوقع المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة. ويعد إطلاق المنصة الرقمية الجديدة من داتكو بمثابة مرحلة جديدة في مجال التجارة الإلكترونية والذي من شأنه تسهيل عملية التسوق عبر الإنترنت لعملائنا بما يعزز سهولة الحصول على الخدمات والمنتجات بشكل آمن."

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