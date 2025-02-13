أمل الشاذلي:

الاستدامة ستشكل محوراً أساسياً في جميع أعمالنا وأنشطتنا

التعاون سيمكننا من تحقيق أثر كبير عبر الاستفادة من الابتكار الرقمي وتمكين المرافق في الجنوب العالمي

فرانشيسكو لا كاميرا:

التعاون يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الطاقة ودعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة

شنايدر إلكتريك و(آيرينا) سيعملان على دعم مبادرات التعلم الرقمي

الإمارات العربية المتحدة: وقعت "شنايدر إلكتريك"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في إطار تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، لتعزيز تعاون الجانبين في دعم بناء قدرات شركات المرافق في الجنوب العالمي.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية ضمن أعمال "القمة العالمية للحكومات 2025" المنعقدة في دبي من 11 إلى 13 فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وقامت بتوقيعها أمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بحضور أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ "شنايدر إلكتريك".



وبموجب هذا التعاون، ستعمل "شنايدر إلكتريك" والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) على توفير منصة رقمية للتعلّم الإلكتروني لمشغلي المرافق في الجنوب العالمي، وذلك تعزيزاً للجهود العالمية المشتركة في مجال الطاقة المتجددة.

وسيشكل تبادل المعرفة وبناء القدرات ركائز أساسية للتعاون بين الطرفين، حيث ستساهم شنايدر إلكتريك في ورش العمل والندوات والنقاشات متعددة الأطراف التي تستضيفها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وستساعد هذه المبادرات في تعزيز القدرات وزيادة الوعي بشأن التحول في مجال الطاقة وإشراك الشباب والمختصين وصناع القرار في جهود تعزيز حلول الطاقة المتجددة.

ويركز التعاون بين الطرفين على توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وتعزيز تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتسريع التحول إلى نظام طاقة قائم على الطاقة المتجددة. كما تهدف هذه المبادرات إلى دعم رؤية دولة الإمارات بشأن تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع، وتعزيز الجهود العالمية لمضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وقالت أمل الشاذلي، رئيسة شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: "بالنسبة لنا في شركة شنايدر إلكتريك، تشكل الاستدامة محوراً أساسياً في جميع أعمالنا وأنشطتنا. ونحن واثقون بأن تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سيمكننا من تحقيق أثر كبير وواسع عبر الاستفادة من الابتكار الرقمي وتمكين المرافق في الجنوب العالمي لتسريع تبنّي الطاقة المتجددة، وتوفير ما تحتاجه الشركات والمجتمعات من الأدوات اللازمة للوصول إلى عالم أكثر شمولاً واستدامة".

بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "مع تنامي دور مصادر الطاقة المتجددة في إضافة المزيد من القدرات الإنتاجية للطاقة عاماً بعد آخر، أصبحت الحاجة أكبر إلى شبكات أكثر توازناً وترابطاً ومرونة. ومن خلال هذه الشراكة، ستتعاون الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشنايدر إلكتريك لتمكين المرافق في الجنوب العالمي من دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر فاعلية، وضمان توصيل الطاقة النظيفة بأسعار معقولة للمجتمعات النامية في مختلف أنحاء العالم".

يذكر أنه تم إطلاق تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA) في عام 2023 خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، والذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وعدد من الشخصيات البارزة المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة. وجاء إطلاق التحالف بهدف تعزيز الوصول إلى الكهرباء والشبكات الجاهزة للطاقة المتجددة وتوسيع نشر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لتحوّل وكفاءة الطاقة لعام 2030 والرؤية الرامية إلى تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.

ويجمع التحالف عمالقة قطاع الطاقة وشركات المرافق الإقليمية والمطورين وقادة تكنولوجيا أنظمة الطاقة من مختلف أنحاء العالم.



وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025، مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

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