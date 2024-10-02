التعاون مع مشيرب العقارية يدخل مرحلة التنفيذ بالتركيز على تقنيات المدن الذكية الواقعية التي تعمل على تحسين إدارة الطاقة والموارد

افتتحت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الطاقة والأتمتة، مكتبها الجديد في مشيرب قلب العاصمة القطرية الدوحة. ويوفر المكتب الجديد، الذي يقع في المنطقة الأكثر استدامة وتميزاً في التمكين الرقمي في دولة قطر، مساحة عمل مرنة وجاهزة للمستقبل ومصممة لتعزيز تجربة العملاء ودعم أهداف الاستدامة الطموحة للبلاد.

ويجسّد المكتب الجديد المعايير العالمية للمرونة والابتكار في شركة شنايدر إلكتريك، ويشكل نموذجاً لبيئات العمل التعاونية المرنة. ومن خلال دمج المعرفة المحلية مع الريادة التكنولوجية العالمية، تهدف شنايدر إلكتريك إلى المساهمة في مسيرة قطر وتحوّلها نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة.

وعبّر المهندس / علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ «مشـيرب العقارية» عن سعادته بانضمام «شنايدر إلكتريك» إلى بيئة ريادة الأعمال الحيوية في «مشـيرب قلب الدوحة» موضّحاً أهمية هذه الخطوة على مستوى تحقيق الاستدامة ودعم جهود العمل البيئي على الصعيد المحلي والعالمي، بقوله: "يعتبر اختيار شنايدر إلكتريك مشيرب قلب الدوحة لافتتاح مكتبها الجديد في دولة قطر، دليلاً على دور المدينة الفعّال في دعم حلول الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق الاستدامة على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تتلاقى جهود شنايدر إلكتريك في ابتكار وسائل تقنية جديدة للطاقة الخضراء وخفض البصمة الكربونية العالمية مع توجّهنا ورؤيتنا لقلب العاصمة النابض، الذي يُترجم من خلال البنية التحتية الذكية والمستدامة التي تتمتع بها كافة أحياء المدينة ومرافقها، إضافةً إلى المجموعة المتميزة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات التطوير والتنمية والتكنولوجيا الحديثة، التي تتخذ مشيرب قلب الدوحة مقراً لها. "

بدوره، قال لوي جاروش، المدير الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك في قطر والكويت: "يمثل افتتاح مكتبنا الجديد في دولة قطر خطوة محورية في رحلتنا لدعم طموحات النمو في قطر. فهذه المساحة ليست مجرد مكتب جديد، بل هي مركز للابتكار وتطوير تجربة العملاء، حيث تمكّننا من تقديم قيمة أكبر لشركائنا وعملائنا والمجتمع. ونحن ملتزمون بإنشاء مساحات حضرية جاهزة للمستقبل وكفؤة في استخدام الطاقة ومستدامة ومترابطة وقابلة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للحياة والعمل. ومن خلال دمج منصات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، سيعمل المشروع على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات ورفع كفاءة الموارد بشكل عام".

ويحتوي المكتب أيضاً على مركز للتدريب والخدمات، يقدّم برامج شاملة لصقل مهارات المواهب والكفاءات القطرية، وتوفير تدريب تخصصي للعملاء على أنظمة الطاقة والأتمتة وحلول المدينة الذكية. وسيضم المركز حلول مركز العمليات الموحدة "أفيفا" AVEVA المصممة لإدارة ومتابعة العمليات الرئيسية في صناعة الطاقة وتلك المتعلقة بالمدن الذكية؛ مثل الطاقة وإدارة المباني والمياه وأنظمة المرور.

إلى ذلك، يهدف التعاون بين شنايدر إلكتريك ومشيرب العقارية إلى تفعيل المشاريع التصميمية والاختبارية باستخدام التقنيات الرقمية والأتمتة المتقدمة من شنايدر إلكتريك، بما في ذلك أنظمة إدارة المرور والصيانة التنبؤية والحلول القائمة على البيانات والمصممة لتعزيز كفاءة الطاقة والارتقاء بمقومات جودة الحياة.

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