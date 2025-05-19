تقنيات شنايدر إلكتريك تسهم في تحسين إدارة وكفاءة الطاقة في الفنادق وتعزيز معدلات السلامة والأمان للزائرين

بلغ عدد زائري المدينة خلال عام 2024 نحو 18 مليون شخص، محققة بذلك نموًا قياسيًا بلغ 140% خلال العقد الأخير

الرياض، المملكة العربية السعودية، في إطار حرصها على دعم القطاعات التنموية ذات النمو المرتفع في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها قطاع الضيافة والفنادق، أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن إطلاق "محادثات الابتكار" في المدينة المنورة، وذلك لعرض أحدث حلولها وابتكاراتها الموجهة لهذا القطاع الحيوي. تمثل المدينة المنورة وجهة سياحية دينية وتاريخية ذات قيمة عظيمة وأبعاد ثقافية رفيعة، بنمو كبير من حيث عدد الزائرين والذي بلغ نحو 18 مليون زائر خلال عام 2024، محققة بذلك نموًا قياسيًا بنسبة 140% خلال العقد الأخير.

وتميزت فعاليات "محادثات الابتكار" في المدينة المنورة بحضور رفيع المستوى، ضم قيادات شنايدر إلكتريك على المستوى المحلي، فيما جذبت المحادثات نخبة واسعة من عملاء الشركة وشركائها الاستراتيجيين العاملين في منظومة قطاع إدارة الفنادق، استعرضت الشركة خلالها مجموعة من حلولها المتقدمة لقطاع الضيافة، والتي شملت لوحات التوزيع النهائية، وأجهزة التمديدات الكهربائية الذكية، ووحدات التحكم المتطورة في الإضاءة والغرف، وأنظمة إضاءة الطوارئ الموثوقة، وحلول إدارة المباني الشاملة، ومفاتيح الجهد المنخفض عالية الكفاءة. وتساهم هذه التقنيات بشكل فعال في تحقيق إدارة مثالية وكفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة بالفنادق، وتعزيز مستويات السلامة والأمان للزوار طوال فترة إقامتهم في المدينة المنورة. وينتج عن هذا التكامل تحقيق وفورات ملحوظة في تكاليف الطاقة وتقليل الأثر البيئي الناتج عن العمليات الفندقية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الضيافة في المدينة المنورة، حيث بلغ معدل نمو الغرف المرخصة 62% ليصل إجماليها إلى 62 ألف غرفة، وارتفاع متوسط إقامة الزائرين يومين في 2019، إلى أكثر من 10 أيام حالياً، مما يضع المدينة المنورة في المرتبة الثانية على مستوى المملكة بعد مكة المكرمة. وتتوافق هذه الحلول المبتكرة بشكل كامل مع توجه المملكة نحو ضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار من قبل مشغلي المرافق والأنشطة السياحية، وهو ما يتماشى بدوره مع استراتيجية شنايدر إلكتريك الرامية إلى دعم التنمية المستدامة والارتقاء بتجربة الزوار في قطاع الضيافة السعودي.

وتعليقاً على الحدث، صرح محمد ناجي، نائب الرئيس للقطاع السكني والتوزيع لمنطقة المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين في شنايدر إلكتريك، قائلا: "تكتسب المدينة المنورة أهمية استراتيجية خاصة باعتبارها ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الهامة في قطاعي الضيافة والسياحة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المحلي. وبصفتنا شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة، فإن شنايدر إلكتريك تعمل على تعزيز وتطوير حلولها وتقنياتها المتطورة خصيصًا لتمكين قطاع الضيافة والفنادق في المدينة المنورة من الاستعداد الأمثل لهذا النمو المتوقع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة." وأضاف " تلتزم شنايدر إلكتريك بدفع عجلة التحول الرقمي وتبني ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، ويتجلى هذا الالتزام من خلال سلسلة "محادثات الابتكار" التي تنظمها الشركة في مدن متعددة تستهدف قطاعات متنوعة، لعرض أحدث الحلول والتقنيات التي تساهم في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة".

وتعكس "محادثات الابتكار" الأهمية التي توليها شنايدر إلكتريك لتنمية وتعزيز شبكة شركائها كركيزة أساسية في استراتيجيتها للوصول إلى كافة الأسواق وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال. وتهدف الشركة من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر وتعميق العلاقات مع شركائها، مما يساهم في تسهيل إتاحة منتجاتها وحلولها المتطورة لشريحة أوسع من المستهلكين والعملاء عبر شبكة متنامية من الموزعين والتجار المنتشرين في مختلف مدن ومناطق المملكة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في قطاع الضيافة والفنادق بالمملكة.

وأكد الحضور خلال فعاليات "محادثات الابتكار" على النمو المتسارع الذي تشهده المدينة المنورة، مدعومًا بارتفاع ملحوظ في معدل الإنفاق الذي تجاوز 50 مليار ريال. ومع تجاوز قيمة المشروعات في المدينة المنورة ملياري ريال، تبرز الحاجة الملحة لتطوير حلول مبتكرة تساهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف في مختلف القطاعات، والتي تشمل قطاع الضيافة والفنادق. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الزخم الاقتصادي المتزايد في خلق فرص تشغيلية واعدة في قطاعات الخدمات والفندقة والنقل والفعاليات السياحية، مما يعزز بشكل كبير الدورة الاقتصادية الشاملة في المنطقة.

وتتمتع شنايدر إلكتريك بتاريخ عريق وممتد لأكثر من 40 عامًا من العمليات الناجحة في السوق السعودي، مدعومة بمحفظة أصول متنوعة ومتنامية، وحضور جغرافي واسع يغطي مختلف مناطق ومدن المملكة. وتواصل الشركة مسيرتها في تنظيم سلسلة "محادثات الابتكار" في مدن المملكة، وكان آخرها محادثات الرياض التي خصصت لقطاع مراكز البيانات، حيث طرحت حلولًا متكاملة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية للتحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تقديم أحدث التقنيات والابتكارات المتوفرة في السوق المحلي.

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلالتمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر إلكتريك" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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