· منصة عالمية هي الأولى من نوعها لتكريم الشركاء ورواد القطاع الذين يعطون الأولوية للابتكار وإزالة الكربون

· تمكين الشركاء من تعزيز رحلة التحول الرقمي والاستدامة ومعايير الكفاءة في عالم الكهرباء الجديد

· فتح باب الترشيحات قريباً حتى 25 نوفمبر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، اليوم عن إطلاق جوائز شنايدر إلكتريك للتأثير المستدام، وهي أول مبادرة من برنامج الشراكة من أجل الاستدامة، الذي تستهدف من خلاله الشركة تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يضطلع به شركاء شنايدر إلكتريك لدفع التحول وتعزيز مرونة واستدامة العالم الجديد للطاقة الكهربائية.

ويأتي إطلاق برنامج الشراكة من أجل الاستدامة استكمالاً لمبادرات شنايدر إلكتريك لتمكين منظومتها الواسعة من الشركاء للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. ويشتمل البرنامج على مناهج تعليمية وتدريبية شاملة، ومحفظة مبسطة من المنتجات إلى جانب منظومة دعم مفتوحة وتعاونية، ما يتيح للشركاء إمكانية الوصول إلى الخبرات والموارد التي يمكن أن تساعدهم في رحلتهم نحو تعزيز التحول الرقمي. وقد تم تصميم البرنامج لتمكين الشركاء من أن يصبحوا أكثر استدامة في ممارساتهم الخاصة، ودعم عملائهم للوصول إلى الحياد الكربوني. كما يقدم البرنامج للشركاء أربع خطوات سهلة يمكنهم اتباعها لحماية أعمالهم في المستقبل.

وستحتفي جوائز تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك بإنجازات مجموعة واسعة من الشركاء ضمن فئتين:

1. الاستدامة: التأثير على شركتي: وهي فئة مخصصة للشركاء الذين ينجحون في تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال إزالة الكربون من عملياتهم.

2. الاستدامة والكفاءة: التأثير على العملاء: وهي فئة مخصصة للشركاء الذين ينجحون في تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال مساعدة عملائهم على تحقيق تطلعاتهم في إزالة الكربون.

وسيتم تقييم طلبات التقدم للفوز بالجائزة من جانب الشركاء استناداً إلى مدى استفادتهم من حلول الطاقة والتحكم الآلي والرقمنة لتعزيز التحول نحو الطاقة الكهربائية في عملياتهم وتقليل إمدادات الطاقة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتبني ممارسات التدوير عبر سلسلة القيمة.

متطلبات الأهلية للفوز بالجائزة:

ستكون الجوائز متاحة لجميع الشركات التي تعمل مع شنايدر إلكتريك من جميع أنحاء العالم لتمكين الكفاءة والاستدامة. ويجب أن تكون المؤسسات الشريكة تنشط ضمن أحد مجالات الأعمال التالية لكي يتنسى لها المشاركة في البرنامج:

1. شركات بناء المنازل.

2. شركاء تقنية المعلومات.

3. شركات البناء.

4. شركات التصميم.

5. المقاولون.

6. شركات تكامل الأنظمة.

7. شركاء برنامج EcoXperts.

8. مصنعي المعدات الأصلية.

9. شركات تكامل نظام الأتمتة الصناعية.

10. شركات تكامل حلول التحكم الآلي.

11. موزعي حلول الأتمتة الصناعية.

كيفية التقدم بطلب الترشح:

سيتم قبول الترشيحات رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2022 – ويمكن تسجيل الاهتمام عبر الرابط: interest Registerhere.. وسيكون آخر موعد لتقديم الطلبات 25 نوفمبر 2022. وسيتم ترشيح جميع الطلبات ضمن القائمة النهائية للجوائز الإقليمية، ليتم مراجعتها وتقييمها وترشيح الأفضل للجوائز العالمية. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في يناير 2023.

وقال روهان كيلكار، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة منتجات الطاقة في شركة شنايدر إلكتريك: "لدينا جميعاً مهمة مشتركة تتمثل في تسريع وتكثيف الجهود للوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات كربونية. ونسعى في شنايدر إلكتريك من خلال برنامجنا الجديد للجوائز إلى الاحتفاء بالشركات التي تساهم بتغيير إيجابي في أعمالها وعملياتها. وبكل تأكيد يشكل الشركاء الذين يتميزون في هذا المجال نموذجاً رائعاً يُحتذى به من جانب الآخرين. ويمكننا معاً تحقيق تأثير أكبر بكثير من خلال تعزيز الممارسات المستدامة والفعّالة."

#بياناتشركات

- انتهى -

حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة. com/eg.se.www