في خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، نظمت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، فعالية "يوم الابتكار للطاقة المؤمنة". جمعت الفعالية خبراء الشركة وعملاءها وشركاءها لمناقشة أحدث الاتجاهات التكنولوجية في مجالات الطاقة المؤمنة ومراكز البيانات، مع التركيز بشكل خاص على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل البنية التحتية الرقمية، مما يعكس رؤية شنايدر إلكتريك والتزامها بتقديم حلول متكاملة تدعم كفاءة واستدامة قطاعات الأعمال الحيوية.

خلال الفعالية، أطلقت شنايدر إلكتريك منتجين جديدين يمثلان نقلة نوعية في قطاع الطاقة، ويستهدفان تلبية الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية الحيوية. الأول هو Galaxy VXL، نظام طاقة غير منقطعة (UPS) ثلاثي الطور، يُعد جيلًا جديدًا من أنظمة حماية الطاقة. يتميز النظام بكفاءة غير مسبوقة تصل إلى 99% في وضع "eConversion"، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف، ويقدم تصميمًا مدمجًا يوفر ما يصل إلى 52% من المساحة. بفضل ميزة "Live Swap" التي تسمح باستبدال الوحدات أثناء التشغيل وهو ما يجعله الحل الأمثل لمراكز البيانات، ومزودي الخدمات السحابية، والبنى التحتية الحيوية، المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى.

بالإضافة إلى أدائه الاستثنائي، يوفر Galaxy VXL خاصية متميزة تتيح للشركات زيادة السعة بالتدريج بما يتماشى مع نمو أعمالها الفعلي. كما يتيح توفيرًا كبيرًا في التكاليف على المدى الطويل، بفضل استهلاكه المنخفض للطاقة وقدراته على التحليل التنبؤي للصيانة. وهو متوافق مع خيارات بطاريات مرنة، سواء كانت VRLA لتقليل التكاليف أو الليثيوم-أيون لزيادة الكفاءة، مما يجعله بديلًا مباشرًا وأكثر تنافسية من الأنظمة التقليدية، ويقدم أعلى مستويات حماية الطاقة مع تكلفة أقل طوال دورة الحياة.

وعلق سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي ، قائلًا: "تجسد هذه الفعالية التزامنا طويل الأمد تجاه مصر والمنطقة. نحن نؤمن بأن المستقبل يرتكز على بنية تحتية رقمية قوية ومستدامة، ولذلك نعمل على تقديم حلول عالمية المستوى تدعم النمو في قطاعات حيوية مثل مراكز البيانات والصناعات". وأضاف "إن حلولنا المتطورة، بما في ذلك حلول الطاقة المؤمنة، ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو جزء من رؤيتنا الاستراتيجية لتمكين التحول الرقمي ودفع عجلة الاستدامة. هذه الحلول المبتكرة تساهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد القائم علي الذكاء الاصطناعي والبيانات الذي يشكل مستقبلنا، مما يؤكد ريادتنا وقدرتنا على تقديم قيمة حقيقية لشركائنا وعملائنا."

ولم تقتصر إسهامات شنايدر إلكتريك على الحلول المؤسسية فحسب، بل امتدت لتشمل المستخدمين الأفراد والأنشطة المهنية المتنقلة، من خلال إطلاق منتجها الثاني OffGrid، محطة الطاقة المحمولة، كحل مبتكر لتوفير الطاقة النظيفة والمتنقلة. صُمم الجهاز بقدرة شحن قوية لتشغيل وشحن العديد من الأجهزة في وقت واحد، ويتميز ببطارية عالية السعة قابلة لإعادة الشحن تضمن مدة تشغيل طويلة، كما يوفر خرجًا كهربائيًا بموجة جيبية نقية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الحساسة بأمان.

وبفضل خفة وزنه ومرونته العالية ومخارجه المتعددة، يعد OffGrid خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من الاستخدامات، سواء في الأنشطة الخارجية مثل التخييم والرحلات، أو كدعم احتياطي موثوق للأجهزة المنزلية عند انقطاع الكهرباء. كما أنه يلبي احتياجات المهنيين في مواقع العمل، مثل عمال الإنشاءات والفنيين، مما يجعله مصدرًا للطاقة يمكن الاعتماد عليه في أي مكان.

ومن جانبها علقت هبة الطوخي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة المؤمنة في مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلة: "في شنايدر إلكتريك، ندرك تمامًا أن الطلب على الطاقة يتزايد بشكل هائل، خاصةً مع التوسع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات. لهذا، نقدم حلولًا مبتكرة مثل Galaxy VXL، الذي يجمع بين الكفاءة العالية والاعتمادية الفائقة، مما يجعله مثاليًا المنشآت التي تتطلب أعلى درجات الاستمرارية التشغيلية. كما أن إطلاقنا لـ OffGrid يعكس فهمنا للحاجة إلى حلول طاقة نظيفة ومرنة للمستخدمين الأفراد والأنشطة المتنقلة." وأضافت "تتميز

حلولنا بقدرتها على التكيف والتوسع، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية، وهذا هو جوهر خبرتنا في حماية الطاقة والتبريد الذكي للبنى التحتية المتقدمة. نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة."

وشهدت الفعالية عدة نقاشات مثمرة حول كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الطاقة ومراكز البيانات. كما تم استعراض أحدث تقنيات التبريد السائل لتلبية احتياجات البنى التحتية الحديثة والمتطورة. وتبرز فعاليات "يوم الابتكار" ريادة شنايدر إلكتريك والتزامها بدعم التحول الرقمي في مصر، وتعد فرصة مثالية للتفاعل بين قيادات شنايدر إلكتريك، الشركاء، العملاء، والخبراء في السوق، بما يسهم بفاعلية في بناء مستقبل مستدام وأكثر كفاءة. وتعكس حلولها المتقدمة استراتيجية الشركة التي تجمع بين الكهربة والرقمنة لتعزيز موثوقية الطاقة، وتسريع جهود إزالة الكربون، وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي. بهذا، ترسخ شنايدر إلكتريك مكانتها كشريك موثوق يمهد الطريق نحو عالم أكثر استدامة ومرونة.

حول شنايدر إلكتريك

في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.

نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.

نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.

www.se.com/eg

#بياناتشركات

- انتهى -