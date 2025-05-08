منصة EcoStruxure تسهم في خفض استهلاك الطاقة في الاستادات بنسبة تصل إلى 30% سنويًا

شاركت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، في قمة الملاعب والصالات العالمية التي أقيمت في الرياض يومي 29 و 30 أبريل 2025، وهي القمة الأولى من نوعها في المملكة المخصصة لتطوير المرافق الرياضية، والتي ترعاها وزارة الرياضة بهدف تحفيز مبادرة المملكة الطموحة لبناء ملاعب وصالات عالمية المستوى وصديقة للبيئة، مما يعكس سعي المملكة العربية السعودية للتحول إلى مركز رياضي عالمي مع التركيز على الاستدامة في جميع جوانب التنمية الرياضية، وهو الدور الذي تدعمه شنايدر إلكتريك بخبرتها الممتدة لأكثر من 40 عامًا في السوق المحلي كشريك رئيسي في جهود المملكة نحو التحول الرقمي والاستدامة.

وخلال فعاليات القمة، استعرضت شنايدر إلكتريك أحدث حلول منصتها المبتكرة ايكوستراكتشر "”EcoStruxure، الموجهة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاع الرياضي، وشملت الحلول المعروضة أنظمة توزيع الطاقة الذكية، وحلول إدارة المباني المتكاملة، والأدوات التحليلية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتيح هذه التقنيات المبتكرة خفض استهلاك الطاقة في الاستادات بنسبة تصل إلى 30% سنويًا، بالإضافة إلى تحسين المرونة التشغيلية وإتاحة الصيانة التنبؤية وتعزيز كفاءة إدارة المرافق الرياضية، وهو ما يدعم رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تستثمر في تعزيز بنيتها التحتية وتطوير القطاع الرياضي لتصبح وجهة عالمية وإقليمية رائدة.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ظل النمو والتطور المتسارع الذي يشهده الرياضة بشكل عام وقطاع كرة القدم السعودي على وجه الخصوص، واستعداد المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 كأول نسخة بمشاركة 48 منتخبًا، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والإصلاحات التشريعية الشاملة التي شهدها القطاع الرياضي، والتي أسهمت في بلوغ قيمته السوقية 32 مليار ريال، مجسدةً بذلك شعار الاستضافة "معًا. ننمو" وطموح المملكة في تقديم نسخة استثنائية من البطولة وتعزيز تأثير كرة القدم الإيجابي على المستويين المحلي والعالمي.

وتضمنت الحلول التي تم استعراضها خلال القمة نظام ايكوستراكتشر لإدارة المباني "EcoStruxure™ Building Operation" والذي يمكن من خلاله التحكم بصورة مركزية في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة والوصول لتحقيق أقصى درجات الراحة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نظام ايكوستراكتشر لمراقبة الطاقة EcoStruxure™ Power Monitoring Expert”" لتحليل جودة الطاقة في الوقت الفعلي وتقديم تنبيهات استباقية لتجنب فترات التوقف والأعطال. كما تم استعراض نظام ايكوستراكتشر لإدارة الأصول "”EcoStruxure™ Asset Advisor، وهو نظام مراقبة قائم على الحوسبة السحابية يوفر صيانة تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتميز حلول شنايدر إلكتريك باعتمادها على منصة إنترنت الأشياء ذات البنية المفتوحة، وإمكانيات التوأم الرقمي، وقابليتها للتوسع لتلبية احتياجات مختلف المنشآت الرياضية، بدءًا من المواقع الصغيرة وصولًا إلى المجمعات متعددة الملاعب، وهي حلول استراتيجية تخدم خطط التوسع التي تبنتها المملكة في المجال الرياضي والتي جعلته واحدا من أسرع القطاعات نموا في المملكة.

وتعليقًا على المشاركة في قمة الملاعب والصالات العالمية، صرح محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والبحرين، قائلاً:" لم تعد الرياضة في المملكة العربية السعودية مجرد نشاط ترفيهي، بل تحولت إلى أداة إستراتيجية فاعلة لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، ومصدرًا حيويًا للاستثمار والابتكار المجتمعي وبصفتنا شريكًا استراتيجيًا لجهود المملكة في التحول الرقمي والاستدامة، مدعومين بتاريخ يمتد لأكثر من 40 عامًا في السوق المحلي، حرصنا على المشاركة الفاعلة في قمة الملاعب والصالات العالمية. إن حلولنا المتطورة تسهم في دعم جهود المملكة لتعزيز البنية التحتية والمنشآت الرياضية، كجزء أساسي من رؤية المملكة 2030 الطموحة واستعدادها لاستضافة العديد من كبرى الفعاليات الرياضية العالمية والإقليمية على أرضها."

وتولي شنايدر إلكتريك اهتمامًا بالغًا بالبحث والتطوير، حيث خصصت 5.6% من عائدها السنوي العالمي للاستثمار في الابتكار والبنية التحتية الذكية، وهو ما يتسق مع الاهتمام المتزايد في المملكة العربية السعودية بتطوير بنيتها التحتية بشكل عام والرياضية بشكل خاص. فقد شهدت المدن السعودية تطورًا كبيرًا في المنشآت الرياضية وتأسيس مشاريع ضخمة تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة التي وضعت الرياضة كأحد المحاور الأساسية في بناء الإنسان السعودي العصري. ويعكس التطور الشامل للبنية التحتية الرياضية، من ملاعب ومرافق مهيأة ومعتمدة دوليًا، النمو الكبير في القطاع، حيث ارتفع عدد الأندية الرياضية من 9 في عام 2019 إلى 128 ناديًا بنهاية عام 2024، مما يؤكد التوسع الشامل في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية داخل المملكة. وتمتلك شنايدر إلكتريك سجلًا حافلًا بالإنجازات في توفير حلول متطورة لمنشآت رياضية عالمية، تشمل استادات بارزة في أوروبا وآسيا والأمريكتين، من بينها استاد توتنهام هوتسبير بطاقة استيعابية تتجاوز 60 ألف مشجع مما يجعله واحداً من أكبر الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأكبر ملعب نادي في العاصمة لندن، وتم تنفيذه بنظام تسليم المفتاح.

ومثلت "قمة الملاعب والصالات العالمية" منصة محورية جمعت الخبراء العالميين للتعاون والمساهمة في تحقيق التزام المملكة العربية السعودية بتطوير بنية تحتية رياضية مستدامة ومتقدمة تقنيًا استعدادًا لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى. وقد تناولت القمة مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تتلاقى مع جهود شنايدر إلكتريك، بما في ذلك استخدام المواد الصديقة للبيئة والتصميمات الموفرة للطاقة في بناء الملاعب، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول المعتمدة على البيانات لتعزيز العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المشجعين.

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلالتمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر إلكتريك" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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