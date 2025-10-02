دبي: أعلنت "شمال القابضة" و"ماريوت الدولية" عن توقيع اتفاقية لإطلاق شقق سكنية وفندق فاخر يحملان علامة "إديشن" في "مرفأ دبي".

ومن المقرر أن يكتمل بناء "دبي بيتش إديشن" في عام 2029، ليجسّد ببراعة فلسفة "إديشن" في الجمع بين التصميم العصري المتميز والخدمة الممتازة والمعهودة، ليُرسي بذلك مفهوماً جديداً للعيش الفاخر والضيافة الراقية في واحدة من أبرز الوجهات البحرية في دبي.

وفي هذا الصدد، صرّح عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لـ "شمال القابضة"، قائلاً: "يمثل إطلاق 'دبي بيتش إديشن' إضافة استثنائية لسجل هذه المدينة الرائدة. فسيشهد هذا المشروع الفاخر على الواجهة البحرية تدشين أول شقق سكنية للعلامة في المنطقة. وتمثل 'إديشن' الذوق الرفيع والفن في صياغة مساحات تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات الحديثة، لتقدّم تجربة دافئة وفريدة حيث تعبّر هذه القيم عن روح دبي: المتطورة والعالمية والتي تتطلّع دوماً إلى المستقبل. وبتعاوننا مع 'ماريوت الدولية'، نصنع معاً وجهة مميزة على الخريطة العالمية ونُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة بارزة على مستوى العالم للزوّار والمقيمين على حد سواء."

بدوره، أعرب جيروم برييه، الرئيس التنفيذي للتطوير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "ماريوت الدولية"، عن ثقته في هذا المشروع قائلاً: "يُعدّ إطلاق مشروع 'دبي بيتش إديشن' إضافةً نوعية لمحفظتنا المتنامية من خيارات الضيافة الفاخرة في دبي. فبفضل تصميمه الفريد والأول ضمن فئته، والتجارب الحصرية والمُصممة بعناية لتلائم كل الأذواق، ورؤيته الجريئة التي تحترم روح المكان، سيقدّم هذا المشروع مفهوماً جديداً للرفاهية المعاصرة، يلهم المسافرين والمقيمين على حدٍ سواء الباحثين عن تجارب استثنائية في مدينة تختزل مستقبل الضيافة. نتطلّع إلى مواصلة التعاون مع 'شمال القابضة' لرفع سقف التميز في مجال الضيافة والعيش الفاخر في المدينة من خلال هذا المشروع الرائد".

تُمثِّل الشقق السكنية في "ذا دبي بيتش إديشن ريزيدنسز" أولى مشاريع العلامة التجارية في الشرق الأوسط، حيث تُرسي معياراً جديداً وأنيقاً لحياة الرفاهية والضيافة، بفضل ريادة "ماريوت الدولية" في تطوير المشاريع السكنية العالمية.

سيضم المشروع ١٦٥ وحدة سكنية بتصاميم راقية، تتوزع بين شقق ذات غرفتي نوم وثلاث وأربع غرف. كل وحدة مصممة لتجسد المزج الفريد الذي تشتهر به العلامة بين اللمسة المعاصرة والبساطة المفعمة بالجمال، مع مراعاة طبيعة الوجهة المحيطة. وسيتمتّع المقيمون بمجموعة حصرية من المرافق والخدمات المتكاملة التي تلبي كافة تطلعاتهم.

كما سيشهد هذا المشروع الواقع على الواجهة البحرية تدشين فندق "دبي بيتش إديشن"، الذي سيضم ١٨٥ غرفة وجناحاً تتميز جميعها بإطلالات بحرية بانورامية. وانسجاماً مع النهج الراقي الذي يميز العلامة، سيقدّم الفندق تشكيلة مميزة من التجارب المطبخية الفريدة.

ومن المخطط أن يشمل المشروع المطل على الواجهة البحرية فندق "دبي بيتش إديشن"، الذي سيضم ١٨٥ غرفة وجناحاً تتميز جميعها بإطلالاتٍ بحرية مباشرة. ووفقاً للنهج الراقي المعهود الذي يميز العلامة، سيقدم الفندق تشكيلة مميزة من التجارب الطهوية الفريدة.

سيتم تطويرمنتجع دبي بيتش إديشن والمساكن التابعة له في دبي هاربر، وهي وجهة ساحلية مميزة تجمع بين المساكن الفاخرة، والضيافة، والتجزئة، والمطاعم، لتقدم تجربة بحرية راقية لا مثيل لها. وتقع هذه الوجهة بالقرب من شاطئ خاص برماله الطبيعية، ما يوفر توازنًا مثاليًا بين أسلوب الحياة على الشاطئ والحيوية الحضرية مع إطلالات بحرية خلابة.

نبذة عن شركة شمال:

تأسست "شمال" في دبي كشركة استثمارية متعددة المجالات، تكرّس جهودها لصناعة كل ما هوستثنائي عبر محفظة استثمارية فريدة تجمع بين الأصول والتجارب المميزة. في "شمال" نختار استثماراتنا بمنهجية استراتيجية ونهتم بتنميتها بعناية، في انسجام تام مع طموح دبي وروحها الحيوية.

تشمل محفظتنا العقارية مجموعة واسعة من المجتمعات المتكاملة والأحياء الراقية والمساحات السكنية والتجارية، حيث نعمل على تحويل الإمكانات إلى واقع ملموس عبر مشاريع رائدة مثل "دبي هاربور" و"حدائق ند الشبا".

نفخر في "شمال" باستثماراتنا المتنوعة في قطاع الضيافة التي تشمل عقارات فندقية راقية وحقوق امتياز متنوعة وعمليات تشغيلية ناجحة. نقدم لضيوفنا سلسلة من التجارب التي تمتد من الرفاهية الفائقة إلى الخيارات المتاحة بأسعار مناسبة، وذلك عبر شراكات استثنائية مع علامات محلية وعالمية مرموقة مثل "جميرا زعبيل سراي" و"فندق هارت شورديتش" في لندن و"باكارات هوتيل آند ريزيدنسيز" في دبي و"سوشي سامبا" و"فايف غايز".

وبوصفنا الشركة المالكة لأهم الأماكن الترفيهية المميزة في دبي، نحرص على تقديم تجارب فريدة يومياً تُثري إقامة زوّارنا. كما نعمل عن كثب مع ألمع خبراء الاستثمار العالميين لإدارة محفظة استثمارية عالمية متنوعة تحقق أرباحاً استثنائية.

نبذة عن ماريوت الدولية:

يقع المقر الرئيسي لشركة ماريوت الدولية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MAR) في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم محفظتها أكثر من 9,600 منشأة تندرج تحت أكثر من 30 علامة تجارية رائدة منتشرة في 143 دولة وإقليماً حول العالم. تتولى ماريوت إدارة وتشغيل وتوثيق عقود الامتياز للفنادق والعقارات السكنية ومنتجعات الإقامة المؤقتة ومنشآت السكن الأخرى في جميع أنحاء العالم. وتقدم الشركة برنامج "ماريوت بونفوي®" للمسافرين، وهو منصة السفر الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة.

نبذة عن فنادق إديشن:

تُمثِّل إديشن عالماً من التجارب الفندقية المميزة، حيث ينسج كل فندق حكايته الخاصة ويُعيد تعريف مفهوم الرفاهية بلغة عصرية مبتكرة. تحت سقف واحد، تجتمع أرقى تجارب الضيافة من مطاعم وترفيه وخدمات استثنائية، لتكون كل وجهة مرآةً تعكس نبض المكان وروح الزمان.

يعدّ كل فندق تحفة معمارية يحمل بصمته الأصيلة وفلسفته المتميزة، يعيش بإيقاع المدينة التي تحتضنه ويتنفس هواء عصره. ورغم تعدد وتنوع تصاميم كلّ فندق إلا أنّ الروح واحدة لا في المظهر بل في الرؤية وفي الجوهر. تتمحور فلسفة إديشن حول التجربة والشعور أكثر من المظهر الخارجي. فالمساحات العامة الأنيقة والتصميم المُتقن والتفاصيل المدروسة لا تهدف إلى إبهار الضيوف، بل إلى خدمة تجربتهم بشكلٍ عضوي وبعيداً عن التكلّف.

توجّه إديشن تجربتها إلى شريحة خاصة من الضيوف الأثرياء، ذوي الذوق الرفيع والثقافة الواسعة، الذين يقدّرون الخدمة المتميزة. فهي تقدم مزيجاً فريداً يجمع بين التصميم الابتكاري الذي يرسي معايير جديدة للضيافة والخدمة المتقنة التي لا تتغير حول العالم.

وتتواجد إديشن حالياً في 21 وجهة عالمية تشمل: نيويورك وتايمز سكوير، ميامي بيتش، ويست هوليوود، تامبا، برشلونة، بودروم، لندن، ريكيافيك، مدريد، روما، أبوظبي، دبي، سانيا في الصين، شنغهاي، طوكيو تورانومون، سنغافورة، ريفييرا مايا في كاناي بالمكسيك، بالإضافة إلى فندق ثانٍ في طوكيو غينزا، جدة في المملكة العربية السعودية، وبحيرة كومو في إيطاليا.

-انتهى-

#بياناتشركات