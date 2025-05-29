القاهرة، مصر: احتفلت شل مصر، بالتعاون مع "Flat6Labs Egypt"، بالإنجازات الهامة لرواد الأعمال الشباب في مصر خلال حفل توزيع جوائز برنامج "انطلاقة" السنوي الذي جاء تتويجًا لدورة استثنائية من البرنامج تم خلالها تدريب ودعم وتمكين أكثر من ألف مبتكر ورائد أعمال طموح في ثلاث محافظات بالجمهورية.

وخلال هذه الدورة، قدّم برنامج "شل انطلاقة مصر" تدريبات عملية في مجال ريادة الأعمال، وجلسات تطوير وتنمية الأفكار، بالإضافة لدعم الشباب في تطوير الأعمال من مختلف محافظات مصر. وقد استفاد أكثر من 120 فريقًا من الشركات الناشئة من إرشاد مكثف ومبادرات لبناء القدرات شملت معسكرات تدريبية وعملية، إلى جانب جلسات لتكوين الفرق المتوافقة، مما ساعدهم على تطوير أفكارهم، وتعزيز مهاراتهم، والاستعداد لجذب الاستثمارات.

تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في مصر

علّقت داليا الجابري، نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، على هذه الدورة الناجحة قائلة: "تفخر شل مصر بالإنجازات الملموسة التي حققها برنامج شل انطلاقة مصر هذا العام. في شل نؤمن بأن تمكين المجتمع لا يقتصر فقط على توفير الطاقة ، ولكنه يتضمن أيضًا خلق الفرص التي تتيح لهم تحقيق الازدهار والنمو في حياتهم اليومية. وتعتمد استراتيجيتنا العالمية "Powering Progress" على تحفيز جهود التنمية المستدامة، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز إطلاق القدرات البشرية. ومن خلال رعاية رواد الأعمال الشباب في مصر، فإننا نستثمر في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتقوية منظومة الابتكار والنمو الشامل. ومن خلال هذا البرنامج، نواصل التزامنا بتوفير فرص حقيقية للشباب والمجتمعات في جميع أنحاء مصر".

انطلقت فعاليات البرنامج بسلسلة من المعسكرات التدريبية في القاهرة والإسكندرية والبحيرة، بالإضافة لمعسكر تدريبي عبر تقنية الفيديوكنفرانس لتوسيع نطاق المشاركة، ومن خلالها شارك المتدربون في جلسات تدريب مكثفة ركزت على تطوير عقلية الفكر الريادي ، وفهم احتياجات العملاء من خلال رسم خرائط للتعرف على أفكارهم ورؤاهم، بالإضافة لطرق تطوير وعرض القيمة المطرحة الناتجة عن مشاريعهم، وبناء نماذج أعمال قوية.

تكريم أوائل المبتكرين

وبعد نجاح المعسكرات التدريبية، أطلق برنامج "شل انطلاقة مصر" في مارس 2025 مسارين متخصصين:

برنامج أفضل فكرة – والذي يركّز على رعاية الأفكار في مراحلها المبكرة

برنامج أفضل شركة ناشئة – والذي يهدف لدعم الشركات في مراحل النمو وتعزيز جاهزيتها للاستثمار وتوسيع عملياتها

واختتم كلا المسارين بأيام للتحكيم، حيث تم تكريم ستة فرق متميزة بجوائز مالية لدعم تطوير ونمو أعمالهم.

الفائزون في برنامج أفضل فكرة:

Fast Octopus BananaMed Gremrem

الفائزون في برنامج أفضل شركة ناشئة:

Oz Tech Bekya Pay Croptimus

من جانبه صرّح هاني السنباطي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة " Flat6Labs Egypt" قائلاً: "إن الطاقة والإبداع والإصرار الذي شهدناه طوال البرنامج كانت أمرًا استثنائيًا ومشرفًا بكل المقاييس. لقد ساهمنا بالتعاون مع شل مصر في بناء قاعدة قوية من الشركات الناشئة الواعدة والقادرة على مواجهة تحديات السوق الفعلية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث يمثل ذلك القيم المؤسسية التي تقوم عليها Flat6Labs Egypt، وتشجعنا على مواصلة التزامنا بدعم وتوسيع نطاق الأفكار الريادية الكبيرة من أجل المستقبل."

دفع عجلة التنمية المستدامة والابتكار

ومن خلال مبادراتها الطموحة مثل برنامج "شل انطلاقة مصر"، تواصل شل مصر جهودها التنموية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عبر الاستثمار في الشباب والابتكار وريادة الأعمال. إنّ محفظة الاستثمار المجتمعي المتكاملة للشركة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، تبرز التزام شل مصر بإحداث تأثير إيجابي ومستدام واسع التأثير في جميع أنحاء البلاد.

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