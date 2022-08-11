مسقط: أعلنت شركة شل العُمانية للتسويق (شل عُمان) عن افتتاح محطات خدمة جديدة ليصل إجمالي عدد محطاتها 205 محطة في مواقع استراتيجية في كافة أرجاء السلطنة. وتأتي هذه الجهود الدؤوبة في إطار التزام الشركة بتلبية متطلبات العملاء المتجددة وتحقيق رؤيتها المتمثلة في "جعل رحلة الحياة أفضل" لعملائها. حيث دشنت شل عُمان مؤخراً المرحلة الأولى من محطة الخدمة المتكاملة الثالثة على طريق الباطنة السريع بولاية صحم، وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تنص على إنشاء أربع محطات خدمة وقود متكاملة على طريق الباطنة السريع. حيث تم تدشين المرحلة الأولى لثلاث محطات بنجاح على هذا الطريق المحوري و التي تقع في كلاً من ولاية صحم وولاية السويق وولاية لوى في النصف الأول من العام الجاري. ومن المقرر افتتاح محطة الخدمة الرابعة في ولاية السويق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

بالإضافة إلى هذه المحطات الاستراتيجية على طريق الباطنة السريع، فقد افتتحت شل عُمان مؤخرا أيضاً محطة خدمة أخرى في منطقة الرسيل الصناعية بولاية السيب بهدف تلبية احتياجات المركبات القادمة من شارع مسقط السريع ومنطقة الموالح من خدمات ومنتجات وقود شل ذات الجودة العالية.

وفي تعليق له حول تدشين المحطات الجديدة، قال الفاضل خالد بن هاشل العويسي، مدير عام التنقل بشركة شل العُمانية للتسويق: "تلبي محطات الخدمة احتياجات سائقي المركبات بما يتجاوز مجرد تزويد مركباتهم بالوقود - فنحن نؤمن أيضاً بأهمية تزويد عملائنا برحلة متكاملة من خلال مجموعة متطورة من أنواع الوقود عالية الجودة، واستراحة ترحيبية، وتجربة بيع بالتجزئة توفر لهم الراحة والجودة وخيارات حلول الطاقة البديلة. ستوفر المرحلة الأولى من هذه المحطات مجموعة من منتجات الوقود بما في ذلك وقود Shell V-Power الأفضل أداءً وكفاءة لدينا الذي يعزز أداء المركبات و يعمل على تنظيف محركاتها ، إلى جانب شل بنزين 95 و شل بنزين 91 وشل ديزل."

وأضاف العويسي قائلاً: "ستشمل المرحلة الثانية من محطات الخدمة الجديدة على طريق الباطنة السريع المؤمل افتتاحها في الربع الأخير من هذا العام على مبنى تجاري سيضم متجر - شل سلكت و مقهى شل كافيه و عدد من منافذ التجزئة الأخرى، بالإضافة إلى مصليات للرجال و النساء. كما تتميز هذه المحطات بتخصيص مساحة منفصلة للشاحنات لتعبئة الوقود، فضلاً عن وجود مركز خدمة شل للعناية بالمركبات. هذا و تسعى شل عُمان من خلال مجموعة شاملة من وسائل الراحة إلى إنشاء محطات الخدمة هذه كمحطات توقف متكاملة لتزويد سائقي المركبات على الطريق السريع بكل ما يحتاجون إليه لجعل رحلاتهم أفضل ".

ستتميز محطات خدمة شل على طريق الباطنة السريع أيضاً بحلول الاستدامة وكفاءة الطاقة، بما في ذلك خدمة شل لإعادة الشحن للسيارات الكهربائية بالإضافة إلى الألواح الشمسية المدمجة، وخصائص العزل العالية إلى جانب أنظمة إعادة تدوير المياه. وتتماشى هذه الخطوة مع أهداف الشركة لتعزيز استراتيجية التقدم والتزامها بدعم السلطنة لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية عُمان 2040.

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نبذة عن شركة شل العُمانية للتسويق

تعد شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع أحد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وتعمل شل عُمان في قطاعات التجزئة والوقود التجاري والوقود البحري ووقود الطيران والقار (البيتومين) والزيوت حيث تمتلك وتشغل مصنع مزج الزيوت الوحيد من نوعه في السلطنة والحاصل على شهادة ايسو، والذي يتم فيه إنتاج زيوت شل المصنوعة في عُمان لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وتتميز شل عُمان بالتزامها نحو تطوير المواهب المحلية بنسبة تعمين تصل إلى 97% بما في ذلك الإدارة العليا. وتعمل الشركة من أجل تلبية احتياجات السلطنة المتزايدة للطاقة، والمساهمة في ازدهارها بطريقة مسؤولة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، من خلال العمل بشكل آمن ومشاركة الفوائد المستدامة مع المجتمع المحلي.

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سلطنة عمان

برير اللواتي

مدير عام علاقات الشركة وتطوير الأعمال

شركة شل العُمانية للتسويق

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