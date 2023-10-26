احتفلت شركة شعاع الشرق للسيارات عضو مجموعة عبد اللطيف العيسى، الموزع الحصري لسيارات JAC في المملكة العربية السعودية، بالافتتاح الكبير لأحدث صالة عرض متكاملة لسيارات جاك في المملكة العربية السعودية، وذلك في حفل كبير أقيم بهذه المناسبة. يقع المركز الجديد في قلب العاصمة الرياض ضمن أهم أحيائها (حي الروضة بطريق خريص العام) حيث ملتقى نخبة معارض السيارات والمؤسسات الرائدة.

يقدم المركز الجديد مجموعة واسعة من سيارات JAC بما في ذلك سيارات السيدان المدمجة، وسيارات الدفع الرباعي والسيارات التجارية، لتلبية كافة أذواق واحتياجات العملاء. وتهدف شركة شعاع الشرق من خلال مركز العرض الجديد إلى توسيع تواجدها في المملكة العربية السعودية وتقديم سيارات عالية الجودة ذات تكنولوجيا متقدمة ومحركات فعالة، في سوق يشهد منافسة عالية ضمن فئات السيارات المماثلة.

بهذه المناسبة، تحدث مدير عام جاك في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لافتتاح صالة عرضنا الجديدة في مدينة الرياض وتوسيع تواجدنا في المملكة العربية السعودية، وهذا دليل على التزامنا تجاه السوق السعودي وطموحنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال تقديم أحدث الطرازات لهم مع التكنولوجيا والمميزات الاستثنائية".

يتميز المركز الجديد بتصميم عصري مبتكر، ويضم صالة عرض مبيعات حديثة، ومخزن لتأمين قطع الغيار، ومجهز بأحدث التقنيات ليقدم للزوار تجربة فريدة لا تنسى.

الجدير بالذكر أن شعاع الشرق تعطي اولوياتها لرضا العملاء وتهدف إلى توفير أفضل الميزات والفوائد الممكنة. تتمتع كل سيارة من سيارات JAC للركاب بضمان المصنع الاستثنائي لمدة 6 سنوات أو 150,000 كم، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق لمدة 6 سنوات. إن وعد شعاع الشرق بالالتزام تجاه عملائها لا ينتهي بمجرد الشراء لاهتمامهم الخاص بتوفير خدمات استثنائية لما بعد البيع من توفير قطع الغيار ومراكز الخدمة.

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