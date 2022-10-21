اكتتاب بيانات ايه اي بي ال سي تلقى طلبا قويا من المستثمرين المحترفين وتجاوز النسبة المستهدفة

اعلنت "بيانات" في وقت سابق اليوم عن أن اكتتابها في شريحة المستثمرين المحترفين قد جمع ما يكفي من الاكتتابات لتغطية الطرح والمقدر 534،285،715 سهماً

بالإضافة إلى اكتتاب المستثمرين الاستراتيجيين، حصل الاكتتاب العام على الاكتتابات الكافية لتغطية 41 ضعف الأسهم المتبقية في شريحة المستثمرين المحترفين

تنتهي فترة الاكتتاب في 25 أكتوبر 2022 بينما من المتوقع إدراج الأسهم والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2022

أبوظبي: أعلنت "بيانات ايه اي بي ال سي" ، وهي شركة عامة محدودة ومسجلة في سوق أبوظبي العالمي ("الشركة")، الرائدة في الحلول الجغرافية المكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ذات النمو العالي في المنطقة، اليوم عن البدء الموفق في اكتتاب طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "العرض") في السوق الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX").

وأعلنت الشركة في بيان صحفي صدر بعد قرابة الساعة من فتح باب الاكتتابات في أنها جمعت ما يكفي من الاكتتابات لتغطية طرح المستثمرين المحترفين المقدر بـ 534،285،715 سهماً. وشهد العرض اقبالً كبيراً بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين في الشركة "سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة (IHC)". حصل الاكتتاب العام للشركة على أكثر من 41 ضعف على الأسهم المتبقية في شريحة المستثمرين المحترفين.

وتعليقا على الإعلان قال المهندس حسن الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة:"إنه لمن دواعي سروري أن أشهد على الاقبال الكبير والتزام مستثمرينا الاستراتيجيين في الشركة "سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة (IHC)"، بالإضافة إلى المستثمرين المحترفين الاخرين على الاكتتاب العام لشركة بيانات ايه اي بي ال سي والذي يعد انعكاس قوي للثقة التي يتمتع بها المستثمرون في رؤيتنا ومسار نمونا القوي ".

تنتهي فترة الاكتتاب في 25 أكتوبر 2022 بينما من المتوقع إدراج الأسهم والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2022.

بنك دبي الإسلامي هو مدير الاكتتاب، ويعمل بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. الدولية للأوراق المالية الوسيط متلقي الاكتتاب العام.

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عن بيانات

بيانات هي شركة رائدة تابعة لـ مجموعة شركات جي 42، توفر حلولاً جغرافية مكانية شاملة عالية المستوى تعمل بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة، الطاقة، الموارد، المدن الذكية والنقل. وتقدم المخططات الطبوغرافية والهيدروغرافية والملاحة الجوية والرسوم البيانية، بالإضافة إلى مسح البيانات المكانية والتحليل والإدارة والنمذجة والتصور وخدمات رسم الخرائط.

تسخر حلول شركة بيانات كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر مثل مثل الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS) وأجهزة رصد الأرض التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي لدفع الذكاء الجغرافي المكاني (gIQ).

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