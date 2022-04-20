تم تطوير برنامج" شفت بيلد(SHFT Build) " بالتعاون مع شركات خاصة و جهات حكومية إقليمية وعالمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، مثل مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وشركة يونيتي وبطل للألعاب

أطلقت شركة شروق بارتنرز، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار وتستثمر في الشركات الناشئة المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، رسميا برنامج " شفت بيلد(SHFT Build) "، وهو برنامج يركز على دعم القطاعات التي تقود اقتصاد المستقبل. صمم البرنامج للارتقاء بمهارات الشباب والمؤسسين الطموحين وعشاق الألعاب وتزويدهم بالدليل الإرشادي لبناء شركة ناشئة ناجحة جاهزة للاستثمار الجريء. ستركز النسخة الأولى من البرنامج على قطاع تقنيات الألعاب. ويسعى البرنامج على وجه الخصوص إلى التواصل مع الشركات التي تعمل على تطوير التقنيات التي تعزز كفاءة الألعاب والأمن والتطوير واستوديوهات الألعاب، مطورو الألعاب، منصات التوزيع ومطوري محركات الألعاب ومنصات البث. وسيقبل برنامج "شفت بيلد" المتقدمين من أنحاء العالم وتوفيرهم البرنامج من دون أي رسوم للشركات المشاركة.

"بصفتنا مستثمرين، نلعب دائما دورا استباقيا في تطوير النظم داخل أسواقنا الأساسية. ولهذا تم بناء منصة "شفت (SHFT)" لتطوير بيئة ريادة الأعمال في القطاعات التي تقود اقتصاد المستقبل. ويهدف ذلك إلى دعم الشركات والحكومات والمؤسسين وتمكينهم من اغتنام الفرص التي تتيحها هذه القطاعات. " شفت بيلد(SHFT Build) " هو أول برنامج يركز على قطاع تقنيات الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهو مصمم لتزويد المؤسسين بالأدوات اللازمة، المعرفة الفنية و المعرفة التجارية المتعمقة لبناء الشركات الجاهزة للاستثمار الجريء. " – محمود عدي، الشريك المؤسس لشروق بارتنرز.

تم تطوير برنامج " شفت بيلد(SHFT Build) " لقطاع تقنيات الألعاب بالتعاون شركات عالمية ومحلية مثل شركة أمازون ويب سيرفيسزAWS من خلال مزايا برنامج AWS Activate بالإضافة الي أبو ظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وشركات اقليمية ناجحة في مجال الألعاب مثل "ألعاب طماطم" و"نيفتي كرافت" و"بطل للألعاب" و"كاليكس".

من خلال رحلة التعلم، يحصل المؤسسون على إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 مادة حصرية بما في ذلك مقاطع الفيديو والأدلة والنماذج عبر العديد من المجالات الخاصة بالقطاع مثل الألعاب السحابية وتوطين الألعاب وغير ذلك الكثير. كما سيتمكن المؤسسون من التواصل مع أكثر من 20 خبير، بالإضافة إلى أكثر من 200,000 دولار من الدعم العيني بما في ذلك تراخيص لمزاولة الأعمال وتراخيص برامج يونيتي لتصميم الألعاب ودعم فني من شركة ِAWS.

باب التقديم والالتحاق بالبرنامج مفتوح اليوم أمام المؤسسين وعشاق الألعاب والشباب الذين يقومون ببناء الشركات الناشئة في قطاع تقنية الألعاب التقدم بطلب اليوم عبر الموقع الإلكتروني shft.shorooq.com.

للشركات و الجهات الحكومية التي ترغب بمعرفة المزيد عن البرنامج وكيفية المشاركة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى shft@shorooq.com.

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نبذة عن برنامج " شفت بيلد(SHFT Build) "

هو برنامج مدعوم من قبل شركة شروق بارتنرز و يعد بمثابة دليل لمؤسسي الشركات الإقليمية الذين يتطلعون إلى بناء شركات ناشئة في قطاعات تعتمد على التقنيات الرائدة، مثل تطبيقات "Gametech" و"Web 3.0" و"Blockchain" بالإضافة إلى "Cleantech" و"Climatetech”. ويتم ذلك من خلال التعاون مع الخبرات العالمية للاستفادة من المعرفة العميقة بالقطاع والموارد لدعم المؤسسين في بناء شركاتهم الناشئة

نبذة عن شركة شروق بازتنرز

تأسست شركة شروق بارتنرز في عام 2017، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة وقامت شركة شروق بارتنرز بدعم الشركات الرائدة والأكثر ابتكارا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ، ومنها شركة بيور هارفست سمارت فارمز، ثروة، لين للتكنولوجيا،، كابتر، ريتيلو و غيرهم.

يقع مقر شركة شروق بارتنرز في أبو ظبي ولديها ستة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.