المشروع الجديد يعد أول مجتمع سكني متكامل في خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي والاستدامة في الدولة ما يعزز من ريادة وتطور السوق العقاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلاقاً من سعيها إلى المساهمة في الارتقاء بمعايير ومستوى مجال العقارات في الدولة من خلال مقريها في كل من أبوظبي ودبي، تستعد شركة وان للتطوير العقاري لإطلاق باكورة أعمالها من خلال مشروعها العقاري الرائد المنتظر الإعلان عنه في "سيتي أوف أرابيا" في دبي لاند بقيمة ملياري درهم إماراتي والمتوقع أن يشكل وجهة مميزة للمستثمرين المحليين والعالميين.

وتسعى شركة وان للتطوير العقاري من خلال مشروعاتها المبتكرة التي تعمل على إطلاقها لتوفير مساحات معيشية استثنائية تربط بين الناس والبيئة بتناغم ملهم، وذلك عبر التزامها بالاستدامة وتعزيز الترابط المجتمعي، والاعتماد على أحدث استخدامات التكنولوجيا، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، انطلاقاً من رؤية تتمثل في تصميم تجارب معيشية فريدة تعكس تطلعات العملاء، والمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص مميزة في دولة الإمارات التي تشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار في السوق العقاري.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة علي الجبيلي، الذي يتمتع بأكثر من 20 عاما من الخبرة في العديد من القطاعات: "تجسد شركة وان للتطوير العقاري طموحات دولة الإمارات وبيئتها الملهمة من أجل رؤية واضحة ومميزة لنمو السوق العقاري وتطويره؛ حيث نتطلع إلى أن نكون لاعباً رئيسياً في قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات وخدمة عملائنا بشكل أفضل وبما يلبي احتياجات السوق المتطورة في الدولة من خلال منظومة عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وكل الوسائل التي تدعم جودة الحياة وتحقيق الرفاهية، مما يسهم في تحقيق تطلعات عملائنا وفقاً لأعلى المعايير العالمية التي تتوافق مع الطموح الذي تسعى إليه دولة الإمارات دوماً".

وسيقام المشروع المزمع إنشاؤه في موقع استراتيجي في سيتي أوف أرابيا - شارع الشيخ محمد بن زايد بدبي، ليكون أول مجتمع سكني في دولة الإمارات يتميز بتكامل حلول الذكاء الاصطناعي في توفير بيئة مريحة للمجتمع السكني؛ حيث سيعيد المشروع تعريف الحياة العصرية، ويضع معايير جديدة للاستدامة والابتكار التكنولوجي في قطاع العقارات.

وتلتزم شركة وان للتطوير العقاري بأربعة مبادئ أساسية في عملها، تتمثل في النزاهة، والابتكار، والتركيز على المستهلك، والاستدامة؛ حيث سيكرس فريق الشركة جهوده لتقديم تجربة متميزة في كل مشروع من مشروعاتها، وبناء مجتمعات حديثة ومستدامة يشعر فيها السكان بارتباط عميق مع محيطهم.

نبذة عن "وان للتطوير العقاري"

تعد شركة وان للتطوير العقاري مطوراً دولياً تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، ولها مكاتب في كل من أبوظبي ودبي، ملتزمة بإنشاء مجتمعات فريدة ومستدامة تربط الناس بالأماكن، كما تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المساحات السكنية التي تعكس تطلعات عملائها لتجارب حياة مميزة وعصرية، وتوفر منظوراً جديداً حول الرفاهية وأسلوب الحياة الحديثة، كما تدمج الذكاء الاصطناعي في مجتمعاتها.

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