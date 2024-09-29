يتعاون الطرفان في إنشاء اقتصاد الهيدروجين وتحقيق نظام بيئي مستدام للتنقل في المستقبل

مجموعة سكودا تستكشف توسيع نطاق التنقل باستخدام الهيدروجين من خلال اعتماد أنظمة وتقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية من هيونداي

دبي، وقعت شركة هيونداي موتور ومجموعة سكودا مذكرة تفاهم لبدء التعاون في إنشاء نظام بيئي للتنقل باستخدام الهيدروجين.

وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم في قمة الأعمال الكورية التشيكية في براغ، كين راميريز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المركبات التجارية العالمية وأعمال الهيدروجين في شركة هيونداي موتور، وبيتر نوفوتني، الرئيس التنفيذي لمجموعة سكودا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي راميريز: "تهدف شراكتنا مع مجموعة سكودا إلى تسريع اعتماد الهيدروجين، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تقدم تكنولوجيا الهيدروجين والحياد الكربوني في الأسواق العالمية، بما في ذلك جمهورية التشيك". وأضاف: "بالتعاون مع مجموعة سكودا، نسعى جاهدين لقيادة أعمال الهيدروجين سريعة النمو من خلال خلق تآزر إيجابي بين تكنولوجيا خلايا الوقود لدينا، ومنتجات ومشاريع التنقل الخاصة بمجموعة سكودا".

وقال بيتر نوفوتني، الرئيس التنفيذي لمجموعة سكودا: "نعتقد أن الهيدروجين، إلى جانب الحلول الموفرة للطاقة، سيلعب دورًا أساسيًا في تحويل التنقل لمستقبل أكثر استدامة. ويهدف تعاوننا مع شركة هيونداي موتور إلى تمكيننا من النظر إلى ما هو أبعد من الحدود الوطنية واستكشاف أسواق أوسع حيث يمكن لهذه التقنيات أن يكون لها تأثير أكبر. ومن خلال العمل معًا، يمكننا تقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة لنظام التنقل العالمي، وتعزيز الطاقة النظيفة في المناطق التي تشتد الحاجة إليها".

وتغطي مذكرة التفاهم دراسة اعتماد لأنظمة وتقنيات خلايا وقود الهيدروجين، ودراسة اعتماد حلول فعالة من حيث الطاقة لمشاريع ومنتجات التنقل، واستكشاف فرص النظام البيئي للهيدروجين وسلسلة القيمة خارج نطاق التنقل.

ويتفق الطرفان على أن الهيدروجين سيكون ركيزة أساسية لمجتمع مستدام، بدءًا من التنقل. وكجزء من مذكرة التفاهم، سيستكشف الطرفان إمكانية مشاركة هيونداي لنظام خلايا الوقود وتقنيتها، مما يساهم في تسريع التنقل الصديق للبيئة في الأسواق العالمية حيث تعمل مجموعة سكودا، بما في ذلك جمهورية التشيك.

كما ستجري شركة هيونداي موتور ومجموعة سكودا دراسات جدوى لتطبيقات أنظمة خلايا الوقود للاستخدامات المتنوعة خارج نطاق التنقل. ومن خلال الاستفادة من خبرتها العالمية ورؤيتها في تشغيل تطبيقات الهيدروجين المختلفة في كل من قطاعي التنقل والطاقة، تستعد هيونداي للعب دور محوري في مساعدة التحول في مجال الطاقة.

تلتزم مجموعة هيونداي موتور ببناء مجتمع الهيدروجين تحت علامتها التجارية لسلسلة قيمة الهيدروجين HTWO، والتي تشمل أعمال المجموعة والشركات التابعة لها، مما يتيح كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة الهيدروجين بأكملها.

تأسست شركة هيونداي موتور للتصنيع في التشيك (HMMC) في نوسوفايس في عام 2008، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 350 ألف مركبة. وتُعَد هذه الشركة واحدة من أحدث شركات تصنيع السيارات في أوروبا، كما أنها أكبر استثمار أجنبي في جمهورية التشيك.

عن شركة هيونداي موتور

تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967، وهي موجودة في أكثر من 200 دولة مع أكثر من 120،000 موظف مكرسين لمواجهة تحديات التنقل في العالم الحقيقي حول العالم. استنادًا إلى رؤية العلامة التجارية "التقدم من أجل الإنسانية"، تعمل هيونداي موتور على تسريع تحولها إلى مزود حلول للتنقل الذكي. تستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتنقل الجوي الحضري (UAM) لإيجاد حلول تنقل ثورية، مع متابعة الابتكار المفتوح لتقديم خدمات التنقل المستقبلية. سعياً وراء مستقبل مستدام للعالم، ستواصل هيونداي جهودها لتقديم مركبات خالية من الانبعاثات ومجهزة بخلايا وقود الهيدروجين وتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة في الصناعة.

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