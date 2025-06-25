دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي، الرائدة في حلول إدارة المرافق الرقمية المتقدمة، والتابعة لمجموعة شركات فارنك، عن أحدث ابتكاراتها، وهو جهاز تدريب رقمي بتقنية الهولوغرام يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تدريب القوى العاملة في إدارة المرافق وتعزيز التميز التشغيلي.

يدمج هذا الحل الثوري المجسم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الغامرة، ليُعيد تعريف أساليب التدريب التقليدية في قطاعات متعددة، بما في ذلك التعدين، والنفط والغاز، والتصنيع، والرعاية الصحية، والضيافة، وتجارة التجزئة، والاستخدام التجاري، والطيران.

يستخدم جهاز التدريب الرقمي بتقنية الهولوغرام بتقنية الذكاء الاصطناعي من هاي تك قدرات ذكاء اصطناعي متطورة، موفرًا تجارب تدريبية تفاعلية وواقعية، حيث يتفاعل المتدربون بسلاسة مع مدربين افتراضيين قادرين على الرد على استفساراتهم آنيًا، وتقديم جلسات تدريبية تفاعلية وشخصية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات تشغيلية محددة. يدعم هذا الحل المبتكر التدريب متعدد اللغات باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن سهولة الوصول ونقل المعرفة بكفاءة.

وبهذه المناسبة صرحت جافيريا إعجاز، المديرة الإدارية لشركة هاي تك للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة: "يُمثل هذا المدرب الرقمي بتقنية الهولوغرام المدعم بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في مجال تدريب مكان العمل وإدارة العمليات".

وأضافت إعجاز قائلة: "لا تقتصر هذه التقنية الرائدة على تعزيز مشاركة الموظفين وحفظ معارفهم فحسب، بل تُعزز أيضًا الكفاءة التشغيلية بشكل كبير من خلال توفير تجارب تدريبية متسقة وقابلة للتطوير وعالية الجودة".

تشمل الميزات الرئيسية لجهاز التدريب الرقمي بتقنية الهولوغرام بتقنية الذكاء الاصطناعي من هاي تك التعلم التفاعلي الفوري، والذي يستخدم مدربين هولوغرافيين تفاعليين وسريعي الاستجابة يقدمون تغذية راجعة فورية، كما يمكن تخصيص جلسات التدريب من خلال وحدات تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع محدد، حيث يمكن للمشاركين أيضًا تقديم طلبات الخدمة المدمجة مع حل HITEK CAFM، وفي حالة عملاء قطاع الضيافة، من خلال حل فليكسي جيست المخصص.

ومن أهم مزاياها إمكانية نشرها على نطاق واسع، حيث تشمل جلسات متزامنة عبر مواقع متعددة، مما يضمن معايير تدريب موحدة، حيث تُحسّن هذه التجارب التدريبية الشاملة استيعاب المعرفة وتطبيقها لاحقًا بشكل ملحوظ.

واختتمت إعجاز حديثها قائلة: "يمكن للشركات التي تعتمد حلنا الهولوغرافي المبتكر أن تتوقع تحسينات كبيرة في جاهزية القوى العاملة، والامتثال التشغيلي، ومعايير السلامة، والإنتاجية الشاملة".

نبذة عن شركة هاي تك:

تعتبر شركة هاي تك سيرفيسيز (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitekservices.com

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من000,10 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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