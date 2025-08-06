دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة هاي تك للذكاء الاصطناعي، الرائدة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، والتابعة لمجموعة شركات فارنك، خدمة "الروبوت كخدمة" (RaaS) بالشراكة مع شركة سوفت بنك روبوتيكس المملكة المتحدة (SBR).

وتدمج هذه الخدمة المبتكرة حلول التنظيف الروبوتية المتقدمة من سوفت بنك مع منصة CAFMTEK من هاي تك للذكاء الاصطناعي، مما يوفر حلاً شاملاً وآلياً لإدارة المرافق، مصمماً لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي في مختلف القطاعات.

يهدف حل RaaS الجديد إلى تزويد الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقنيات روبوتية متطورة يمكن دمجها بسلاسة في عمليات إدارة المرافق الحالية لديها. ومن خلال هذا التعاون، حيث تجمع هاي تك للذكاء الاصطناعي بين روبوتات سوفت بنك روبوتيكس المتطورة ومنصتها CAFMTEK لتقديم خدمة موحدة تجمع بين الأتمتة الروبوتية وإدارة المرافق التقليدية، وتُدار جميعها عبر واجهة استخدام واحدة سهلة الاستخدام.

وبهذه المناسبة صرحت جافيريا إعجاز، المديرة الإدارية لشركة هاي تك للذكاء الاصطناعي: "تهدف شراكتنا مع سوفت بنك روبوتيكس إلى توفير مستقبل إدارة المرافق الآلية للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضافت إعجاز قائلة: "سيُمكّن هذا التكامل المؤسسات من العمل بكفاءة أكبر، وخفض التكاليف التشغيلية، وضمان معايير خدمة عالية، كل ذلك بالتزامن مع المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة في التحول الرقمي والابتكار".

وستوفر سوفت بنك نوعين من الروبوتات. Whiz (ويز)، وهو روبوت مكنسة كهربائية تعاوني تجاري، يعمل بنظام BrainOS، وهو نظام تشغيل تجاري متقدم من شركة Brain Corp الرائدة في صناعة الروبوتات، حيث يحدد هذا النظام أفضل مسار في ظل البيئة المحيطة، ويعمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، ويمكنه تغطية مساحة تصل إلى 1500 متر مربع، كما أنه مزود أيضًا بأجهزة استشعار وآليات تُمكّن من اكتشاف العوائق، ومنع السقوط، واكتشاف الاصطدامات غير الطبيعية.

وروبوت آخر يسمى Phantas، (فانتاس) هو أداة قوية تُساعد الفرق البشرية على التنظيف بشكل أفضل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث يقوم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية والكنس والفرك وإزالة الغبار، حتى 5000 متر مربع في الساعة.

يمكن للعملاء من خلال استخدام منصة CAFMTEK تتبع مقاييس الأداء، مثل مساحة الأمتار المربعة المُنظفة، مما يضمن أعلى معايير النظافة بأقل تدخل بشري، كما تتمتع الروبوتات بالقدرة على التعامل مع مهام الصيانة، مثل تجديد المياه واستبدال أكياس الغبار، مما يقلل من انقطاع التشغيل ويزيد من الكفاءة.

ومن خلال تكاملها مع لوحة معلومات CAFMTEK التحليلية، ترسل روبوتات سوفت بنك بيانات آنية حول أداء التنظيف، بما في ذلك أوقات إنجاز المهام، ومستويات البطارية، واحتياجات الصيانة.

ويمكن لمديري المرافق استخدام هذه البيانات لتتبع أداء الروبوتات، وتحديد المشاكل المحتملة، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتحسين تخصيص الموارد وجداول الصيانة. يُنشئ النظام طلبات الخدمة تلقائيًا عند حاجة الروبوتات إلى المساعدة، مما يضمن تشغيلًا سلسًا بأقل وقت توقف.

كما يقوم نظام CAFMTEK من هاي تك للذكاء الاصطناعي أيضًا بتتبع أداء الخدمة للروبوتات، بما في ذلك وقت التشغيل ومعدلات إكمال المهام ومتطلبات الخدمة، حيث يتيح هذا لمديري المرافق مراقبة أداء الروبوتات جنبًا إلى جنب مع الأصول التقليدية، مما يضمن تشغيل جميع الموارد بأقصى كفاءة. ستكون بيانات أداء الروبوتات مرئية في كلٍّ من تطبيق CAFMTEK للجوال وواجهة الويب، مما يوفر رؤى آنية لفرق إدارة المرافق.

وقد تم صميم هذا الحل المتكامل ليتم إدارته بالكامل من خلال تطبيق CAFMTEK للجوال ومنصة الويب، حيث يمكن لمديري المرافق بسهولة تفعيل الروبوتات ومراقبتها وجدولتها لمهام محددة، مع عرض بيانات الأداء وتنبيهات الصيانة في الوقت الفعلي، كل ذلك عبر منصة واحدة، بحيث تضمن سهولة الاستخدام هذه للشركات الاستفادة الكاملة من إمكانات تكنولوجيا الروبوتات دون الحاجة إلى إعادة تهيئة معقدة للنظام.

واختتمت إعجاز قائلة: "بدمج حلول سوفت بنك روبوتيكس الروبوتية المتطورة مع منصة CAFMTEK المتقدمة من هاي تك للذكاء الاصطناعي، يُمثل هذا الإطلاق خطوةً مهمةً في مسيرة التحول الرقمي لإدارة المرافق. ومع التركيز على الكفاءة والأتمتة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، حيث يُتوقع أن يُحدث عرض "الروبوت كخدمة" من هاي تك للذكاء الاصطناعي نقلةً نوعيةً في مجال إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة".

نبذة عن شركة هاي تك:

تعتبر شركة هاي تك سيرفيسيز (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitekservices.com

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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