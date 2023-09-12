باستثمارات تصل إلى مليار جنيه بنهاية 2024

أحمد عبد المغني حمودة: الإدارة الجديدة تعمل على إحداث طفرة غير مسبوقة في سوق الأغذية والمشروبات في مصر وفتح آفاق تصديرية جديدة بالدول العربية

لدينا استراتيجية جديدة لدعم دور الشركة في المشاركة المجتمعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب

القاهرة: أعلنت شركة نيو سينا للاستثمارات الغذائية والمشروبات عن ضخ استثمارات جديدة تصل إلى مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024 في سوق الأغذية والمشروبات وذلك بعد حصولها على حق استغلال حصري لمنتجات ومصانع سينا كولا العلامة التجارية المعروفة

وتأتي الاستثمارات الجديدة نتيجة لما قامت به الحكومة المصرية باتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي شجعت المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم وفتح آفاق استثمارية جديدة لتعزيز قدرات مصر الاقتصادية وتحقيق رؤيتها 2030 نتيجة للجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.

وصرح أحمد عبد المغني حمودة عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة نيو سينا إن الشركة ستقوم بضخ هذه الاستثمارات لإعادة تشغيل المصانع وتطوير خطوط الإنتاج في المنطقة الصناعية بجمصة ومدينة السادات. واستحداث منتجات وأغذية ومشروبات جديدة تلبي احتياجات السوق المصري بالإضافة إلى العمل على طرح منتجات غذائية ومشروبات ذات جودة عالية وفي عبوات جذابة والتوسع في العملية التسويقية لتشمل جميع محافظات الجمهورية بعدما كانت محافظات الجنوب تتمتع بالنسبة الكبرى من عمليات البيع والتوزيع يليها محافظات شمال الدلتا وذلك استعدادا لاقتحام السوق التصديرية للدول العربية بأول منتج مصري وطني ١٠٠% في عالم الأغذية والمشروبات الغازية.

وأضاف إن الشركة استعانت بمجموعة منتقاة من أفضل خبراء صناعة وإنتاج الأغذية والمشروبات في مصر والشرق الأوسط من اجل إحداث طفرة غير مسبوقة في مصر ومن خلال فريق إداري يتمتع بأفضل الخبرات الإدارية وذلك وفق آلية عمل تساعد على فتح أسواق جدية في السوق المصري والأسواق الخارجية كما ستشجع الإدارة الجديدة جميع العاملين على تنمية قدراتهم الفنية والمهنية بدورات تدريبية على يد أفضل مراكز التدريب والاستشارات العلمية والتسويقية في الشرق الأوسط مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب المصري.

وأوضح احمد عبد المغني إن شركة نيو سينا قد وقعت اتفاقاً مع الإدارة القديمة لشركة سينا كولا يتم بمقتضاها استحواذ شركة نيو سينا على جميع مصانع سينا كولا طبقا لوعد البيع و استغلال العلامة التجارية وجميع الحقوق التجارية والصناعية الخاصة بها حصريا خلال الفترة المقبلة وأن الصفقة تمت بنجاح في نوفمبر 2022 بعد مفاوضات 9 أشهر وفحص نافي للجهالة ومباحثات لسيناريوهات الاستحواذ وهو ما يتيح للإدارة الجديدة قدرات إدارية وتسويقية وإنتاجية أفضل من أجل تعزيز المنتجات الوطنية وغزو الأسواق العربية.

كما إننا وضعنا استراتيجية متكاملة لتقديم منتجات من المشروبات الغازية والعصائر و منتجات للالبان خلال الفترة المقبلة بأعلى جودة وأفضل الأسعار التي تناسب المواطن المصري وتراعي البعد الاقتصادي للمواطن المصري خلال هذه المرحلة التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات بكافة أنواعها بالإضافة إلى تعزيز دور نيو سينا في المشاركة المجتمعية بالعمل على تنمية البيئة المحيطة بمصانع الشركة ودعم وتدريب الشباب على الانخراط في سوق العمل بما يخلق لهم فرص عمل جديدة تساهم في القضاء على البطالة لدى الشباب المصري وذلك ضمن دورنا الوطني في دعم وتنمية قدرات الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن سينا كولا للمشروبات قد تأسست أوائل عام 2008 على أيدي مجموعه رجال أعمال مصريين وأقيم أول مصنع لها في المنطقة الصناعية ببرق العز – محافظه الدقهلية. وبعد مرور عامين من بداية الإنتاج تم افتتاح المصنع الثاني بالمنطقة الصناعية بجمصة – محافظة الدقهلية لمواجهة الطلبات المتزايدة على المنتج الذي أثبت نجاحا باهرا على مستوى محافظات الجمهورية.

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