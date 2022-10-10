منصة "سبرينكلر" المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد شركة نخيل على تحسين إدارة تجربة العملاء عبر أكثر من 50 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيويورك: أعلنت اليوم شركة "سبرينكلر" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CXM)، وهي المنصة الموحدة لإدارة تجربة العملاء للمؤسسات العصرية، أن شركة نخيل العقارية، وهي أحد أكبر مطوري العقارات في العالم، تستفيد من "سبرينكلر" لتوحيد تجربة العملاء واستراتيجية التسويق عبر أكثر من 50 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة نخيل العقارية: "نؤكّد على التزامنا بالتعرف على عملائنا وتقديم خدمة عملاء مخصصة لكل منهم. ونتيجة لذلك، يُسعدنا توحيد استراتيجيات التسويق ودعم العملاء على منصة واحدة هي ’سبرينكلر‘، وتحويل نشاط وسائل التواصل الاجتماعي لدينا إلى أفكار قابلة للتنفيذ يمكنها تحسين تجارب العملاء وتسريع نمونا".

وتُركّز شركة نخيل العقارية، التي تمتلك أكثر من 50 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بمحفظة أصول الشركة في قطاعات السكن والتجزئة والفنادق والترفيه، على تحسين استراتيجية التسويق ودعم العملاء. وينطلق هذا التعاون من رغبة الشركة في توحيد بيانات عملائها وتقييم شعور المستهلكين عبر مواقعها واكتساب رؤى تنافسية وتطوير استراتيجية تفاعل هادفة واستباقية.

وتستفيد شركة نخيل العقارية من مجموعة منتجات عبر حزمتين رئيسيتين موجّهتين إلى العملاء من "سبرينكلر" – وهما الأبحاث والتفاعل الاجتماعي والمبيعات - بما في ذلك النشر والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ورؤى المواقع والمعايير التنافسية للمساعدة في إنشاء برنامج للتسويق متعدد القنوات ودعم العملاء:

· حلّ "سبرينكلر" للنشر والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي- وهو جزء من حزمة "سبرينكلر" للتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي والمبيعات. وتعمل شركة نخيل العقارية على حل أهداف مشاركتها وعلامتها التجارية من خلال إمكانات التخطيط والنشر وإعداد التقارير والحوكمة والامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

· حلّ "سبرينكلر" لمعلومات المواقع – وهو جزء من حزمة "سبرينكلر" للأبحاث المعاصرة، ويُمكّن هذا الحل شركة نخيل العقارية من الكشف عن تعليقات العملاء بحسب الموقع، ما يساعدها على تحديد فرص تعزيز سعادة العملاء في مطاعمها ومراكز التسوق والمواقع السكنية وغير ذلك.

· معايير "سبرينكلر" التنافسية – وهي أيضاً جزء من حزمة "سبرينكلر" للأبحاث المعاصرة. ويُمكّن هذا الحلّ شركة نخيل العقارية من توفير الوقت في تحديد الفرص الرئيسية للتمييز من خلال أتمتة الذكاء التنافسي عبر ثماني قنوات وسائل تواصل اجتماعي مختلفة.

وقال هيثم الخطيب، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "سبرينكلر": "تلتزم ’سبرينكلر‘ بمساعدة العلامات التجارية على تسريع استراتيجيات إدارة تجربة العملاء من خلال تمكينها من الوصول إلى العملاء والتفاعل معهم والاصغاء إليهم. ويسعدنا دعم جهود شركة نخيل العقارية لتبسيط التسويق ودعم العملاء على منصة موحدة لإدارة تجربة العملاء ودمج بيانات العملاء العامة من أكثر من 50 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي وتحويل هذه البيانات إلى رؤى قيمة".

للمزيد من الأخبار عن عملاء "سبرينكلر"، يُرجى زيارة الاطلاع على قصص عملاء "سبرينكلر".

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن "سبرينكلر" تُعدّ "سبرينكلر" شركة برمجيات مؤسسية رائدة لجميع الوظائف الموجّهة للعملاء. وبفضل الذكاء الاصطناعي المتقدم، تساعد منصة "سبرينكلر" الموحدة لإدارة تجربة العملاء الشركات على تقديم تجارب بشرية لكل عميل، في كل مرة، عبر أي قناة حديثة. وتتخذ الشركة من مدينة نيويورك مقراً رئيسياً لها ويعمل لصالحها موظّفون حول العالم. وتتعاون الشركة مع أكثر من 1,000 من أكثر الشركات قيمة في العالم والعلامات التجارية العالمية مثل "مايكروسوفت" و"بيه آند جي" و"سامسونج" وأكثر من 50 في المائة من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 100".

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20221009005002/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني

* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال

للاتصالات الصحفية:

أوستن دي آرمان

البريد الإلكتروني: pr@sprinklr.com