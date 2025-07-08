وقّعت شركة نجم لخدمات التأمين مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بهدف تعزيز أطر التعاون في مجالات السلامة المرورية، وتحليل الحوادث، وتطوير البرامج التدريبية والأبحاث المشتركة، إلى جانب توظيف الخبرات المتبادلة بين الطرفين لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سلامة الطرق وتطوير الكفاءات العاملة في هذا المجال، وفق أحدث الممارسات التقنية والمعرفية.

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ عبدالله عبدالرحمن الخلف، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم:" نفخر بهذه الشراكة النوعية مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي تأتي في سياق رؤية نجم لتعزيز السلامة المرورية ودعم جهود الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للسلامة. ونأمل من خلال هذا التعاون أن نُعزز توظيف التقنيات الحديثة والبحث العلمي في تحليل الحوادث، والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق، بما ينسجم مع تطلعات المملكة نحو بناء منظومة مرورية أكثر أمنًا وكفاءة".

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: إعداد وتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات أمن وسلامة الطرق، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، إلى جانب تنفيذ دراسات وبحوث علمية مبتكرة تتناول الحوادث المرورية. كما تشمل أوجه التعاون تقديم الاستشارات الفنية، والمساهمة في بناء القدرات التقنية، وتعزيز آليات تحليل البيانات المتعلقة بالسلامة المرورية.

هذا، وقد جرت مراسم حفل توقيع مذكرة التفاهم في مقر الجامعة بمدينة الرياض بحضور معالي رئيس الجامعة د. عبد المجيد البنيان، حيث مثّل شركة نجم في التوقيع على مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالله عبدالرحمن الخلف، فيما مثّل جامعة نايف الدكتور علي بن ضبيان الرشيدي، مدير مركز السلامة المرورية على الطرق

واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بوصفها نموذجًا للتعاون البنّاء بين المؤسسات الوطنية المتخصصة، وفي مقدمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفتها ذراعًا أكاديميًا وأمنيًا رائدًا، حيث تُسهم الشراكة في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتأهيل الكفاءات الأمنية والتقنية، وتعزيز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بالسلامة على الطرق، بما يُحدث أثرًا ملموسًا على المجتمع والقطاع التأميني، ويواكب مستهدفات الأمن الشامل والتنمية الوطنية على حد سواء.

يذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40‏‎ ‎مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل 98% من إجمالي القوى العاملة بالشركة.

-انتهى-

#بياناتشركات