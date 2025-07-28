الدوحة، قطر – تعلن شركة ناقلات إطلاق أول اتفاقية تمويلية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري لخمس وعشرين ناقلة غاز طبيعي مسال تقليدية يتم تصنيعها في كوريا سيتم تشغيلها من قبل شركة ناقلات التي ستملكها بالكامل. وتأتي هذا الإتفاقية التمويلية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ناقلات وبنك التصدير والاستيراد الكوري، ما يشكل خطوة مهمة في النمو الاستراتيجي للشركة وتعاونها الدولي.

تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في استراتيجية شركة ناقلات طويلة المدى لتوسيع أسطولها بإضافة ناقلات غاز متطورة، وفي دعم برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء اسطول سفن الغاز الطبيعي المسال ومشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال. ويسلط هذا الاتفاق الضوء على الروابط الاقتصادية القوية بين دولة قطر وجمهورية كوريا، إلى جانب تمكين شركة ناقلات من الحصول على تمويل لبناء سفن جديدة في أحواض بناء السفن الكورية الرائدة.

وقد صرح المهندس عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلاً: "توفر هذه الاتفاقية لشركة ناقلات قدرة مهمة في الحصول على مصادرتمويل أساسية لمشاريعها التوسعية في الاسطول، بينما تعكس في الوقت نفسه ايمان المؤسسات التمويلية الدولية في استقرارها المالي وقدراتها التشغيلية الاستراتيجية. ومن خلال هذا التعاون تستمر شركة ناقلات بالاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز مكانتها في السوق العالمية، ودعم مكانة دولة قطر الريادية في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم."

تعد مشاركة بنك التصدير والاستيراد الكوري، كمؤسسة مالية مدعومة من الحكومة الكورية، ايمانا بارزا في المشاريع التوسعية لشركة ناقلات، حيث تمنح ضمانًا مالياً إضافياً موثوقاً، مما يساهم في ضمان التمويل اللازم لبناء السفن على الرغم من التقلبات في السوق العالمية، والمخاطر الجيوسياسية. ويضطلع بنك التصدير والاستيراد الكوري المعروف بمعاييره الدقيقة، ببذل العناية المالية، والفنية، والقانونية الشاملة قبل الالتزام بأي مشروع. وتشكل مشاركة البنك حافزا يشجع على مشاركة أوسع نطاقًا من جانب المؤسسات المالية الأخرى في شرائح الديون المستقبلية.

يبني هذا التعاون على سابقة قوية، حيث كان بنك التصدير والاستيراد الكوري الممول الأول للجولة الأولى لشركة ناقلات في تمويل سفن أسطول ناقلات في عام 2006، وكان يشمل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال. وتعكس هذه الشراكة المُجددة إرث الثقة والتعاون المستمر. ومع بناء السفن في كوريا، تضع هذه الحزمة التمويلية الأولية من بنك التصدير والاستيراد الكوري المشروع في موضع مبادرة تمويل الصادرات المدعومة من الحكومة طوال مراحل المشروع، مما يعزز المصداقيه والجاذبيه للمستثمرين. ولا يدعم ذلك الأساس المالي لشركة ناقلات فحسب، بل يتماشى أيضًا مع رؤيتها لتكون رائدًا عالميًا في نقل الغاز الطبيعي المسال.

نبذة عن ناقلات

شركة ناقلات هي شركة مساهمة عامة قطرية أُدرجت لأول مرة في بورصة قطر عام 2005. وتمثل شركة ناقلات، بصفتها شركة شحن ونقل بحري، حلقة النقل الأساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، ويمتلك أسطولها واحدًا من أكبر أساطيل نقل الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويضم 69 سفينة متخصصة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، ناقلات تمتلك وتشغّل وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية FSRU))، وسفينتين كبيرتين لنقل غاز البترول المسال. تشغّل شركة ناقلات مرافق إصلاح السفن، ومرافق التصنيع الصناعية والبحرية في حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة لإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين إستراتيجيين هما: شركة أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل. تقدم شركة ناقلات أيضًا مجموعة كاملة من خدمات الدعم البحري للسفن التي تعمل داخل المياه الإقليمية القطرية.

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