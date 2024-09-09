بموجب الشراكة مع دي إم جي إيفينتس ستتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تزويد المنتدى العربي السادس للمياه بالطاقة النظيفة والمتجددة

تسهم هذه الشراكة في تسريع المبادرة الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات لإزالة الكربون من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى الدولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تزويد المؤتمر العالمي للمرافق 2024، والمنتدى العربي السادس للمياه بالطاقة المتجددة والنظيفة من خلال توفير شهادات الطاقة النظيفة.

وسوف تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها شريكًا في مجال الطاقة النظيفة مع شركة دي إم جي إيفنتس وللسنة الثالثة على التوالي بتزويد مؤتمر المرافق العالمي الذي تستضيفه شركة طاقة بالطاقة المتجددة والنظيفة طوال ايام المؤتمر. بالإضافة إلى تزويد المنتدى العربي السادس للمياه، الذي سيقام بالتزامن مع مؤتمر المرافق العالمي بتنظيم دي إم جي إيفنتس، بشهادات الطاقة النظيفة، وتلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل المنتدى العربي للمياه بالكامل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات من خلال تزويد المؤتمر العالمي للمرافق والمنتدى العربي للمياه بشهادات الطاقة النظيفة إلى تقليل استهلاك الطاقة في قطاع الفعاليات وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة. وتجدر الإشارة إلى أن شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول تتوافق مع المعيار العالمي لشهادات الطاقة النظيفة الدولية (I-REC)، باعتبارها الأداة الوحيدة في أبوظبي إثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتمكين الجهات من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وفي هذا السياق قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بتمديد شراكتها الاستراتيجية مع المؤتمر العالمي للمرافق للسنة الثالثة على التوالي، وتوفير شهادات الطاقة النظيفة للمرة الأولى للمنتدى العربي للمياه، مما يعزز جهودنا في تسريع خطة إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، ودفع مساعي أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تُؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد في أبوظبي، والمساهمة بشكل رئيسي في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تشهد شهادات الطاقة النظيفة نموا مطَّردا يُبرهن على دورها الرئيسي في مساعدة الجهات التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها في مختلف القطاعات الاقتصادية على إزالة الكربون من عملياتها والحد من بصمتها الكربونية".

ومن المقرر أن تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق، في أبوظبي خلال الفترة من 16 - 18 سبتمبر، ويعدُّ هذا المؤتمر منصة عالمية للتواصل وتبادل المعرفة تجمع عددا من ورواد الأعمال العالميين في مجال الطاقة، وصُنّاع القرار والمبتكرين والمتخصصين من مختلف شركات المرافق العامة والكهرباء والمياه لمناقشة التغيرات والتحديات السريعة التي يواجهها قطاع المرافق العامة، وبحث سبل التعاون المشترك لتطوير حلول مبتكرة تمهد الطريق لقطاع مرن وخالٍ من الكربون.

ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر لهذا العام معالي سهيل بن محمد المزروعي "وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات"، وجاسم حسين ثابت الرئيس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة" "طاقة"، ولوك ريمونت "رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف"، ويوسف آل علي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء؛ وعلي الظاهري "العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير"، وشانون مكارثي "الأمين العام للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها".

ومن جانبه قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس: "نفتخر بالإعلان عن تعزيز سبل التعاون المشرك مع شركة مياه وكهرباء الإمارات وتوسيع مجالات نشر الطاقة المتجددة وللمرة الأولى لتشمل المنتدى العربي للمياه. تؤكد هذه الشراكة على رؤيتنا المشتركة لتعزيز الاستدامة في قطاع الفعاليات ومواكبة أهدافنا الرامية إلى تعزيز الابتكار والمرونة في قطاع المياه والمرافق العالمية. إننا ندرك أهمية شهادات الطاقة النظيفة في تمكيننا من تحقيق الصدارة في رعاية الفعاليات المستقبلية، إلى جانب دورها في دعم أهداف الاستدامة الخاصة بنا، كما تؤكد قدرة المعارض والمؤتمرات العالمية على العمل وفقا لمنظور الاستدامة للإسهام في خلق مستقبل أكثر اخضرارًا".

كما يشارك في المنتدى العربي السادس للمياه عدد من كبار المتحدثين والحضور، من بينهم معالي الأستاذ الدكتور محمود أبوزيد "رئيس المجلس العربي للمياه"، ومعالي الأستاذ أحمد أبو الغيط "الأمين العام لجامعة الدول العربية"، ومعالي تشو تشنغ تشينغ "نائبة وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية"، والسيد لويك فوشون "رئيس مجلس المياه العالمي"، ومعالي المهندس عبد الله بن إبراهيم "رئيس مجلس إدارة هيئة المياه السعودية"، والأستاذ الدكتور صفوت عبد الدايم "الأستاذ المتفرغ في المركز القومي لبحوث المياه في جمهورية مصر العربية".

تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها المُسجِّل الوحيد ومشغِّل المزاد لإصدار هذه الشهادات وإنشاء سوق رئيسية لهذه الأداة الجديدة في أبوظبي، وقد قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات في بتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة مع العديد من المؤسسات العاملة في قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والعقارات والرعاية الصحية والفعاليات والرياضة.

نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وخدمات نظام نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعة لـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

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