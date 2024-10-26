تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات جهودها الرامية إلى إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء وخدمات نظام نقل الماء والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عقد شراكة استراتيجية مع "مجموعة أدنيك" لتزويد كافة فعاليات مركز أدنيك - أبوظبي بالطاقة المتجددة والنظيفة، ليصبح بذلك أول وأكبر وجهة لاستضافة الفعاليات في الشرق الأوسط تعتمد على الطاقة النظيفة. تضع هذه الشراكة معيارًا لخفض الكربون من قطاع سياحة الأعمال على مستوى الدولة.

وقع الاتفاقية في مقر مركز أدنيك أبوظبي عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بحضور ممثلين من كلا الطرفين.

وباعتبارها أحد أبرز المراكز لإدارة وتنظيم الفعاليات على مستوى الشرق الأوسط، يستضيف مركز أدنيك أبوظبي معارض وفعاليات دولية على مدار العام، ويستقطب العارضين والزوار وروّاد الصناعة من مختلف أنحاء العالم. وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، سوف يتم تزويد مركز أدنيك - أبوظبي بكافة احتياجاته من الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، والتي يتم توثيقها من خلال توفير شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي.

وسوف تُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير من المعارض والفعاليات الكبرى التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي، ويحقق لمجموعة أدنيك الريادة العالمية في إدارة الفعاليات المستدامة.

وفي هذا السياق قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "إنّه لمن دواعي سرورنا أن نعمل على تعزيز سبل التعاون مع "مجموعة أدنيك" لمساعدتها في تحقيق أهدافها المتعلقة بإزالة الكربون من استهلاك الطاقة في مقر مركز أدنيك أبوظبي. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على زيادة اعتماد الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم المؤسسات في خفض انبعاثات النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، وإزالة الكربون من عملياتها بسهولة ويُسر. من خلال زيادة قدرات الطاقة المتجددة والنظيفة بشكل استراتيجي، وتمكين مؤسسات أبوظبي من إزالة الكربون من عملياتها في الوقت نفسه، نعمل على تسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدولة. تضعُ هذه الشراكة الاستراتيجية مع "مجموعة أدنيك" معيارًا جديدا للتخلص من الكربون في الفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها أبوظبي بما يتماشى مع أهداف الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، ويعكس التقدم المستمر لشركة مياه وكهرباء الإمارات في المبادرات المستدامة الرائدة".

ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تؤكد شراكة مجموعة أدنيك مع شركة مياه وكهرباء الإمارات تركيزنا الاستراتيجي على الاستدامة من خلال الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة والتطلعات الوطنية بشأن تحقيق التنمية المستدامة. إنّ إزالة الكربون من استهلاك الطاقة في الشبكة المغذِّية لمقرّ مركز أدنيك أبوظبي يجعلنا نسهم في وضع معيار جديد لإزالة الكربون من قطاع سياحة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقوم بدور رئيسي في التأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال المستدامة في المنطقة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات تسهم في تمكين المؤسسات من إزالة الكربون من عملياتها وتقليل انبعاثات النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تحفيز اعتماد مخطط شهادات الطاقة النظيفة الذي أطلقته دائرة الطاقة. يتم إصدار شهادات الطاقة النظيفة بوحدة 1 ميجاوات في الساعة، وهي عبارة عن شهادات رقمية قابلة للتداول تتوافق مع مؤسسة معايير شهادة الطاقة المتجددة الدولية (I-REC Standard) وتثبت ملكية الفوائد البيئية والاقتصادية المستمدة من استهلاك الطاقة النظيفة.

تعد شركة مياه وكهرباء الإمارات طرفا رئيسيا في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، من خلال قيامها بدور المسجل الوحيد ومشغل المزاد لهذه الشهادات التي تعتبر أداة أساسية في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، والإسهام في تحقيق مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

نبذة حول مجموعة أدنيك

تعد مجموعة أدنيك، المعروفة بإرثها العريق وعملياتها التجارية المتنوعة، قوة رائدة في قطاعي السياحة التجارية والترفيهية على مستوى العالم.

تتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي،و تغطي الأنشطة المتنوعة لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: المرافق، الفعاليات، الفنادق، خدمات المأكولات والمشروبات، الخدمات، السياحة، والإعلام. تدير المجموعة مركز أدنيك أبوظبي، الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين ومركز إكسل لندن الحائز على عدة جوائز مرموقة في المملكة المتحدة.

يشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وأصحاب المصلحة.

كما أطلقت المجموعة في عام 2023 "كابيتال بروتوكول"، وهي خدمة بروتوكول خاصة بالشخصيات الهامة يتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

يتألف قطاع الأطعمة والمشروبات في مجموعة "أدنيك" من "كابيتال للضيافة"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع، والتعليم.

أما قطاع الفنادق، فيضم محفظة متنوعة من سبعة فنادق ومنتجعات في أبوظبي، ولندن، وريكيافيك، بما مجموعه حوالي 2000 غرفة ضيوف. بالإضافة إلى ذلك، وسعت مجموعة "أدنيك" محفظتها من خلال الاستحواذ على "توفور54"، التي تعتبر قوة دافعة في صناعة الإعلام والترفيه المستدامة في أبوظبي.

قد حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، حيث حصلت على العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كقائدة في الصناعة

نبذة عن شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وخدمات نظام نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعة لـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

-انتهى-

#بياناتشركات