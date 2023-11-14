يعتزم صندوق ألف الأول ضخ ما يصل إلى 80 مليون ريال سعودي في رائدة قطاع الحيوانات الأليفة بالمملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة منتجات الحيوان للتجارة عن حصولها على استثمار للنمو من "ألف كابيتال"، شركة إدارة صناديق استثمار مباشر مختصة في الشركات المتوسطة والناشئة ذات إمكانات النمو المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

شركة منتجات الحيوان هي إحدى رواد قطاع الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية، وتتبوأ الصدارة في هذا القطاع بفضل مجموعتها المتكاملة والمبتكرة من المنتجات والمحتوى التعليمي الرامي إلى تحسين رفاهية الحيوانات في المملكة. تتميز الشركة بعملها الواسع النطاق عبر المملكة، حيث تقدم مجموعة قوية تضم أكثر من 80 علامة تجارية متنوعة ومتخصصة، وتلبي احتياجات قاعدة عملاء متعددة تشمل متاجر الحيوانات الأليفة ومنصات التجارة الإلكترونية والعيادات البيطرية والأسواق التجارية الكبيرة وأسواق الطرف الثالث، بالإضافة إلى الجهات الحكومية.

سيضخ صندوق ألف الأول استثمارات تصل إلى 80 مليون ريال سعودي في شركة منتجات الحيوان لتوسيع نطاق أعمالها عبر المملكة. وتتضمن الخطة الاستثمار في العلامات التجارية القائمة والجديدة، وكذلك توسيع شبكة المعارض وتطوير القدرات الرقمية للشركة.

منذ تأسيسها في عام 2005، تمكنت شركة منتجات الحيوان من تحقيق نمو استثنائي تحت قيادة مؤسسها والرئيس التنفيذي، محمد الرومي، ذو الخبرة الممتدة لأكثر من 18 عامًا في مجال منتجات الحيوانات الأليفة. كان الرومي سبّاقًا في تطوير منظومة الحيوانات الأليفة في المملكة، وقاد المبادرة لإقامة أول معرض مخصص للحيوانات الأليفة في المملكة.

وتعقيبًا على هذه الخطوة، صرّح محمد الرومي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منتجات الحيوان للتجارة: "يسُرني التعاون مع شركة ألف، الشريك الاستراتيجي الذي يتقاطع مع رؤيتنا للنمو في السوق السعودي الحيوي لمنتجات الحيوانات الأليفة. معًا، نتطلع إلى تحقيق تعاون وثيق واستغلال الفرص الواعدة التي تُفتح أمامنا. يُمثل هذا التعاون فصلًا جديدًا لشركتنا، إذ ننطلق في مسار التوسّع والابتكار."

يتماشى الاستثمار في شركة منتجات الحيوان بشكل مثالي مع استراتيجية "ألف كابيتال" الرامية إلى دعم الشركات ذات إمكانات النمو المرتفعة في القطاعات المغرية والمشاركة النشطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي الإقليمي.

ومن جهتها، قالت فرح المزروعي ، رئيسة الاستثمارات لـ"ألف كابيتال": "يسعدنا الإعلان عن أولى استثماراتنا في المملكة العربية السعودية، والشراكة مع محمد الرومي وياسر التويجري لضخ استثماراتنا ودفع عجلة النمو في قطاع منتجات الحيوانات الأليفة بالمملكة. إن هذا القطاع ما زال في بداياته والمنظومة غير مكتملة التطور بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية الأكثر نضجًا، مما يفتح آفاقًا واسعة لشركة منتجات الحيوان من خلال توحيد وتوسيع نطاق عملياتها."

لقد شهد سوق العناية بالحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا بأكثر من 50% ما بين عامي 2020 و2023، ومن المتوقع أن يستمر في التوسع بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 10.0% خلال الخمس سنوات المقبلة. ومن أهم العوامل المحركة لهذا النمو هي الزيادة في عدد الحيوانات الأليفة بالمملكة، والتحوّل الثقافي نحو تملّك الحيوانات الأليفة، وارتفاع الدخل، ونمو الفئة الشبابية، بالإضافة إلى توسع قنوات البيع وتنوعها في تقديم هذه الفئة.

في هذا السياق، اعتمدت شركة منتجات الحيوان للتجارة في هذه الصفقة على مكتب 'اي أس آر للاستشارات'.

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عن شركة منتجات الحيوان للتجارة

تأسست شركة منتجات الحيوان للتجارة في عام 2005 ومقرها في الرياض، وتُعد الشركة الرائدة في توزيع منتجات الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية للأعمال التجارية. تدير الشركة معرضًا ومستودعًا مركزيًا يمتد على مساحة 12,700 متر مربع في الرياض، وتوزع أكثر من 80 علامة تجارية لأكثر من 1000 عميل، بما في ذلك متاجر التجزئة متعددة القنوات للحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية والأسواق التجارية الكبيرة وأسواق الطرف الثالث، بالإضافة إلى الجهات الحكومية.

عن "ألف كابيتال"

تأسست "ألف كابيتال" في عام 2021، وهي شركة إدارة صناديق استثمار مباشر مقرها سوق أبو ظبي العالمي ADGM وتركز على الشركات المتوسطة والناشئة ذات إمكانات النمو المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي. هدف الشركة هو توفير رأس مال التوسّعي للشركات الواعدة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي عبر نموذج ملكية فاعل أولويته هي النمو والاستدامة وسد الفجوة بين الاقتصاد القديم والجديد من خلال الرقمنة والتمكين التقني. تستثمر ألف في الشركات التي تحمل تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا إيجابيًا لدول الخليج والقادرة على تحقيق عوائد مجزية.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة aliph.capital أو مراسلتها info@aliph.capital. يمكنك أيضًا متابعة ألف على حسابها على لنكد-إن.