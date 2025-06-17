لو بورجيه، باريس: أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز بنيته التحتية، بما يواكب أفضل المعايير العالمية. ولفت معاليه إلى أن صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) تمثّل أحد المحاور الحيوية في هذه الاستراتيجية، نظراً لما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، وما تسهم به في دعم منظومة الطيران الشاملة في المملكة.

وأشار معاليه إلى أن التوسّع في خدمات الصيانة المتقدمة في مطار البحرين الدولي يعزز من قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ويدعم التوجّه نحو تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الشراكة مع شركة طيران تكسل تُعد نموذجاً مثالياً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تطوير خدمات الطيران، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز لوجستي إقليمي يتمتع بالكفاءة والمرونة.

جاء ذلك بمناسبة توقيع شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وشركة طيران تكسل، المتخصصة في الشحن الجوي وصيانة الطائرات، مذكرة تفاهم لتوسيع قدرات حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في مطار البحرين الدولي، وذلك على هامش معرض باريس للطيران المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2025.

وقد تم التوقيّع على مذكرة التفاهم بحضور معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، حيث وقعها كل من السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، والسيد جورج تشيشولم عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طيران تكسل.

وسيتم بموجب مذكرة التفاهم توسيع نطاق عمليات شركة طيران تكسل في مطار البحرين الدولي من خلال إنشاء حظيرة طائرات جديدة من الفئة C بمساحة 7,000 متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص 10,000 متر مربع إضافية لساحات وقوف الطائرات ومناطق المناولة. وقد صُمّمت هذه المنشأة المتطورة لاستيعاب ما يصل إلى ثلاث طائرات من الفئة C، أو عدداً أكبر من طائرات رجال الأعمال، وذلك في بيئة مكيفة ومتخصصة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال صيانة الطائرات، بما يسهم في تعزيز قدرة مطار البحرين الدولي كمركز إقليمي داعم لقطاع الطيران على مستوى المنطقة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، أن مذكرة التفاهم تجسّد رؤية المجموعة طويلة الأمد في خلق فرص قيّمة ومستدامة للشركاء والمستثمرين من القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطيران في المملكة. وأكد على أهمية الشراكة مع شركة طيران تكسل، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة، كونها شركة بحرينية ذات تأثير إقليمي بارز، ويتماشى مسار نموها في مطار البحرين الدولي مع رؤية المجموعة الرامية إلى إيجاد بيئة مرنة وجاذبة لأنشطة الشحن الجوي وصيانة وإصلاح الطائرات.

من جانبه، أكّد السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، على التزام الشركة الراسخ بتقديم الدعم للمستثمرين في مطار البحرين الدولي، وتمكين توسّعهم التجاري ونمو أعمالهم، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز عمليات الطيران الخاص. وأشار إلى أن دعم قطاع الخدمات اللوجستية يُعدّ ضرورة ملحّة لتنويع خدمات المطار وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للطيران، مشدّدًا على أن شركة طيران تكسل شريك استراتيجي يسهم بفعالية في منظومة الشحن الجوي والطيران بمطار البحرين الدولي. كما أضاف أن توسّع الشركة يعكس ثقة المستثمرين في قدرة المطار على دعم مختلف خدمات وأعمال قطاع الطيران، بما يعزّز مكانة مطار البحرين الدولي كمركز إقليمي رائد في مجالات الخدمات اللوجستية، والشحن الجوي، وخدمات صيانة وإصلاح الطائرات.

وصرح السيد جورج تشيشولم، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طيران تكسل، بأن هذا الاستثمار يعكس التزام شركة طيران تكسل الراسخ تجاه مملكة البحرين كقاعدة استراتيجية هامة لعمليات الشركة التجارية والخاصة، معرباً عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مطار البحرين، الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمطار بما يلبي المتطلبات المتنامية للمنطقة.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

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