الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تدير وتشغّل مطار الملك خالد الدولي، أنها ستقوم بنشر حلول ذكية لإدارة المشتريات مقدمة من عملاقة التكنولوجيا العالمية "إس إيه بي" بهدف تحديث البنية التحتية للمشتريات وتحسين تجربة المزودين.

وتُعد شركة مطارات الرياض لاعباً أساسياً في قطاع الطيران، كما أنها تعمل مع مزودين من جميع أرجاء العالم، لذلك كانت بحاجة إلى تطبيق منصة مشتريات متطورة بهدف زيادة الكفاءة وتبسيط عملياتها. وجرى اختيار "إس إيه بي" لتنفيذ هذا المشروع بفضل خبرتها في قطاع الطيران وخاصة في مجال تقنيات المشتريات، حيث يتضمن النطاق الشامل للحلول التي سيتم نشرها حزمة "إس إيه بي أريبا" (SAP Ariba).

وتقدم منصة (SAP Ariba) نظاماً متكاملاً لإدارة الإنفاق يغطي كافة الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بالمزودين مثل المعلومات ودورة الحياة والأداء والمخاطر. وستسهم حلول "إس إيه بي" التي ستقوم شركة مطارات الرياض بنشرها في تعزيز التعاون مع المزودين في مجال المشتريات من خلال نظام رقمي كامل مدمج، كما ستتيح المزايا التي توفرها حزمة تحديد المصادر الاستراتيجية من "إس إيه بي أريبا" (SAP Ariba Strategic Sourcing Suite) للموظفين إدارة العقود والمزودين والامتثال على الصعيد العالمي وبمجموعة متنوعة من العملات.

وسيتم دمج حلول "أريبا" مع الأنظمة الحالية لدى شركة مطارات الرياض ما سيمكّنها من تنسيق عمليات مشترياتها على امتداد مجموعة من الإدارات، وتحسين الكفاءة الإجمالية.

وفي هذا السياق، قال أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض: "مطار الملك خالد الدولي هو بوابة رئيسية للمنطقة، لذا فإن الشركاء والمزودين يتوقعون أعلى مستويات الخدمة في جميع المجالات إلى جانب توفير تجربة محسنة للسفر عبر المطارات. وبهدف تحقيق ذلك، تقوم شركة مطارات الرياض بإدارة شبكة واسعة من المزودين والمصادر، حيث كنا بحاجة إلى حلول مشتريات آمنة ومتقدمة قابلة للتطوير وقادرة على تبسيط ورقمنة وتعزيز الإجراءات المتعلقة بكافة المشتريات وتدفق العمل، وتوفير نظرة شاملة إلى جميع جوانب العمل. وسيكون بمقدور الموظفين والمزودين الاستفادة من التجربة المحسنة ومزايا توفير الوقت التي تقدمها حلول ’أريبا‘ وذلك بالتزامن مع قيامنا بتحسين بوابة السفر المتميزة هذه لملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم".

من جانبه قال فهد نوّاب، نائب الرئيس لدى "إس إيه بي" السعودية: "تعد شركة مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي بمثابة منارة للكفاءة والترابط لملايين المسافرين والشركاء. وستساعد حلول ’إس إيه بي أريبا‘ الموظفين على التعاون مع المزودين حول العالم والتعامل معهم بالعملات المختلفة، كما ستوفر لهم اطلاعاً آنياً وفورياً على جوانب العمل بما يعزز اتخاذ قرارات مشتريات سديدة واختيار المزودين على النحو الأفضل. وتماشياً مع المتطلبات الفريدة لشركة مطارات الرياض، تقدم حلول ’أريبا‘ مستويات تخصيص لا مثيل لها، مع إمكانية التطوير المستقبلي لضمان تقديم تجربة متخصصة وقابلة للتحديث بما يواكب نمو احتياجات الشركة".

نبذة عن "إس إيه بي"

تقوم استراتيجية شركة "إس إيه بي" على مساعدة المؤسسات والشركات على التحول إلى مؤسسات ذكية ومستدامة، كما أنها الشركة البرمجية الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات والمتخصصة بتمكين الشركات بمختلف أحجامها ومجال عملها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. يُذكر أن 87%؜ من العمليات المالية حول العالم تتم عبر أحد أنظمة إس إيه بي. وتساهم تقنياتنا المتقدمة مثل تعلّم الآلات وإنترنت الأشياء والتحليلات البرمجية المتطورة، عملاءنا من الشركات على التحوّل إلى مؤسسات ذكية، كما تزوّد الشركة المستخدمين والمؤسسات برؤى معمّقة وتعزز التعاون فيما بينهم بما يمكّنهم من التفوق على منافسيهم. إننا نبسّط التقنيات التي توفرها لتمكّن المستخدمين من تشغيل برمجياتنا بالطريقة التي يفضّلونها ودون انقطاع في العمل. وتساعد الحزمة المتكاملة من التطبيقات والخدمات التي نوفرها لعملائنا من الشركات ومؤسسات القطاع العامّ عبر 25 قطاعا مختلفا حول العالم على العمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق قفزة نوعية في أعمالهم. ومن خلال شبكة عالمية تتكون من شركاء وعملاء وموظفين وخبراء، تساهم إس إيه بي في تعزيز العمليات اليومية التي تُحسن من حياة الناس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة www.sap.com

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