أعلنت شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري، ومقرها دبي، عن بدء أعمال البناء في مشروعها السكني الرابع، فلوريا أواسيس، في مجمّع دبي لاند السكني، والذي سيضيف 257 شقة مصممة بعناية إلى المخزون السكني في دبي، لتلبية الطلب المتزايد على العقارات، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.

وجاء في بيان الشركة أن مشروع فلوريا أواسيس يمثل شهادة جديدة على التزامها بتقديم وحدات سكنية فاخرة بأسعار مناسبة، تتفوق من حيث الجودة ومعايير البناء، وتسليمها في المواعيد المحددة.

وقال كامران محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مشرق إيليت للتطوير العقاري: "يُعد مشروع فلوريا أواسيس محطة بارزة جديدة بالنسبة لنا، كما أن موقعه في دبي لاند يضيف إليه قيمة استثنائية، إذ يتمتع بإمكانيات قوية من حيث العائدات الإيجارية التي تتراوح بين 8 إلى 10%، وعائدات الأصول التي تتجاوز 12%، بما يتماشى مع النمو الكبير الذي يشهده سوق العقارات في دبي."

وأضاف أن المشروع حظي باستجابة قوية من المستثمرين، في ظل الارتفاع الملحوظ في الإقبال على العقارات قيد الإنشاء في دبي لاند خلال هذا العام.

وسيتم تسليم مشروع فلوريا أواسيس، المقام على مساحة تبلغ36,915 قدم مربعة، خلال الربع الأول من عام 2028.

يتألف المشروع من129 استوديو بمساحات تتراوح بين410 إلى 460 قدم مربع، بأسعار تبدأ من630 ألف درهم، إضافة إلى102 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحات بين760 و860 قدم مربع بأسعار تبدأ من980 ألف درهم، و26 شقة بغرفتي نوم بمساحة1,236 قدم مربع بأسعار تبدأ من1.63 مليون درهم.

موقع استراتيجي ومرافق فاخرة

يقع المشروع بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا مميزًا قريبًا من أهم وجهات دبي. كما توفر منطقة دبي لاند أسلوب حياة عصريًا، ما يزيد من جاذبية مشروع فلوريا أواسيس.

وقال محمد: "تُعد دبي لاند من المجتمعات السكنية النشطة والراسخة في دبي، وتوفر نمط حياة حديثًا مع جميع المرافق والخدمات، بما في ذلك مرافق التجزئة والترفيه والرعاية الصحية والتعليم ضمن مشروع التطوير الرئيسي، مما يضيف جاذبية إضافية لمشروع فلوريا أواسيس."

ويتميز موقع المشروع بقربه من المدينة الأكاديمية وواحة دبي للسيليكون على بعد 7 دقائق فقط بالسيارة، كما يبعد10 دقائق عن منطقة ميدان و15 دقيقة عن وسط مدينة دبي وبيزنس باي.

يضم مشروع فلوريا أواسيس مجموعة من المرافق الراقية، تشمل: مسبح "سكاي"، ومسبح للأطفال ومنطقة ألعاب، ومنطقة ألعاب مائية، وصالات رياضية داخلية وخارجية، ومنصة للتأمل، وحديقة على السطح، وركن للشواء، ومحطات لشحن السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ركن للقراءة، وركن لألعاب الطاولة، وملعب تنس طاولة خارجي.

يعتمد المشروع على إرث مشرق إيليت الراسخ وثقة العملاء بها، وما تتمتع به من سمعة متميزة في قطاعات العقارات والاتصالات في عدة أسواق عالمية تشمل المملكة العربية السعودية وسنغافورة وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.

وفي ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عالية الجودة، تخطط الشركة لإضافة أكثر من1,200 وحدة سكنية جديدة إلى سوق دبي خلال العامين المقبلين، ضمن مشاريع متعددة في مواقع رئيسية بالإمارة، من بينها فلوريا فيستا في ديسكفري جاردنز، وفلوريا جراند في أرجان، وفلوريا سكايز في قرية جميرا الدائرية. كما تشمل المشاريع القادمة مشروع فلوريا بريز في جزر دبي، ومشاريع أخرى قيد التخطيط بالإضافة إلى مشروع ميدان، الحي 11 ومدينة دبي للإنتاج، حيث تم بالفعل تأمين قطع الأراضي بشكل استراتيجي.

-انتهى-

