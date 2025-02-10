الرياض: أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية ”سڤن“، التابعة لشركة القدية للاستثمار، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة ”توال“، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات. تهدف الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية الداخلية والخارجية المحايدة في جميع وجهات ”سڤن" الترفيهية في المملكة العربية السعودية. وتم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر LEAP، أحد أبرز المؤتمرات العالمية في مجالات التقنية والابتكار.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية الداخلية والخارجية لوجهات "سڤن" والبالغ عددها 21 وجهة ترفيهية في جميع أنحاء المملكة، من خلال تصميم وإدارة وتشغيل وصيانة بنية تحتية محايدة تتناسب مع جميع مشغلي الاتصالات، ستتضمن البنية أنظمة التغطية الداخلية ) IBS) وأنظمة توزيع الهوائيات متعدد النطاقات، بالإضافة إلى إنشاء أبراج اتصال محايدة ضمن نطاق وجهات "سڤن" ، وستتميز هذه البنية بمرونتها وإمكانية التوسع في المستقبل، مما يعزز من قدرات شبكات الجيل الرابع والخامس ويمكّن مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من تقديم خدمات رقمية مميزة تساهم بالارتقاء بتجربة المستخدمين من زوار وجهات ”سڤن“.

ومثّل التوقيع من جانب "سڤن" الأستاذ عبدالرحمن العلي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات ومن جانب شركة "توال"، الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد الحقباني، وذلك بحضور عدد من قيادات "سڤن" و"توال" .

وبهذه المناسبة قال الأستاذ عبدالرحمن العلي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في "سڤن": "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في وجهاتنا الترفيهية، بما يسهم في تقديم تجارب ترفيهية استثنائية للزوار. نلتزم في "سفن" بتوفير بيئة تقنية متطورة في وجهاتنا الترفيهية وقد كان مؤتمر LEAP منصة مثالية للإعلان عن هذه الاتفاقية التي تبرز التزامنا بالابتكار والتكامل الرقمي في قطاع الترفيه ."

من جانبه قال المهندس محمد الحقباني، الرئيس التنفيذي ل"توال" : " فخورون بهذه الثقة للعمل على هذا المشروع المهم الذي يرتبط بتوفير أفضل تجربة ترفيهية بما يتناسب مع تطلعات المملكة في أن تكون من مقدمة الدول في هذا المجال. سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في ”سڤن“ لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، ترتكز على أعلى معايير الجودة والموثوقية، بهدف توفير تجربة رقمية استثنائية ترتقي بتجربة الزوار في وجهات سڤن الترفيهية".

وتستثمر مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" ما يزيد على 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي ستوفر تجارب عالمية المستوى مبتكرة وفريدة من نوعها، إضافة إلى عقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه.

فيما تهدف "توال" إلى إنشاء وإدارة بنية تحتية تشاركية لقطاع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتمتلك الشركة محفظة ضخمة من أبراج الاتصالات، تضم أكثر من 21,000 برج، فيما يمتد نطاق عملياتها التشغيلية إلى العديد من البلدان في القارتين الآسيوية والأوروبية.

لمحة حول شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن":

تتولى شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، التابعة لشركة القدية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مهمة الاستثمار في الوجهات الترفيهية وتطويرها وتشغيلها بهدف خلق منظومة ترفيهية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية تلبي مختلف التطلعات في المملكة العربية السعودية. وتستثمر الشركة ما يزيد عن 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية من شأنها توفير تجارب ترفيهية عالمية المستوى مبتكرة فريدة من نوعها، وعقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه. وتعتزم الشركة إطلاق مشاريعها في 14 مدينة بالمملكة هي: الرياض والخرج ومكة المكرمة وجدة والطائف والدمام والخبر والأحساء والمدينة المنورة وينبع وأبها وجازان وبريدة وتبوك.

لمحة حول شركة "توال" :

هي شركة سعودية رائدة على مستوى المنطقة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتمتلك وتدير أكثر من 21 ألف برج في المملكة العربية السعودية وبلغاريا وكرواتيا وسلوفوينيا وباكستان. وتهدف توال إلى المساهمة في التحول الرقمي من خلال تقديم حلول ومنتجات مبتكرة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.

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