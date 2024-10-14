عبد الله سلام: معدلات الأداء الاقتصادي للشركة في نمو مستمر، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز شراكاتنا وتنويعها مع كبرى الشركات لتحقيق القيمة لاسم مدينة مصر وعملائها

القاهرة: أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "ريدكون إسبانيا للإنشاء"، الرائدة في مجال البناء والتشييد، وذلك بهدف تسريع وتيرة أعمال البناء بمشروع سراي متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة، وهو ما يعكس التزام الشركة التام بخطط التسليم وفق الجداول الزمنية المعلنة.

تسعى مدينة مصر إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العقارية في السوق المصري، بتقديم مجتمعات عصرية متكاملة تعزز من الاقتصاد الوطني وتجمع بين الرقي والرفاهية والبيئة المستدامة لتلبية احتياجات العملاء وتتجاوز توقعاتهم. وشهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون إسبانيا للإنشاء، والسيد الاستاذ أمل عبد الواحد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريدكون إسبانيا للإنشاء بحضور لفيف من كبار قيادات الشركتين. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى شركة "ريدكون إسبانيا للإنشاء" تنفيذ أعمال البناء ل ‏Z‏ فيلا بمشروع East Wave في سراي، وذلك بقيمة تتجاوز 600 مليون جنيها، وتنتهي أعمال التشييد خلال عام 2025، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يضمن تحقيق أقصى مستويات الجودة للعملاء.

وتعليقا على توقيع مذكرة التعاون، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا:" معدلات الأداء الاقتصادي للشركة في نمو مستمر، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز شراكاتنا وتنويعها مع كبرى الشركات لتحقيق القيمة لاسم مدينة مصر وعملائها، لذلك نحن فخورون بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ريدكون إسبانيا للإنشاء"، ونثق أن هذا التعاون سيساهم في تحقيق تطلعات عملائنا، وتعزيز مكانتنا في قطاع التطوير العقاري". وأضاف سلام " سراي مشروع رائد متعدد الاستخدامات يجمع بين رقي الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي، ولدينا حرص تام على الاستخدام الأمثل لمساحته الشاسعة والتي تبلغ 5.5 مليون متر، لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرفاهية لقاطنيه".

المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون إسبانيا للإنشاء، أعرب عن بالغ سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال التطوير العقاري. وأكد على الدور الحيوي لهذا التعاون في تعزيز مستقبل التنمية العمرانية في مصر، مستفيدين من الخبرات المشتركة بين الشركتين. وأشاد الجمال بمشروع سراي لتصميماته المبتكرة والفريدة، مشيرًا إلى أنها تضع معايير جديدة للتميز في القطاع العقاري. وقال: "نحن فخورون بالمساهمة في هذا المشروع البارز من خلال اعتماد أحدث تقنيات الهندسة وتطبيق معايير الاستدامة المتطورة. هدفنا هو ضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتقديم تجربة سكنية متميزة تلبي احتياجات وتطلعات السكان بشكل كامل."

ويقدم مشروع سراي مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية مع إتاحة العديد من الخيارات من حيث المساحات بين الشقق السكنية، S-Villas، التاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة، تضفي على المكان المزيد من الهدوء والراحة، ويتميز المشروع بتصميماته عالية الجودة والكفاءة مع مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، ويقع المشروع على طريق القاهرة - السويس ومحور الأمل، ويتمتع بموقع متميز في القاهرة الجديدة، على بعد 10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، و5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر ب 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتي على مساحة 238 فدان.

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