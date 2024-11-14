أعلنت شركة مجد للاستثمار، وهي شركة استثمارية رائدة مقرها المملكة العربيّة السعوديّة، وشركة عقارات السيف، أكبر مطور عقاري لوجهات التجزئة والترفيه في مملكة البحرين، عن إقامة تحالف استراتيجي لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة الدمام بقيمة ما يقارب نصف مليار ريال سعودي، وهو يُعد النشاط الأول لشركة عقارات السيف في المملكة العربية السعوديّة. جاء ذلك خلال توقيعهما اتفاقية التحالف الاستراتيجي في معرض "سيتي سكيب" العالمي الذي أقيم مؤخرًا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية.

يمثل المشروع أحد الوجهات الفريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى إنشاء مساحة متعددة الاستخدامات تتميز بتصميم يدمج بين المساحات السكنيّة والتجارّية والترفيهيّة والمكتبية والصحية، التي تهدف إلى خلق بيئة حيوية ونابضة بالحياة توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير الاستدامة. وتشمل مكوناته الرئيسية مرافق للتجزئة والمطاعم والخدمات الفندقية واللياقة البدنية ومركز ترفيه عائلي تديره شركة سيف للترفيه. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 78,000 متر مربع، مع إجمالي مساحة مبنية تصل إلى 71,780 مترًا مربعًا.

وبهذه المناسبة، أشار إبراهيم المجدوعي، نائب رئيس مجلس إدارة مجد للاستثمار، إلى أن الشراكة مع شركة عقارات السيف تمثل خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الشركة لتطوير مشاريع تواكب الطلب المتزايد على الوجهات متعددة الاستخدامات في المنطقة الشرقيّة، خصوصًا في مدينة الدمام التي تشهد تطورًا كبيرًا بوتيرة متسارعة. وأضاف قائلًا إن الشركة على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستضيف قيمة كبيرة للمشروع من خلال الموقع الاستراتيجي للمشروع وخبرة شركة عقارات السيف الواسعة ومعرفتها العميقة بأسواق المنطقة، مما سيعزز من مكانة المشروع كوجهة جاذبة للزوار والمستثمرين.

من جهته، عبّر عيسى نجيبي، رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف، عن أهمية هذا المشروع الذي يتماشى مع خطط عقارات السيف الاستراتيجيّة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة لصالح مساهميها وتعزيز الإيرادات والربحية من خلال دخول أسواق جديدة في المنطقة، لا سيّما السوق السعودي المزدهر، وذلك عبر النهج الثابت في الاستثمار في الفرص الواعدة والتوسع في استثماراتها في قطاعي الترفيه والضيافة في المملكة العربية السعودية. كما سيسهم هذا المشروع في تنويع محفظة استثمارات الشركة ومشاريعها، إذ تسعى إلى نقل خبراتها المتنوعة في مجال التطوير العقاري وقطاع الترفيه إلى السوق السعوديّة والمساهمة في إثراء محفظة المشاريع العقاريّة والتجاريّة في المنطقة الشرقيّة.

الجدير بالذكر أن شركة مجد للاستثمار هي الذراع الاستثماري لمجموعة المجدوعي التي تأسست عام 1965م على يد الشيخ علي المجدوعي، حيث أخذت الشركة على عاتقها إدارة وتنمية الأصول المالية والعقارية للمجموعة، وتعمل وفق استراتيجية تــنوع من خلال محفظتها الاستثمارية في الملكيات الخاصة والعامة ورأس المال الجريء والعقارات. كما تتمتع بشراكات متنوعة في قطاعات التعليم والخدمات المالية وكذلك في النفط والغاز والفندقة بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى. وتعتمد في فلسفتها الاستثمارية على الحفاظ على الثروات من خلال تقليل المخاطر وتوزيع الأصول لتحقيق الربحية المرجوة والنمو الأمثل والأكثر استدامة.

ويذكر أن محفظة شركة عقارات السيف تضم مجمّعات السيف وشركة السيف للترفيه وفنادق "فريزر سويتس"، وتشمل أيضًا مشروع الليوان متعدد الاستخدامات الذي يشكل معلمًا بارزا في المحافظة الشماليّة والحائز على جائزة فئة "التصميم والتطوير" ضمن جوائز مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة 2023. تركّز أنشطة الشركة حاليًا على تطوير وامتلاك وإدارة محفظة استثماريّة عقاريّة متنوعة تعزز من قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة.

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