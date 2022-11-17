طوكيو،اليابان: أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” توقيع شراكة استراتيجية مع شركة دايناميك بلاننج المالكة لحقوق "جريندايزر" وتشمل الشراكة إسناد حقوق التراخيص لمانجا للإنتاج لمنتجات وشخصيات سلسلة "جريندايزر" واستخدامها في المدن والمرافق الترفيهية في الشرق الأوسط. سبق لمانجا للإنتاج شراكات ناجحة مع شركات يابانية عريقة في مجال الرسوم المتحركة والألعاب والتدريب مثل توي انميشن و سكوير اينكس و كادوكاوا و ومجموعة سيميتو وغيرها من الشركات.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن اليوم عن شراكتنا مع دايناميك بلاننج في ترخيص الشخصية الشهيرة "جرايندايزر". نجحت شركة مانجا للإنتاج في مجال الإنتاج المشترك مع شركات يابانية شهيرة مما أدى إلى كسب هذه الثقة العالمية وتسجيل نجاحات متعددة. هذا الترخيص يدفع شركة مانجا للإنتاج لتعزيز ودعم صناعة المحتوى الإبداعي، حيث حققنا بالفعل أكثر من 300 مليون مشاهدة في إنتاجاتنا حول العالم من أفلام ومسلسلات وغيرها ودربنا أكثر من 500 موهبة سعودية مع شركائنا العالميين ".

علق المنتج التنفيذي في شركة دايناميك بلاننج ، السيد ايتشانو ناجاي قائلاً: من خلال شراكتنا مع مانجا للإنتاج ، نحن على ثقة من أن "جريندايزر" ، أحد روائع المؤلف جو ناغاي ، سيكون قادرًا على تطوير قطاع الأعمال الترفيهية بطريقة تلبي احتياجات معجبين في الشرق الأوسط. ابتداءً من هذه الشراكة الاستراتيجية، نأمل في العمل مع مانجا للإنتاج لزيادة شعبية "جريندايزر" في الشرق الأوسط من خلال إطلاق مبادرات مختلفة "

الجدير بالذكر أن مسلسل أنمي الميكا الشهير "جريندايزر" عُرض لأول مرة على شاشة التلفزيون في 5 أكتوبر 1975 واستمر 74 حلقة. تمت دبلجة المسلسل بعدة لغات منذ ظهوره لأول مرة في السبعينيات، واكتسب شعبية كبيرة في الشرق الأوسط، وفرنسا، وإيطاليا، وما زال يحظى بشعبية كبيرة.

وبدوره علق مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج، المهندس عبد العزيز النغموش قائلاً: " نعتز في مانجا للإنتاج بالشراكة مع شركة دايناميك بلاننج. هذه الشراكة دليلاً على الثقة بالشباب السعودي وإمكانياتهم في مجال الترخيص والتسويق والإنتاج العالمي. أيضاً سيتوج هذا التعاون بإشراك المواهب السعودية التي أثبتت لنا أنها قادرة على الدخول والمنافسة عالمياً.

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حول شركة مانجا للإنتاج

شركة "مانجا للإنتاج" هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك “ وتختص في صناعة المحتوى الإبداعي من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو ذات الرسالة الهادفة والجودة والاحترافية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً. وتسعى الشركة في انطلاقتها الجديدة لإطلاق عدد من مشاريع الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو التي توصل الرسالة السعودية إلى الجمهور العالمي في أعمال احترافية متميزة. وتهدف الشركة لأن تكون شركة قائدة إقليمياً ورائدة عالمياً في إنتاج المحتوى الإبداعي الهادف، وتسهم في إيصال محتوى إبداعي جذاب هادف يسهم في بناء أجيال مبدعة وطموحة من خلال نشر القيم والأخلاقيات الإيجابية.

وتم تأسيس شركة "مانجا للإنتاج" لسرد حكايات ملهمة من خلال قنوات مرئية شيقة وممتعة، ونقل تقنيات صناعة المحتوى من الدول المتقدمة في هذا المجال إلى المملكة العربية السعودية، وبناء وتطوير صناعة المحتوى ذو الجودة الاحترافية في المملكة والعالم العربي، ودعم ورعاية المواهب الشابة والشركات الناشئة في المملكة والعالم العربي في مجال صناعة القصص المصورة والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، ونشر القيم الإيجابية والأخلاقيات العالية بين الشباب والأجيال الصاعدة.

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