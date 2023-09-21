متجر سايكو باني الأول يفتتح أبوابه في مول الإمارات اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماجد الفطيم لايف ستايل اليوم، عن افتتاح المتجر الأول لعلامة سايكو باني في منطقة الشرق الأوسط. وتشتهر سايكو باني، التي تأسست في نيويورك وتتخذ من مونتريال مقراً لها، بتصميم قمصان البولو بقصات حيوية مميزة. ويتميز متجر العلامة الجديد بموقعه الفريد في مول الإمارات في دبي، حيث يشكّل افتتاحه إنجازاً هاماً يعزز خطة العلامة في التوسع عالمياً ويرسخ مكانة ماجد الفطيم لايف ستايل في قطاع الأزياء.

وتسعى علامة سايكو باني منذ تأسيسها في عام 2005 إلى الارتقاء بمفهوم قمصان البولو وتوفير أزياء يومية مميزة وعالية الجودة للرجال. وتتزين تصاميم العلامة بشعار فريد على شكل أرنب، كما تتميز بتفاصيل متقنة تضفي على قمصان البولو والأزياء الرجالية طابعاً متجدداً ومبتكراً. وتقدم العلامة تشكيلات بألوان حيوية تشمل قمصان خفيفة الوزن من قطن بيما، وسراويل رياضية من قماش تيري الفرنسي الفاخر أو الفليس الناعم، بالإضافة إلى السراويل الأنيقة والسترات وسراويل سباحة قصيرة سريعة الجفاف والعديد من قطع الإكسسوارت العملية، كما تشتهر العلامة بإصدار تشكيلات موسمية مميزة بألوان جريئة وتصاميم عصرية مبتكرة وأقمشة فاخرة عالية الجودة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم لايف ستايل: "يسرّنا في ماجد الفطيم لايف ستايل افتتاح متجر سايكو باني الأول في الشرق الأوسط، التي تعدّ من أبرز علامات الأزياء الرجالية الفاخرة، وتتكامل هذه الخطوة مع محفظتنا الواسعة من العلامات التجارية، وتعكس التزامنا بتوفير تجارب مميزة لعملائنا على مستوى قطاع الأزياء. وتتميز تصاميم العلامة بأسلوبها الذي يجمع بين الطابع الجريء والكلاسيكي، ما يلبي أذواق عملائنا عشاق الذوق الرفيع في المنطقة".

وأضاف غانم: "يؤكد افتتاح متجر العلامة الجديد في دبي بالتعاون مع ماجد الفطيم لايف ستايل، على إمكانيات السوق الكبيرة في جذب أهم العلامات، ويعكس الثقة بمنظومة عملنا وقدرتها على دعم وتطوير العلامات العالمية المرموقة. ويسعدنا انضمام علامة سايكو باني إلى محفظتنا من العلامات التجارية، كما نتطلع لتحقيق مزيدٍ من النجاح انطلاقاً من فهمنا العميق للسوق وثقتنا بمنتجات العلامة المذهلة".

ويمتد المتجر الجديد على مساحة 1,795 متراً مربعاً في الطابق الأول من مول الإمارات، ويستعد لاستقبال الزوار وسط تصميمٍ حيوي مليء بأجمل الألوان ومزيّنٍ بلوحة جدارية مميزة تتناغم مع ثقافة المنطقة، إضافة إلى شاشة جدارية بتقنية LED تعرض أحدث حملات العلامة. كما يضم المتجر قسماً مخصصاً للتصاميم حسب الطلب، ما يمنح المتسوقون فرصة مثالية لإضفاء لمسة أنيقة على إطلالاتهم من خلال اختيار تطريزات مخصصة تتناغم مع تفضيلاتهم بدون أي تكاليف إضافية واكتسبت العلامة شهرة عالمية بفضل تصاميمها من قمصان البولو بلمسات يدوية في البيرو، والمصنوعة من قطن بيما محلي الإنتاج وأزرار من عرق اللؤلؤ وشعار العلامة المطرز من 4,000 درزة على شكل رأس أرنب فوق عظمتين، ليصبح رمزاً أيقونياً للأناقة والتفرد التي تميّز العلامة.

وبرزت سايكو باني بصفتها علامة بيع بالجملة لعقدٍ من الزمن ولاقت نجاحاً باهراً عند افتتاح متجرها الأول للتجزئة منذ أربع سنوات، لتشهد لاحقاً نمواً متسارعاً منذ عام 2022. وتضم محفظة العلامة حالياً حوالي 150 متجراً تقليدياً، بما فيها الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبية واليابان. كما يمثل المتجر الجديد في مول الإمارات الحضور الأول للعلامة في المنطقة في إطار خططها الرامية إلى التوسع في جميع أنحاء العالم.

وبدوره قال كيني مينزبيرج، رئيس قسم التطوير لدى سايكو باني، تعليقاً على افتتاح المتجر الأول للعلامة في الشرق الأوسط: "أعتقد أنّ افتتاح المتجر الجديد في دبي خياراً منطقياً نظراً لخبرتنا الواسعة في سوق أمريكا الشمالية والجنوبية. ويسعى المتجر إلى تلبية تطلعات المجتمع المحلي، وتقديم منتجاته لعدد كبير من الأسواق العالمية. ووقع اختيارنا على إمارة دبي بفضل شهرتها العالمية وجاذبيتها ووجهاتها السياحية التي تستقطب عشاق الأناقة والفخامة من جميع أنجاء العالم".

وأضاف: "نتطلع لمنح الزوار تجربة تسوق غامرة ضمن متجرنا الرئيسي في مول الإمارات الشهير عالمياً، بالتعاون مع ماجد الفطيم لايف ستايل التي تلعب دوراً أساسياً بتعزيز مكانة وآفاق العلامة على مستوى العالم. كما نجحنا باستقطاب قاعدة عملاء واسعة ونسعى إلى تعزيزها خلال العام الحالي والسنوات القادمة".

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لمحة عن سايكو باني

سايكو باني هي علامة أزياء رجالية رائدة تتميز بجودة تصاميمها التي تجمع بين اللمسات الكلاسيكية والعصرية. واكتسبت العلامة شهرة واسعة في عالم الأزياء منذ انطلاقها في نيويورك عام 2005، حيث عززت حضورها في الساحة العالمية خلال السنوات الماضية، ونقلت متاجرها الرئيسية إلى مونتريال. وتتميز العلامة برؤيتها الفريدة وفلسفتها المتمحورة حول توفير منتجات جذّابة، وتصاميم حيوية بتدرجات لونية متجددة وفق أعلى معايير الجودة. كما شهدت أعمال العلامة نمواً قدره ثلاثة أضعاف خلال السنتين الماضيتين بفضل قيادتها المبتكرة، وخبرات فريق عملها الواسعة في عالم الأزياء، ما يعكس التزامها بتوفير أجود القطع التي تتناغم مع تطلعات وتفضيلات مختلف العملاء. وتخطط العلامة إلى افتتاح أكثر من 100 متجر في جميع أنحاء العالم مع نهاية العام الحالي، بهدف تعزيز مكانتها الرائدة في عالم الأزياء الرجالية.