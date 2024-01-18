الزرعوني، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ليوس للتطوير العقاري، مارك جاسكين، يوقعان اتفاقية الشراكة

دبي الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة ليوس للتطوير العقاري، وهي شركة التطوير العقاري الدولية البريطانية المتميزة في دبي، بتعيين شركة عبر الامارات للمقاولات لتكون المقاول الرئيسي الرسمي لمشروع ويبيريدج جاردنزفي دبي لاند. وتبلغ القيمة التقديرية لاتفاقية الشراكة +80 مليون درهم.

يضم ويبريدج جاردنز، المجتمع السكني متوسط الارتفاع في دبي لاند، 187 شقة حديثة ويهدف إلى وضع معيار جديد في دبي لاند للتصميم والديكور الداخلي عالي الجودة إلى جانب وسائل الراحة العالمية. انطلاقاً من التزامها بإنجاز البناء في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، ستقوم شركة ليوس للتطوير العقاري باستكمال وتسليم ويبريدج جاردنز في دبي لاند في النصف الأول من عام 2025.

قال مارك جاسكين، الرئيس التنفيذي للعمليات في ليوس للتطوير العقاري: "يسعدنا أن نبدأ فصلاً آخر في تعاوننا الناجح مع عبر الامارات للمقاولات . إن ثقتنا في التعاون الدقيق بين فرق العمل الخاصة بنا تضمن إنجاز مشروع لا يلبي التوقعات فحسب، بل يتجاوزها أيضاً. ويؤكد هذا السعي على الثقة التي تضعها ليوس في قدرات عبر الامارات للمقاولات ، ونتوقع بفارغ الصبر تقديم مشروع تطوير سيضع معياراً لا مثيل له للمشهد العقاري الحيوي في دبي".

وقال محمد الزرعوني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الزرعوني: "يسعدني أن شركة ليوس للتطوير العقاري قد اختارتنا مرة أخرى كمقاول رئيسي لمجتمعها السكني الثاني في دبي. نحن على استعداد تام وملتزمون بضمان أعلى مستويات الجودة في البناء والتسليم في الوقت المناسب".

يضم مشروع ويبريدج جاردنز شققاً مجهزة تجهيزاَ جيداً، وتتكون من استوديوهات واسعة وشقق بغرفة نوم واحدة، وقد تم تصميم كل منزل في ويبريدج جاردنز بدقة من قبل مهندسين معماريين ومصممي ديكور داخلي بريطانيين ذوي خبرة، مما يضمن مزيجاً متناغماً بين الشكل والوظيفة.

لا يتمحور مجتمع ويبريدج جارنز حول مساحات المعيشة الرائعة فقط؛ فهو يوفر العديد من المرافق ذات المستوى العالمي التي تلبي رغبات وتطلعات سكانه. إحدى الميزات البارزة في ويبريدج جاردنز هي التراس المميز الموجود على السطح. ويمكن للمقيمين في ويبريدج جاردنز الاستمتاع بمجموعة واسعة من وسائل الراحة، بدءاً من حوض السباحة الفاخر مع الكبائن وكراسي الاستلقاء في الماء، والمساحات الراقية ذات المناظر الطبيعية والتي تتميز بمقاعد مريحة، وحتى بار الشواء والبيتزا، وسينما في الهواء الطلق، ومزرعة حضرية كاملة مع حدائق عمودية لزراعة المنتجات العضوية الطازجة، وحديقة زن اليابانية الهادئة المصممة للتأمل واليوغا. توفر وسائل الراحة الداخلية أيضاً مجموعة متنوعة من الأشياء التي يمكنك القيام بها، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية حديثة، وأكاديمية ليوس للملاكمة، وأكاديمية ليوس للرقص، وأكاديمية ليوس دا فينشي للفنون، وهي مساحة عمل مشتركة حديثة ومقهى. وسوبر ماركت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يقف ويبريدج جاردنز كمجتمع حيوي ومعاصر لأسلوب حياة مميز، حيث يوفر أقصى درجات وسائل الراحة الحديثة التي لا تضيف قيمة فحسب، بل تثري الحياة اليومية لسكانها أيضاً.



تتراوح مساحات الشقق بين 484 إلى 1,141 قدم مربع، مما يلبي تفضيلات نمط الحياة المتنوعة. تتراوح مساحة الاستوديوهات بين 484 إلى 750 قدم مربع، بينما تتراوح مساحة الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بين 816 إلى 1,141 قدم مربع، مما يضمن تلبية الاحتياجات السكنية لكل فرد بدقة.

تاريخ الانتهاء المستهدف لمشروع ويبريدج جاردنز هو الربع الثالث من عام 2025 على أن يكون كل شيء جاهز لضمان التسليم

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