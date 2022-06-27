· أصبحت مجموعة لينكولن، الشركة الفرنسية الرائدة في إدارة المواهب والوظائف، المساهم الأكبر في شركة كوبر فيتش

· ستنضم شركة كوبر فيتش كجزء من الصفقة إلى نادي المواهب The Talent Club، وهي منصة حصرية لشركات تمثيل المواهب الدولية ذات المستوى العالمي في الأعمال التجارية والتكنولوجيا والرياضة والترفيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة كوبر فيتش، أكبر شركة بحث مملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، شراكة مع شركة لينكولن الفرنسية في صفقة ستكون بموجبها شركة المواهب والقيادة المهنية التي تتخذ من باريس مقراً لها المساهم الأكبر في الشركة.

ستواصل شركة كوبر فيتش العمل في المنطقة تحت علامتها التجارية الحالية كجزء من عملية الاستحواذ مع اكتساب المزيد من المرونة والموارد لتسريع نمو الشركة على المستوى الإقليمي، حيث تعمل كلاً من شركتي كوبر فيتش ولينكولن جروب من خلال توحيد جهودهما على توسيع عملياتهما في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قال تريفور مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش: "لقد قمنا باتخاذ خطوات كبيرة منذ بداية تأسيس شركة كوبر فيتش في عام 2016 من خلال تأسيس واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في مجال التوظيف والموارد البشرية في المنطقة وأفضل العلامات التجارية في فئتها، كما قمنا بتطوير فريق من الأفراد ذوي التفكير الإبداعي المميز، الأمر الذي جعلنا نحرز تقدمًا كبيرًا نحو أهدافنا الاستراتيجية والمالية في السنوات الأخيرة".

وأضاف مورفي قائلاً: "ستستفيد هذه الشراكة من الفرص الجديدة للشركة من خلال تقديم القوة في التعاون وتوفير المزيد من المرونة والموارد لتسريع خططنا التوسعية في الرياض وأيرلندا بالتزامن مع الحفاظ على علامتنا التجارية واستراتيجيتنا وأهدافنا وقيمنا".

هذا وستشهد الاتفاقية المبرمة مع لينكولن دخول كوبر فيتش إلى شبكة عالمية من المواهب تدعم البحث التنفيذي للشركة والخدمات الاستشارية للموارد البشرية، بالإضافة إلى ذلك سيستمر مورفي في قيادة الشركة كرئيس تنفيذي لها مع بقاء جميع الموظفين السابقين للشركة لضمان استمرار ريادة العلامة التجارية.

من جهته علق جوينيل بيرو، الرئيس التنفيذي لشركة لينكولن قائلاً: “لقد اخترنا إبرام هذه الاتفاقية مع شركة كوبر فيتش بناءً على قيمنا المشتركة المتعلقة بتمثيل المواهب وعقلية ريادة الأعمال لديهم ونموذج الأعمال المماثل والشغف بممارسات التوظيف المتخصصة والقطاعات، حيث تعد الشركة شريكًا موثوقًا به ورائدة في الصناعة ومكانًا رائعًا ومثالياً للعمل وتملك جميع السمات الأساسية في صناعة التوظيف".

سيتم تطوير إستراتيجية توسيع شركة كوبر فيتش بشكل أكبر بفضل انضمامها إلى نادي المواهب The Talent Club، وهو مجموعة دولية من الشركات الأعضاء المخصصة لتمثيل المواهب على مستوى عالمي عبر القطاعات بما في ذلك الأعمال التجارية والتكنولوجيا والرياضة والترفيه.

يتعاون نادي المواهب Talent Club مع الأفضل في فئته والذين يتمتعون بمكانة متميزة في السوق ويظهرون نموًا ثابتًا مع وجود سجل حافل في دعم وتمكين شبكة العلامات التجارية الحالية، كما ستنضم كوبر فيتش إلى أكثر من 20 علامة تجارية رائدة في الأسواق الرئيسية حول العالم.

واختتم مورفي حديثه بالقول: " سيسهم الانضمام إلى نادي المواهب Talent Club من خلال شركة كوبر فيتش إلى تسريع الفرص العديدة المتاحة لنا كشركة، والتي ستكون جزءًا لا يتجزأ من نجاحنا المستمر".

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نبذة عن شركة كوبر فيتش:

شركة كوبر فيتش هي شركة يديرها شركاء تقدم خدمات التوظيف والبحث التنفيذي واستشارات الموارد البشرية وعمليات الاستعانة بمصادر خارجية لآلاف المنظمات في جميع أنحاء الخليج. أكبر شركة مملوكة للقطاع الخاص في منطقة الخليج، ونحن نفخر بتقديم خدمات استشارية عالمية في مجال التوظيف والموارد البشرية باستمرار. تؤمن علامتنا التجارية بأن نجاحك هو نجاحنا، وبالتالي نضمن أعلى جودة في الخدمة والنتائج لكل عميل.

تأسست العلامة التجارية بعد شراء إداري من قبل تريفور مورفي من شركة مورجان ماكينلي في الشرق الأوسط. تقدم الشركة إرثًا من الخبرة والعلاقات في المنطقة التي تعمل منذ عام 1997. تمكنت كوبر فيتش من البناء على هذا الإرث بنمو بنسبة 170 ٪ منذ الاستحواذ في أوائل عام 2016.

نبذة عن شركة لينكولن:

تأسست شركة لينكولن في عام 1992 في باريس، وهي شركة استشارية لإدارة المواهب تم تحديدها كواحدة من اللاعبين الرائدين في البحث التنفيذي. يجمع لينكولن بين اكتساب المواهب والبحث التنفيذي والإدارة التنفيذية المؤقتة وتطوير المواهب واستشارات القيادة والاستشارات الخارجية ضمن ممارسات القطاع المتخصصة. وعلى الرغم من البيئة الحالية، تعمل لينكولن على تسريع تحولها وتأكيد طموحاتها للنمو المستدام في عام 2021. وتدعم لينكولن القادة والمديرين طوال دورات حياتهم المهنية من خلال تواجدها في أوروبا وآسيا.

نبذة عن نادي المواهب (The Talent Club):

نادي المواهب هو مجموعة من رواد الأعمال يجمعهم الشغف والتصميم لخلق عالم جديد وجريء من تمثيل المواهب حيث تأتي الموهبة أولاً، مما يمثل تحديًا للوضع الراهن لفئة التوظيف.

يركز نادي المواهب على المواهب وهو مصمم على رعاية وإشعال وتحرير وتسريع الرياضيين والمبدعين والمهندسين والعلماء والفنانين والتقنيات والمواهب التجارية.

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