الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "لويال" Loyyalالرائدة عالمياً في حلول برامج الولاء المدعومة بتقنية "بلوك تشين"، عن إطلاق شبكة شراكات جديدة خاصة ببرنامج المسافر الدائم "مهراجا كلوب" Maharaja Club التابع لشركة طيران الهند. وتهدف المبادرة إلى تمكين أعضاء البرنامج من كسب نقاط ولاء عند تسوّقهم اليومي من علامات تجارية شهيرة في كلّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، خارج السوق الهندية.

وتشمل شبكة "لويال" العالمية عدداً من أبرز العلامات التجارية، من بينها "ألامو"، و"نيو بالانس"، و"وولمارت"، و"فيكتوريونوكس"، و"فيكتوريا سيكريت"، و"جاب"، حيث بات بإمكان أعضاء "مهراجا كلوب" الاستفادة من مشترياتهم لدى هذه العلامات لكسب نقاط الولاء. ومن المرتقب انضمام مزيد من الشركاء خلال المرحلة المقبلة، ما يعزّز فرص الأعضاء للاستفادة من مزايا حصرية إضافية. وتؤكّد هذه الخطوة التزام "طيران الهند" المتجدد بالارتقاء بتجربة الولاء لعملائها، من خلال إتاحة فرص كسب النقاط في أسواق عالمية رئيسية، وتحديداً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتهدف الشراكات الجديدة إلى تعزيز فرص كسب النقاط لأعضاء "مهراجا كلوب"، عبر توسعة نطاق الاستفادة ليشمل مجالات تتجاوز السفر الجوي. حيث أصبح بإمكان الأعضاء جمع النقاط ضمن طيف واسع من الفئات، من بينها الأزياء، والصحة والجمال، والمطاعم، والترفيه، وتجارة التجزئة. ويُشكّل هذا التوسّع إضافة نوعية إلى مزايا "مهراجا كلوب"، بما ينسجم مع أساليب الحياة المتجدّدة وتفضيلات الأعضاء، ويوطّد مكانة البرنامج كأداة ولاء متكاملة تلبي متطلّبات المسافرين العصريين.

وفي هذا الصدد، قال آشيش كومار سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "لويال" Loyyal: "يسعدنا التعاون مع شركة "طيران الهند" لتعزيز تجربة أعضاء مهراجا كلوب" من خلال توسعة شبكة شركائنا حول العالم، بهدف إثراء رحلة كل عضو." وأضاف:" يمثّل هذا التعاون دفعة قوية لإمكانات الأعضاء على كسب النقاط، إذ أصبح بإمكانهم جمع "نقاط المهراجا" من خلال المشتريات اليومية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. حيث صُمّم "مهراجا كلوب" ليتجاوز التوقّعات، وليمنح أعضاءه شعوراً بالتميّز والتقدير والامتياز في كلّ خطوة. ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بجعل كل رحلة على متن خطوط "طيران الهند" تجربة استثنائية، وإثراء الحياة اليومية لأعضائنا بفرص قيّمة تعزّز من تجربتهم في السفر."

وباستخدام منصّة "أكسِس بوينت" Access Point من "لويال" Loyyal، المعزّزة بتقنية "بلوك تشين"، بات إدراج الشركاء الجدد أكثر سلاسة وفعالية، ما يتيح للأعضاء التفاعل بسهولة مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية. وتوفّر هذه الابتكارات لأعضاء "مهراجا كلوب" إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المكافآت الجذابة التي تتماشى مع عاداتهم الاستهلاكية.

من جهته، قال شايلش كومار سينغ، رئيس قسم الولاء في "طيران الهند": "يسعدنا التعاون مع "لويال" Loyyal بينما نواصل جهودنا لتعزيز برنامج "مهراجا كلوب" وجعله أكثر فائدة لقاعدتنا المتنامية من الأعضاء حول العالم." وتابع قائلاً: "من خلال هذه الشراكة، أصبح من السهل على أعضائنا كسب "نقاط المهراجا" من خلال مشترياتهم اليومية دونما الحاجة إلى السفر المستمرّ. كما يمكنهم دمج النقاط التي يجنونها من المشتريات مع تلك المكتسبة من الرحلات، ما يتيح لهم حجز تذاكر مجانية أو ترقيات في درجة السفر بسرعة، والتمتع بتجربة "طيران الهند" المتجددة."

حول شركة "لويال" Loyyal

شركة "لويال" Loyyal هي من أبرز الشركات الرائدة في تقديم منصّات الولاء الإلكترونية المعزّزة بتقنية بلوك تشين. وتتميّز منصّتها السحابية (SaaS) المبتكرة بقدرتها على دعم قطاع برامج الولاء بمرونة عالية، بما يتيح له النمو والتوسّع بسرعة وبأقل التكاليف الممكنة.

حول مجموعة طيران الهند Air India

تضمّ مجموعة طيران الهند Air India كلاً من شركة الطيران العالمية ذات الخدمة الكاملة "طيران الهند" Air India، وشركة الطيران الإقليمية منخفضة التكلفة "طيران الهند إكسبرس" Air India Express، وهي تمثّل حقبة جديدة في مسيرة الطيران الهندي. بدأت قصة "طيران الهند" Air India في عام 1932 عندما قاد جاي آر دي تاتا أولى رحلات الشركة، مفتتحاً بذلك عصر الطيران في الهند. واليوم، توفّر مجموعة "طيران الهند" Air India أكثر من 30 ألف فرصة عمل، وتشغّل أسطولاً يضمّ أكثر من 300 طائرة، وتسيّر رحلات إلى 55 وجهة داخل الهند و48 وجهة دولية عبر خمس قارات.

وفي عام 2022، عادت ملكية المجموعة إلى شركة تاتا وأولاده Tata Sons بعد سبعة عقود من الإدارة الحكومية. ومنذ ذلك الحين، دخلت المجموعة في برنامج تحوّل شامل مدته خمس سنوات تحت عنوان Vihaan.AI. وفي إطار هذا البرنامج، سجّلت "طيران الهند" Air India في عام 2023 أكبر طلبية شراء طائرات في تاريخها، بلغت 570 طائرة جديدة. وفي عام 2024، استُكملت عملية دمج شركتي "طيران آسيا الهند" Air Asia India و"فيستارا" Vistara، حيث انضمت الأولى إلى "طيران الهند إكسبرس" Air India Express، والثانية إلى "طيران الهند" Air India، كما افتتحت المجموعة أكبر أكاديمية لتدريب الطيارين في جنوب آسيا. ومن المقرّر افتتاح مدرسة طيران جديدة في عام 2025، إلى جانب إنشاء قاعدة صيانة حديثة بحلول عام 2026. وتخضع الطائرات الحالية كذلك لعمليات إعادة تجهيز شاملة لمقصوراتها الداخلية.

ومع انطلاق عملية التحوّل في مختلف أقسامها، وتاريخ الهند العريق في مجال الضيافة، تؤكّد مجموعة "طيران الهند" Air India التزامها بالتحوّل إلى شركة طيران عالمية المستوى بروح هندية أصيلة.

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