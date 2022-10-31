دبي: أعلنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن تعيين هوني ديلامي شريكة تنفيذية.

وكانت ديلامي، التي انضمت إلى الشركة في عام 2016، قد تولت قيادة صفقات بقيمة 100 مليون درهم إماراتي بالإضافة إلى صفقات قياسية في "نخلة جميرا" و"دبي هيلز"، حيث تغطي مجموعة واسعة من العقارات الفخمة والراقية مثل الفلل والبنتهاوس. وفي العام 2021 أبرمت ديلامي 51 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم، وأغلقت صفقات بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي خلال العام الجاري. وقد تميزت ديلامي التي كانت تشغل منصب المديرة الإدارية بأدائها العالي كوسيط عقاري في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، وبقدرتها على مد الفريق بقاعدة بيانات واسعة لعقارات تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم إماراتي، بالإضافة إلى شبكة دولية من العلاقات تشمل أصحاب الثروات الفائقة.

وفي إطار حرصها الشديد على زيادة قيمة رأس المال وخبرتها المتعمقة للقطاع ومعرفتها الصائبة لاتجاهات السوق، تمكنت ديلامي من بيع عقارات تجارية وسكنية في أكثر المناطق شهرة بدبي وتحقيق عائدات استثمارية قياسية. وتعتبر ديلامي، التي تملك 17 عامًا من الخبرة في الاستثمار العقاري، متخصصة في بيع الفلل الفخمة والبنتهاوس أو الروف الراقية في مواقع رئيسية مثل "نخلة جميرا" و"دبي هيلز" و"بنتهاوس وفلل بولغري"، فضلاً عن العقارات الفاخرة في الخارج.

وتعتبر الصفقات الرئيسية والثانوية في "نخلة 1" و"وان آند أونلي" و"رويال أتلانتس" و"مجموعة دورتشستر" و"زعبيل 1"بالإضافة إلى البنتهاوس فيAVA والعدد الكبير من الوحدات في فندق فور سيزونز ريزيدنسز من ضمن المبيعات القياسية التي أبرمتها ديلامي.

وأظهرت نتائج تحليل أجرته شركة لوكسبيتات سوثبيز في الربع الثالث من العام الجاري أن نخلة جميرا سجلت أعلى حجم مبيعات بقيمة بلغت 5.10 مليار درهم إماراتي. وفي حين بلغ حجم مبيعات الشقق 3.89 مليار درهم وصل حجم مبيعات الفلل إلى 1.1 مليار درهم.

تعد شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، التي تتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، أكبر منصة لتسويق وبيع العقارات الفاخرة في الإمارة حيث تركز على عمليات بيع وتأجير وإدارة العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، فضلًا عن الاستثمارات المؤسسية وتطوير المشاريع الفاخرة.

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لمحة عن لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي

يقع مقر شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي العقارية في دبي، وتركز على مبيعات وتأجير العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، وإدارة العقارات الفاخرة، والاستثمارات المؤسسية، وتطوير المشاريع الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تديرُ لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي شراكات التسويق والمبيعات لِلعلامة LUXHABITAT في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، وهي شركة تسويق وتقنية عقارية يقودها التصميم.

معًا، نحن الآن أكبر وأقوى منصة تسويق وبيع للعقارات الفاخرة في دبي، مما يجعلنا أول شركة وساطة عقارية فاخرة في السوق اليوم. نركز على البحث عن أفضل العقارات عالية الجودة في المناطق السكنية المتميزة مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا والبراري وجزر جميرا وملاعب جميرا للجولف والمروج والبحيرات والمرابع العربية بالإضافة إلى أفضل الشقق والبنتهاوس في المباني الراقية مثل لو ريف، برج إندكس، الستة أبراج، برج خليفة، سلسلة فنادق The Address، وَغيرها الكثير من المعالم السياحية البارزة في إمارة دبي.

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