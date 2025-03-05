أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - اختتمت شركة لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م، قسم التجزئة التابع لشركة اللولو العالمية القابضة، مهرجان الشتاء للتسوق بختام مذهل حيث تم تقديم جوائز تزيد قيمتها عن مليون درهم إماراتي تشمل باقات العطلات وأجهزة آيفون وغيرها. وقد استقطب المهرجان الذي استمر لمدة شهر كامل حشوداً غير مسبوقة في 11 مركزاً تجارياً في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

احتفل الحفل الختامي الكبير بخمسة فائزين بجوائز سيارات فاخرة جديدة من فورثينج: إيموسي راكاي، وناريمان أبو خضرة، وجوردون، ومها طه محمد أحمد، وإدوارد برازا. وخلال المهرجان، فاز أكثر من 16,000 مشارك بجوائز عديدة، من باقات العطلات إلى أحدث هواتف آيفون 16، مما زاد من نجاح الحملة.

”“ سعداء بالنجاح الباهر الذي حققه مهرجان الشتاء للتسوق"، صرح السيد واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات. ”لقد نجح المهرجان في جمع المجتمعات معاً في مراكز التسوق التابعة لنا، مما أدى إلى إقامة فعالية مميزة في قطاع التجزئة. وإن المشاركة الغير مسبوقة والحماس الهائل يدل على أن الحملة قد حققت الفرح والقيمة للمتسوقين.“

وصرح السيد بيجو جورج، المدير العام لشركة لاين للاستثمار، على نجاح الحملة: ” إن الاستجابة الكبيرة لمهرجان الشتاء للتسوق تؤكد من جديد على مكانتنا كوجهة رائدة في قطاع التجزئة في المنطقة. لقد نجحت الحملة في الارتقاء بتجربة التسوق في جميع مراكز التسوق التابعة لنا، ووضعت معايير جديدة لمشاركة العملاء والتميز في مجال البيع بالتجزئة.“

وقد أحدث المهرجان تحولاً في تجربة التسوق في الوحدة مول، ومشرف مول، والخالدية مول، وفرسان سنترال مول، ومركز مدينة زايد التجاري ومركز الذهب، ومزيد مول، والراحة مول، والفوعة مول، والفلاح سنترال مول، وبراري أوتليت مول، والظفرة مول. وتميّزت كل من هذه المراكز بالديكورات الاحتفالية واستضافت العديد من الأنشطة طوال فترة الحملة.

وتم توسيع نجاح الحملة من خلال الشراكات مع العلامات التجارية الرائدة، بدعم من شركة فورثينج وبرعاية شركة كانتاس للخدمات الدولية، إلى جانب الرعاة المشاركين القيمين شركة سوا دايموندز وبطاقة الهدايا” لك “ و”هابي جورني للسفر والسياحة“ و”د.ن.ب - د.نيوتريشن“ و”مهراجا للذهب والألماس“ ومجموعة أكبر

واستشرافاً للمستقبل، ستواصل شركة لاين للاستثمار والعقارات البناء على هذا النجاح، وتقديم تجارب تسوق مبتكرة ومجزية ترسي معايير جديدة في قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م.:

تشرف شركة لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م.، الذراع العقاري لتطوير وإدارة مراكز التسوق التابعة لمجموعة اللولو العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على عمليات مجموعة رائعة من مراكز التسوق في دول الشرق الأوسط والهند. تتمتع الشركة بخبرة واسعة في مشاريع تجارة التجزئة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتولى خبرتها الداخلية في مجال إدارة المشاريع بدءاً من مرحلة وضع المفاهيم، وتحديد المواقع الاستراتيجية، والتصميم والتطوير، بالإضافة إلى تسويق وتشغيل المشاريع في محفظتها. وباعتبارها شركة رائدة في قطاع مراكز التسوق التي تقدم حلولاً متكاملة في مجال تجارة التجزئة، تشرف شركة لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م على مراكز التسوق في مختلف البلدان مع العديد من العقارات الجديدة التي يتم التخطيط لها في مدن وأسواق جديدة.

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