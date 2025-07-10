دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركه كول ويل الرائدة في ابتكار حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بخبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً ، عن الافتتاح الرسمي لمركز العرض التفاعلي لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتطور في دبي. ويعد هذا المركز الأول من نوعه، حيث يستعرض أحدث التطورات في تقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مُوفرًا للعملاء والشركاء والمتخصصين في القطاع بيئة تفاعلية متكاملة لاستكشاف حلول شاملة للتحكم في المناخ.

ويعرض المركز مجموعة منتجات دايكن الكاملة، التي تشمل أنظمة غاز التبريد المتغير (VRV) الموفرة للطاقة وأجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة وغيرها من الحلول، مما يجعله وجهة متكاملة لجميع حلول ومنتجات دايكن.

ويتميز مركز كول ويل بموقعه الاستراتيجي بمنطقة القوز 4 في قلب دبي، مما يعكس التزام الشركة بتقديم أنظمة تكييف متكاملة، مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المنطقة. وسيتمكن الزوار من رؤية الأنظمة موفرة للطاقة، وأجهزة التحكم الذكية، وحلول التبريد المستدامة المصممة لتلبية أعلى المعايير العالمية.

وفي تعليقه على افتتاح المركز الجديد، أكد راجيف باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة كول ويل أنه أكثر من مجرد مركز عرض، بل هو مركز معرفي يجمع بين الابتكار والتطبيق العملي، وأعرب عن حماسته لترجمة رؤية الشركة المتمثلة بتوفير حلول أكثر ذكاءً واستدامة لأنظمة تكييف الهواء في دبي.

وأضاف باتيا: "تم تصميم هذا المشروع لشركة كول ويل ليكون مركز تفاعلي حقيقي يقدم عروضًا مباشرة للمنتجات ولجودة الهواء الداخلي، فضلًا عن جولات إرشادية يقودها روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي. سواء كنتم أصحاب منزل أو مطورين عقاريين أو إستشارين، فإن هذا المركز يدعوكم لاستكشاف أحدث تقنيات أنظمة التكييف والتهوية والعافية والأتمتة تحت سقف واحد"

بدوره، شدد سامر علوية، المدير العام لشركة دايكن الإمارات، على الأهمية الاستراتيجية للمركز الجديد الذي يعتبر خطوة رئيسية ضمن خطة دايكن التوسعية والهادفة إلى تقديم حلول تكييف و تهوية متطورة ومستدامة إلى العملاء في المنطقة. وأضاف علوية : " أنه من خلال دمج تقنيات دايكن المتقدمة مع العروض المميزة والتفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يسهم هذا المركز بإرساء معايير جديدة في مجالات الابتكار والتعليم وتفاعل العملاء في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، كما يعزز التزامنا الراسخ بدفع عجلة التقدم من خلال توفير حلول ذكية موفرة للطاقة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لسوق الإمارات."

لمحة عن كول ويل:

تأسست كول ويل عام 1972، وتمكنت على مدار خمسون عاما من تحقيق نجاح لافت لتصبح اسمًا بارزًا في مجال تكييف الهواء في دولة الإمارات. وقد بدأت مسيرتها كشركة مقاولات موثوقة في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأصبحت اليوم علامة تجارية رائدة تُعنى بالصحة والعافية، وتُعيد تصور أسلوب حياة الناس وطريقتهم في التنفس والتفاعل مع المساحات الداخلية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية العيش في بيئة نقية ذات هواء عالي الجودة.

تتمثل رؤية كول ويل في تهيئة مساحات تحتوي على الهواء النقي، حيث يلتقي التبريد المستدام مع الأتمتة الذكية ونقاوة الهواء الداخلية للارتقاء بجودة الحياة اليومية. ولا تتوقف فلسفة كول ويل عند حدود التبريد فقط، حيث صُممت جميع حلولها لتحسين جودة الهواء الداخلي، وتوفير درجات الحرارة الملائمة، ودعم الصحة على المدى الطويل. فبدءًا من تنقية الهواء والتحكم في الرطوبة وصولًا إلى الأداء الهادئ للغاية، صُمم كل نظام لتعزيز جودة الهواء.

من خلال تركزيها على الصحة والعافية واعتبارهما أولوية في جميع مشاريعها، تواصل كول ويل الارتقاء بمعايير المعيشة الداخلية في شتى أرجاء الإمارات. وبصفتها موزعاً معتمدًا لشركة دايكن، الرائدة عالميًا في ابتكار أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، تُقدم كول ويل لعملائها أحدث الابتكارات والحلول في تقنيات التحكم في المناخ، حيث يتم تصميم كل حل وفقًا لاحتياجات العميل وذلك استنادًا إلى شراكة طويلة الأمد تجمع بين الخبرة المشتركة والقيم المتبادلة والرغبة في تحقيق كفاءة الطاقة والأداء المستدام.

لمحة عن دايكن :

دايكن هي شركة رائدة عالميًا في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVAC-R)، تتمتع بخبرة تتجاوز 100 عام، حيث تأسست في اليابان عام 1924. تتواجد الشركة في 170 دولة حول العالم ، وتقدّم منتجات مبتكرة وموفرة للطاقة مثل مكيفات الهواء، وأجهزة تنقية الهواء، وأنظمة الـ VRV، وأنظمة التحكم الذكية.

بفضل حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا، تُعرف دايكن بتقنياتها المتقدمة، وحلولها عالية الجودة، وخدمة العملاء الممتازة. وتتمثل رؤيتها في إنشاء بيئات داخلية مستدامة ومريحة من خلال الابتكار المستمر والالتزام البيئي.

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