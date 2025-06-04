دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "كانون" عن حصولها على التصنيف البلاتيني من منظمة "إيكو فاديس" العالمية المختصة بتقييم ممارسات الاستدامة، وذلك تقديراً لجهودها البارزة في مجال الاستدامة. وبهذا تنضم كانون إلى نخبة الـ 1% من الشركات الأعلى تقييماً على مستوى العالم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنال فيها كانون التصنيف البلاتيني، مما يعكس التزامها العميق بالاستدامة وريادتها المتواصلة في هذا المجال. وقد تحقق هذا الإنجاز بعد إعادة تقييم حديثة لبطاقة الأداء الخاصة بها، حيث ارتفعت النتيجة الإجمالية لتقييم الشركة من 81% إلى 85%، ما يدل على التحسن المستمر في أدائها البيئي والاجتماعي والأخلاقي.

ويوضح الأداء القوي لشركة كانون في المحاور الرئيسية لتقييم "إيكو فاديس" نهجها الشامل نحو الاستدامة:

• الأداء البيئي: حصلت كانون على 90 من 100 في هذا المحور، تقديراً لسياستها البيئية المتميزة، وتصميمها للمنتجات المستدامة، وكفاءة استهلاك الطاقة، والتزامها بمبادئ الاقتصاد الدائري.

• العمل وحقوق الإنسان: نالت الشركة 82 من 100، تقديراً لالتزامها بممارسات العمل العادلة، وتعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل.

• الممارسات الأخلاقية: سجلت كانون 84 من 100، ما يعكس التزامها بمبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

• المشتريات المستدامة: حصلت الشركة على 82 من 100، تقديراً لنهجها المسؤول في سلسلة التوريد، والتفاعل الفعال مع المورّدين، وجهودها في التحقق من مصادر المعادن النادرة.

وبهذه المناسبة قال بيتر براغ، مدير الاستدامة والشؤون الحكومية في "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا": "فخورون للغاية بالحصول على تصنيف ’إيكو فاديس‘ البلاتيني. فهذا التصنيف المرموق يعكس التزامنا الراسخ بممارسات الأعمال المستدامة، ويُحفّزنا على مواصلة تعزيز أثرنا البيئي والاجتماعي. ولا شك أن انضمامنا إلى نخبة الـ1% الأعلى تقييماً سيعزز تركيزنا المستقبلي على الاستدامة أكثر من أي وقت مضى."

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