الدوحة، قطر، بدأ التعاون الأول بين شركة "كار تك" (KaarTech) وشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت "كيو إن سي سي" (QNCC) منذ 6 سنوات. وقد تطور هذا التعاون إلى مشروع تحول رقمي أساسي في عام 2020، وساهم بدعم تحوّل "كيو إن سي سي" من استخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات "إس إيه بيه إي سي سي" (SAP ECC) وانتقالها بسرعة إلى السحابة عبر منصة برمجية "رايز ويذ إس إيه بيه إس/4 هانا" (Rise with SAP S/4HANA)، وهي خطوة تمثّل قفزة هائلة نحو تحقيق التكامل التكنولوجي العالمي والتميز التشغيلي. ولا يقتصر هذا المشروع على كونه تطوراً في مجال التكنولوجيا فحسب، إنما يجسد أيضًا التزام شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت بالنمو والابتكار.

تتمتع "كار تك" بأكثر من 16 عامًا من الخبرة في مجال التحول الرقمي، ولديها قوة عاملة من أكثر من 2000 موظف والكثير من المشاريع البارزة باسمها. وتهدف "كار تك" إلى أن تصبح قريباً شركة مدرجة في البورصة، متجاوزة "إس إيه بيه" من خلال براءات الاختراع والحافظة الرقمية الخاصة بها. وبفضل امتلاكها لصفقات بملايين الدولارات، تطمح "كار تك" إلى إنشاء مؤسسة راسخة ودائمة وإلى أن تصبح جهة فاعلة بارزة في مجال التحول الرقمي.

ويعتبر السيد عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت "كيو إن سي سي" أن شركة"كار تك تعدّ الخيار المثالي لدعم رحلة التحول الرقمي التي تسعى الشركة إلى خوضها.

تأسست شركة قطر الوطنية للإسمنت ("كيو إن سي سي") بموجب المرسوم الأميري رقم 07 الصادر في عام 1965، وذلك بغرض إنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي بكميات كبيرة على نطاق واسع لتلبية الطلب المتزايد على الإسمنت داخل قطر. وتعتبر شركة قطر الوطنية للإسمنت حالياً قوة بارزة في مجال إنتاج مواد البناء الرئيسة داخل دولة قطر.

"بفضل ما تتمتع به من رؤية مستقبلية وتطلّعية، تعدّ ’كار تك‘خيارنا المثالي الواضح. لقد أتى الاجتماع مع ماران في الوقت المثالي ولم يقتصر على تأكيد التزامنا باعتماد شركة ’كار تك‘ باعتبارها الشريك المناسب فحسب، بل ساهم أيضاً بمنحنا الطمأنينة من قيامنا بالاختيار المناسب. ستكون رحلتنا بمثابة رحلة قائمة على الثقة السلسة والتطلعات المشتركة للعقود المقبلة".

عيسى محمد علي كلداري

ويشكّل الانتقال إلى برمجية "إس/4 هانا" (S/4HANA)، وهو حلّ متقدم لتخطيط موارد المؤسسات ("إي آر بيه")، مضافاً إلى تطبيقات برمجية "إس إيه بيه ساكسيس فاكتورز" (SAP Success Factors)، حجر الأساس لهذا التحول. وينظر ماران إن، الرئيس التنفيذي لشركة "كار تك" بثقة وإيجابية بالغتين إلى هذه الشراكة مع شركة قطر الوطنية للإسمنت ("كيو إن سي سي").

"تفتخر شركة ’كار تك‘ بكونها مساهمًا أساسياً في مبادرة التحول الرقمي الرائعة التي أطلقتها شركة قطر الوطنية للإسمنت. إن هذا المسعى الاستشرافي، الذي يقوده السيد عيسى كلداري، يضع شركة قطر الوطنية للإسمنت على المسار الصحيح نحو التحول إلى مؤسسة رقمية بالكامل، ويؤدي بالتالي إلى الارتقاء بتجربة العملاء بشكل عميق، وتعزيز رحلة الموظف، وتوليد قيمة كبيرة للمساهمين. واليوم، تعدّ شركة قطر الوطنية للإسمنت الركيزة الأساسية للأصول الاستراتيجية لدولة قطر. وبالنظر إلى شراكتنا القائمة منذ ست سنوات، أنا أتطلع بحماس إلى استمرار هذه الرحلة والإمكانيات التي تحملها".

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