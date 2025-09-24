أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، وشركة باركواي فينتشر كابيتال ("باركواي")، شركة الاستثمار الجريء المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، أن شركة "فيجر للذكاء الاصطناعي" (Figure AI)، أحدى الشركات ضمن محفظتهما الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، قد نجحت في جمع أكثر من مليار دولار أمريكي في جولة التمويل الثالثة، لترتفع قيمة الشركة إلى 39 مليار دولار أمريكي.

وقد قادت شركة باركواي هذه الجولة التمويلية التي تضمنت استثمارًا استراتيجيًا هامًا من قبل شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ("بروكفيلد"). كما تشمل محفظة آركابيتا وباركواي شركات رائدة أخرى تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتصوير الطبي والحوسبة الكمية، مثل أكس أيه آي (xAI) وأوكسوس مديكال (OXOS Medical) وساندبوكس أيه كيو (SandboxAQ).

وكما حصلت شركة فيجر للذكاء الاصطناعي في جولة التمويل الثالثة على التزامات بالاستثمار من كبار المستثمرين في قطاع التكنولوجيا، من بينهم شركة إنفيديا (NVIDIA)، وشركة سايلزفورس (Salesforce)، وشركة إل جي تكنولوجي فنتشرز (LG Technology Ventures)، وشركة إنتل كابيتال (Intel Capital)، وشركة تي-موبايل فنتشرز (T-Mobile Ventures)، وشركة ماكواري كابيتال (Macquarie Capital).

ويعكس الدعم الذي قدمته باركواي وآركابيتا لشركة فيجر للذكاء الاصطناعي في مراحل مبكرة، خلال جولتي التمويل الأولى والثانية، التزامهما طويل الأمد برؤية الشركة، ويضع المستثمرين الإقليميين في طليعة السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي. كما أن دعم آركابيتا لشركة فيجر للذكاء الاصطناعي يؤكد مدى التزام المجموعة بتوظيف رأس المال الإقليمي في أحدث الابتكارات المتطورة على مستوى العالم.

وتعد شركة فيجر للذكاء الاصطناعي، ومقرها كاليفورنيا، إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الروبوتات، وهي تنتج روبوتات بشرية ذاتية التحكم للأغراض العامة مصممة لأداء مهام في بيئات تجارية وصناعية. وتجمع الشركة بين الذكاء الاصطناعي المتطور وهندسة الروبوتات لمواجهة النقص العالمي في العمالة وتحسين السلامة في مكان العمل.

وقد استقطبت الروبوتات الشبيهة بالبشر التي تنتجها الشركة اهتمام مؤسسات عالمية كبرى. وبصفتها شريكًا استراتيجيًا، ستوفر بروكفيلد لإدارة الأصول إمكانية الوصول إلى محفظتها من الأصول البديلة، والتي تضم أكثر من 100,000 وحدة سكنية، وذلك لمساعدة فيجر للذكاء الاصطناعي على تطوير أكبر وأشمل قاعدة بيانات تدريب مسبق للروبوتات البشرية في العالم بالاعتماد على سيناريوهات واقعية، وإطلاق برامج تجريبية لنشر هذه الروبوتات في عقاراتها السكنية، والتعاون مع فيجر في بناء مراكز بيانات من الجيل الجديد وبنية تحتية أخرى للذكاء الاصطناعي.

عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين.

عن باركواي فينتشر كابيتال

باركواي فينتشر كابيتال شركة رائدة متخصصة في استثمار رأس المال المغامر، ولها مكاتب في مدينة نيويورك بولاية نيويورك ومدينة وينتر بارك بولاية فلوريدا، أسسها في العام 2018 الشريكان المتضامنان كريغ هيل وجيسي كورس-بلانكنشيب. وتضع شركة باركواي مؤسسيها اللذان يعتبران أهم مؤسسين للمستقبل على مسار سريع نحو النجاح، من خلال دعم التقنيات الثورية المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتكنولوجيا الكمية والهندسة المركبة. وتشمل الاستثمارات التي تخارجت منها باركواي شركة فراستوم إنك Frustum Inc. التي باعتها لشركة بي تي سي PTC في نوفمبر 2018، وشركة أونسكايل إنك Onscale Inc. التي باعتها لشركة آنسيس ANSYS في مارس 2022.

عن فيجر للذكاء الاصطناعي

فيجر أيه آي شركة روبوتات رائدة تتخصص في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر ذاتية التحكم عامة الأغراض المصممة لأداء مهام في بيئات تجارية وصناعية. ويقع مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي تجمع بين الذكاء الاصطناعي المتطور والهندسة الميكانيكية المتقدمة لمواجهة النقص العالمي في العمالة والمحافظة على سلامة القوى العاملة. ويعمل أهم روبوتاتها بنظام هيلكس Helix للذكاء الاصطناعي الذي طورته الشركة، ويجري حاليًا استخدام هذه الروبوتات في قطاعات مختلفة منها الصناعات التحويلية والإمداد اللوجستي والبنية التحتية.

