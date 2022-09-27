تواصل شركة فايزرفي منح الأولوية لتسهيل عملية الحصول على الأدوية والعلاجات للمرضى المؤهلين بأسعار ملائمة

يساهم إطلاق تطبيق IUdo في مساعدة المرضى في برامج الدعم من خلال توفير إمكانية وصول أوسع نطاقاً إلى أدوية وعلاجات فايزر من خلال رحلة المريض الرقمية

تطبيق IUdo بات متوفراً حالياً للمرضى المؤهلين، الذين يشكلون جزءاً من برامج فايزر لدعم المرضى في قطر وسيتم تفعيله في بلدان أخرى عبر الأسواق الناشئة في الأشهر القليلة المقبلة

الإمارات العربية المتحدة: تواصل شركة فايزر في التزامها الثابت بتحسين صحة المرضى وتقديم اكتشافات علمية من شأنها تحقيق التغيير الإيجابي في حياة كل مريض. وفي إطار هذا التعهد والالتزام، تواصل شركة الأدوية البيولوجية في منح الأولوية لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج وإمكانية الحصول على الأدوية من خلال برامج دعم المرضى.

واستكمالاً لجهودها هذه، أطلقت فايزر منصة رقمية مبتكرة تحت اسم IUdo للمرضى المؤهلين في قطر. وجرى تصميم هذا التطبيق على الهواتف المحمولة بهدف تسهيل إمكانية الحصول على أدوية وعلاجات فايزر من خلال برامج محددة لدعم المرضى. ويساهم التطبيق في تحسين تجربة كلٍ من المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية على حدٍ سواء، من خلال تسريع عملية التسجيل والالتحاق بالبرنامج، وتوفير وصول سلس لدعم الخطط المتعلقة بالعلاج، وزيادة حجم البرامج ومدى انتشارها بين المرضى والسماح لهم بإدارة تجربة برنامج الدعم تلقائياً من خلال هواتفهم المحمولة.

ويؤكد إطلاق تطبيق IUdo أيضاً على طموحات فايزر الواسعة النطاق للاستفادة من المنصات الرقمية والتكنولوجيات والتقنيات التي تقدم حلولاً فعالة وقابلة للتطوير، بما في ذلك برامج الدعم المتاحة للمرضى. كما تساعد مثل هذه المنصات في تلبية احتياجات المرضى الخاصة بشكلٍ أفضل، وفي الوقت نفسه تساهم في تحسين جودة الرعاية وتوفير الراحة، والحد من الأعباء المرتفعة التكلفة المترتبة عن الرعاية المستمرة.

وقالت بارمجوت باينز، مديرة شركة فايزر في منطقة الخليج: يتمحور هدفنا في شركة فايزر حول تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وتحسين إمكانية الحصول على الأدوية للمرضى من الفئات الأشد حاجة وتوفير الدعم لمجتمعاتنا. وانطلاقاً من جهودنا للوفاء بالتزامنا هذا، فإننا نسعى لتحسين قدرة المرضى على تحمل تكاليف العلاج وإمكانية الحصول على أدوية وعلاجات فايزر، وفي الوقت نفسه تعزيز رحلة المريض وتجربته من خلال المنصات الرقمية. ويشكل إطلاق هذا التطبيق في قطر دليلاً واضحاً على مكانة شركة فايزر وموقعها الرائد في عالم الابتكار الرقمي في مجال الرعاية الصحية والمنتجات الصيدلانية، لا سيما في دول الخليج. نضيف على ذلك، ثقتنا في أهمية هذه الوسيلة، التي من شأنها أن تساهم في سد الثغرات في رحلة المرضى العلاجية، وتمكنّهم من التنقل والمراقبة والتحكم في برنامج علاجهم، أينما كانوا ومتى أرادوا ذلك".

يتوفر تطبيق IUdo حالياً للمرضى المؤهلين الذين يشكلون جزءاً من برامج فايزر لدعم المرضى في قطر، وسيتم طرحه في بلدان أخرى عبر الأسواق الناشئة في الأشهر القليلة المقبلة.

وتقدم شركة فايزر حالياً، الدعم لنحو 4500 مريض يعانون من الأورام والأمراض الالتهابية والنادرة من خلال 30 برنامج في 11 دولة عبر أفريقيا والشرق الأوسط. وتتطلع شركة فايزر خلال هذا العام 2022، إلى إطلاق أكثر من 5 برامج جديدة، بالإضافة إلى توسيع نطاق بعض البرامج الحالية لتشمل علاجات جديدة، بهدف توفير الدعم لأكثر من 10 آلاف مريض، في أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط. وتدير شركة فايزر أيضاً الكثير من برامج الدعم الشخصية على مستوى العالم والتي تتيح للمرضى إمكانية الحصول على أدوية وعلاجات فايزر جنباً إلى جنب مع خيارات المساعدة المالية.

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