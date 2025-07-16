نقلة نوعية في شفافية الأداء البيئي: “شركة صناعة الكابلات العُمانية” تعلن حصولها على شهادات الإفصاح البيئي للكابلات الكهربائية

“شركة صناعة الكابلات العُمانية” تقود التميز البيئي في قطاع التصنيع الإقليمي بشهادات الإفصاح البيئي المعتمد

مسقط، سلطنة عُمان : في خطوة استراتيجية تعكس التزامها المتواصل بالاستدامة وتعزيز الشفافية البيئية، أعلنت شركة صناعة الكابلات العُمانية عن حصولها على شهادات الإفصاح البيئي للمنتج (EPDs) لفئاتها الرئيسية من الكابلات الكهربائية، لتكون من أوائل الشركات في المنطقة التي تنال هذا الاعتماد المرموق من الجهة المستقلة EPD Norge.

تُعد هذه الشهادات أداة أساسية لدعم جاهزية الشركة للمنافسة في المناقصات البيئية الإقليمية والدولية، كما تمكّن عملاءها من مواءمة عملياتهم التشغيلية مع أعلى المعايير البيئية العالمية، وبما يعزز قدرتهم التنافسية في الأسواق ويُسهم في تحقيق مستهدفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

تم تطوير الشهادات ونشرها عبر منصة EPD Norge وفق قواعد فنية متخصصة بقطاع الكابلات، لتوفر تقييماً علمياً شاملاً للأثر البيئي للمنتجات عبر دورة حياتها الكاملة، من المواد الخام حتى نهاية الاستخدام. كما تُمكّن هذه الشهادات العملاء من الالتزام بمعايير البناء المستدام مثل LEED و”استدامة”، في وقت يتزايد فيه التركيز على الإفصاح الكربوني كأحد متطلبات الامتثال والتمويل والتنظيم.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أركان أيدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العُمانية: “نحن لا نصنع الكابلات فحسب، بل نُسهم في بناء الجيل القادم من البنية التحتية المستدامة. حصولنا على شهادات الإفصاح البيئي للمنتج يعكس التزامنا بالشفافية التشغيلية وحرصنا على تمكين شركائنا من تحقيق أعلى معايير الاستدامة والامتثال.”

وأضاف: “نعتزم التوسع في نطاق هذه الشهادات لتشمل منتجات إضافية خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من قناعتنا بأن الاستدامة ليست توجّهًا مؤقتًا، بل ركيزة رئيسية في استراتيجية عملنا.”

وتسعى شركة صناعة الكابلات العُمانية من خلال تطوير هذه الشهادات ونشرها عبر منصة EPD Norge وفق قواعد فنية متخصصة بقطاع الكابلات، إلى توفير تقييم علمي شامل لقياس الأثر البيئي للمنتجات عبر دورة حياتها الكاملة، من المواد الخام حتى نهاية فترة الاستخدام.

وتُعد شهادات الإفصاح البيئي للمنتج أداة أساسية للامتثال لأنظمة المباني المستدامة مثل LEED واستدامة، وتلعب دورًا محوريًا في تلبية متطلبات المستثمرين والمطورين العقاريين والمؤسسات في ما يتعلق بالإفصاح البيئي، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، لاسيما في ظل تصاعد التركيز على الاستدامة والإفصاح الكربوني في سياسات الشراء، وخطط التمويل، والامتثال التنظيمي.

للاطلاع على الشهادات المعتمدة من شركة صناعة الكابلات العُمانية عبر EPD Norge:EPD Norge – Søkeresultat

حول شركة صناعة الكابلات العمانية:

تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، من الشركات الرائدة في تصنيع الكابلات وتوفير الحلول المتكاملة، وتتخذ من سلطنة عُمان مقرًا لها. كما تتخصص في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. وتوفر الشركة أيضًا كابلات ذات مواصفات فريدة، يتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العملاء الخاصة، ولتتناسب مع مختلف البيئات. تعد الشركة جزءاً من مجموعة "بريسميان" الرائدة عالمياً في صناعة الكابلات، وتستحوذ على مكانة مرموقة ضمن أفضل مصنعي الكابلات والأسلاك على مستوى العالم. تأسست شركة "صناعة الكابلات العمانية" في عام 1984، وتتوزع مكاتبها في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا والهند.

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