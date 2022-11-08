تماشياً مع رؤية سلطنة عمان المتمثلة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050

مسقط : أكدت شركة صناعة الكابلات العمانية، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الكابلات الصناعية في سلطنة عمان، التزامها برؤية السلطنة المتمثلة في تحقيق الحياد الكربوني والخطة الوطنية نحو الحدّ من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وتسعى الشركة إلى وضع أهداف طموحة في جميع عملياتها من أجل خفض الانبعاثات الكربونية بهدف تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول العام 2050. وتستمر الشركة بإتباع سياسات وخطط متنوعة في العديد من المشاريع الجارية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للسلطنة من ضمنها التحول نحو الاقتصاد الأخضر القائم على الهيدروجين.

يتجسد التزام شركة صناعة الكابلات العمانية بخطة السلطنة الوطنية المتمثلة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في التركيز على استخدام أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وذلك لأكثر من عقد من الزمن. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الشركة الضوء على أهمية استناد عائدات الاستثمار طويلة الأجل ومحفظة أدائها إلى القدرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، من خلال تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية.

قالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: "نحن فخورون بأنّ شركة صناعة الكابلات العمانية تتخذ خطوات استباقية نحو تنفيذ أهدافها المتمثلة في تحقيق انبعاثات كربونية صفرية، والتزامنا برؤية السلطنة الوطنية لعام 2050. ومع انطلاق المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، نؤكد حرصنا على العمل المستمر من أجل تحقيق الاستدامة، من خلال وضع الدراسات ونشر أفضل الممارسات، والاستفادة من قدراتنا لتطوير حلول البنية التحتية المبتكرة والحفاظ على مستقبل كوكبنا".

وتواصل الشركة البناء على التاريخ الحافل لمجموعة بريسميان في مجال الاستدامة، وتنفيذ الركائز الرئيسية لخطتها البيئية والاجتماعية والحوكمة الإقليمية، حيث تعمل اللجنة التوجيهية الإقليمية للاستدامة الخاصة بالشركة بقيادة كبار المسؤولين التنفيذيين جنبًا إلى جنب مع 39 من سفراء الاستدامة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند، من أجل ضمان استمرار الاستدامة في جميع عمليات الشركة. كما تقوم شركة صناعة الكابلات العمانية بالاستثمار في مبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لضمان تحقيق الأهداف القائمة على العلم، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040: نهج استراتيجي، شركة ملتزمة، مؤشرات أداء رئيسية محددة، 24 مشروعًا، استثمارات مُخصّصة، تكمل خطتها البيئية والاجتماعية والحوكمة الطموحة.

وتعتبر الاستدامة جزءًا لا يتجزأ في ثقافة الشركة، من خلال العمل على ضمان استدامة عمليات الإنتاج عبر الإدارة الفعالة للطاقة وزيادة استخدام موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على المواد الخام المعاد تدويرها والمنتجات منخفضة الكربون وإدارة النفايات. وتقوم هذه العمليات على الدراسات المكثفة التي تجريها الشركة وفق أفضل الممارسات العالمية في القطاع، مع الحفاظ على التزامها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ومصالح أصحاب المصلحة في المنطقة من خلال مكاتبها في عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.

أطلقت شركة صناعة الكابلات العمانية مؤخراً برنامج "SHE STEMS" للتنمية الاجتماعية للمرأة العمانية، الذي يضم 20 طالبة ويهدف إلى إعداد المواهب المحلية في قطاعات التصنيع والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وجاء إطلاق البرنامج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة العمل في سلطنة عمان من أجل خلق المزيد من الفرص للمرأة العمانية لمواصلة العمل في المجال الصناعي.

وتسعى الشركة إلى الاستثمار على المدى الطويل من خلال وضع خطط مستقبلية من ضمنها إنشاء أكاديمية الاستدامة في مسقط لثلاثين ألف موظف من مجموعة بريسميان، من أجل تطوير التعليم في التنمية المستدامة. ومن المقرر أنّ تبرم الأكاديمية مجموعة من الشراكات مع منظمات مختلفة في جميع أنحاء عمان والمنطقة من أجل رفع مستوى الوعي وتمكين قادة الغد في مجال الاستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة صناعة الكابلات العمانية حصلت مؤخرًا على جائزة "ريادة الاستدامة في التصنيع" في النسخة العاشرة من أسبوع عمان للاستدامة 2022 تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها الشركة في مجال الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

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نبذة عن شركة صناعة الكابلات العمانية

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، هي شركة مساهمة عمانية عامة مدرجة في بورصة مسقط (MSX)، رائدة في مجال تصنيع الكابلات وتتخذ من سلطنة عمان مقرها لها. تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الكهربائية، التي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة والكابلات التجريبية وخط نقل الطاقة الهوائية والموصلات وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من التطبيقات أو الظروف البيئية أو حسب متطلبات العميل. وبصفتها جزءاً من بريسميان، المجموعة العالمية الرائدة في مجال صناعة الكابلات، تمّ تصنيف شركة صناعة الكابلات العمانية ضمن أفضل منتجي الأسلاك والكابلات على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 1984 وتمتلك مكاتب في عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة أيضًا شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند (MEAT).

مسؤول العلاقات الاعلامية

دانيال أيشوع

Danielle.aychouh@omancables.com

مسؤول علاقات المستثمرين

جاد عطاالله

jad.atallah@omancables.com